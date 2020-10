La batalla por el bastión electoral de la derecha

Pablo Zalaquett, UDI: “Cuando nadie daba nada por mí, gané, y cuando era favorito, perdí”

¿Por qué debería ser usted elegido en la primaria para liderar la alcaldía de Vitacura?

Para Vitacura se requiere, por un lado, experiencia, que yo tengo. Son muy pocos los alcaldes que han liderado dos de las comunas más relevantes: La Florida y la capital, con todos los desafíos que ello implica. Luego, la capacidad de gestión que he demostrado, y de trabajo en terreno con los vecinos; el liderazgo, porque Vitacura requiere gestión, pero con liderazgo; el manejo en crisis, pues me ha tocado manejar varias crisis: el terremoto, manejo de estallido social y hoy en que vivimos momentos de pandemia, de desempleo. Y tengo una visión de futuro clara, porque soy una persona preparada... Tengo lo que, pucha, no se puede decir así, pero lo que ninguno de mis rivales tiene.

Tiene la seguridad de que va a ganar…

No. Para ganar hay que contar el último voto. Y mi experiencia ha sido de resiliencia. Cuando nadie daba nada por mí, gané, y cuando era favorito, perdí. Esto es voto voluntario y hay que llegar a la mayor cantidad de gente a darse a conocer. Eso hace que esté muy abierta la elección y hay que esforzarse día a día en terreno... Hay alcaldes que se presentan como la renovación, yo siento que la verdadera renovación para Vitacura soy yo. Esto no pasa por la edad, pasa por la forma de ser, mi fuerza.

¿Cómo evalúa la actitud que tuvo RN durante la negociación?

Junto a Camila Merino dijimos que no se podía nominar a un alcalde entre cuatro paredes. En ese sentido, tenemos una ventaja: que los vecinos nos reconocen. Me han hecho llegar por escrito innumerables mensajes por haber hecho que puedan elegir a su alcalde, a diferencia de lo que hizo RN entre cuatro paredes. Eso la gente lo castiga.

En el oficialismo han dicho que el candidato que gane la primaria de Chile Vamos en esta comuna será prácticamente elegido después alcalde, por tratarse de una comuna con alta votación hacia la derecha. ¿Eso explica, a su juicio, la disputa que hubo en la coalición?

Es cierto que la probabilidad de que quien sea elegido se vuelva alcalde, es muy alta. Una de mis grandes razones y la de Evópoli fue esa. Cuando me tocó competir por La Florida o Santiago, nadie sabía si iba a ganar el de la Alianza o el de la Concertación. Los vecinos sí podían elegir. Más aún, cuando yo postulé por Santiago tuve que ganarle una primaria a Roberto Fantuzzi. Entonces, tuve que competir dos veces. Siempre he competido y nunca se le ha dado la espalda a la gente. Aquí se intentó por todos los medios, hasta el último minuto, y se zanjó a última hora con un nuevo consejo extraordinario que tuvo RN de darles la espalda a los vecinos y decirles “miren, les asignamos este candidato”. Esto se les impone.

Carlos Cruz-Coke, RN: “Mis números dicen que soy el más competitivo”

¿Por qué no se pudo poner de acuerdo RN en un solo candidato para la primaria?

El miércoles nos juntamos con el presidente del partido y se inscribieron ambas candidaturas. Y haremos una encuesta. Con ese objetivo, sabremos quién es el más competitivo. Mis números dicen que soy el más competitivo y hay unos que no quieren que se presenten con este acuerdo de caballeros. Los números mandan. Y desde el punto de vista objetivo, son mucho mejores. Se respeta la trayectoria de Max, que es concejal, pero también se respeta mi trayectoria, que también fui concejal.

¿Qué lo diferencia a usted de Maximiliano del Real, el otro candidato de RN?

Max es un empresario de la comuna, cuenta con el apoyo de su hermana, Catalina del Real, pero en mi caso soy dirigente activo que ha vivido toda su vida en la comuna, llevo más de 20 años en política, soy miembro de la comisión política de RN y tengo una trayectoria en la interna. Fui presidente distrital, fui la primera mayoría de consejeros generales en su época, tengo una trayectoria más importante... No se ha querido pasar a llevar a nadie, sino que se respeten los acuerdos a los que llegamos el miércoles. Uno de los dos va a tener que bajarse y apoyar al otro.

El consejo metropolitano planteó que el único candidato de RN debería ser Del Real...

Bueno, yo agradezco el optimismo de él, pero me inscribieron, tengo mis datos y soy candidato. El miércoles nos juntamos, Max del Real, el presidente del partido, Rafael Prohens, y yo, y llegamos al acuerdo de que nos inscribirían a los dos y el fin de semana se haría una encuesta que determinaría quién es el más competitivo. Nos dimos la mano entre los tres. Es efectivo que se hizo el consejo y se hizo una máquina política que no permitió entrar a mis consejeros ni a mí, y les dieron la palabra solo a los amigos de él... Max creo que peca, porque mis números son muy buenos y soy más competitivo que él, y ese es el tema, que él está tratando de decir que me bajaron. Pero si hablas con el partido, no hay ninguna declaración oficial al respecto... Citaron a un consejo a última hora y me quisieron bajar por secretaría, pero el consejo regional no tiene la facultad que tiene la directiva del partido.

Maximiliano del Real RN: “RN va a contar con una sola carta, y soy yo”

En el oficialismo dicen que usted es como el sucesor de Torrealba, su delfín. ¿Usted también lo cree?

Eso lo tomo con mucho orgullo, me encanta que me promuevan como el sucesor de uno u otro, pero para ser claro, yo he tenido mi propia carrera. Tomo lo bueno de todos los líderes o gente que tenga más experiencia que yo, y en base a eso saco mis propias conclusiones y soluciones... Hay muchos que me han dado su apoyo, como Felipe Alessandri, Germán Codina y el mismo Raúl Torrealba. Y de cada uno de ellos saco lo mejor para poder generar proyectos a futuro. He trabajado varios años con Torrealba, hemos hecho grandes proyectos juntos. Pero sea su sucesor o no, hoy se requieren nuevos liderazgos, caras nuevas. Chile demanda una renovación, y somos nosotros los encargados de tomar la posta, agradeciendo lo que han hecho las generaciones anteriores.

Oficialmente, al menos hasta el momento, RN va con dos candidatos...

Eso no es así. Efectivamente, en RN afloran varios cargos para las elecciones que se vienen, y eso me parece súper sano, porque hay competencia. En mi caso, yo fui pasando etapa por etapa: proclamado por directivos y consejeros a través del voto, primero a nivel comunal y luego la directiva y consejeros distritales, hasta finalmente el consejo metropolitano, de quien obtengo una amplia mayoría de apoyo. Si bien en el proceso previo existieron dos alternativas, hoy RN va a contar con una sola carta, porque es lo lógico, y soy yo. Todo eso está en las actas, hay videos, etc.

¿Y Cruz-Coke está al tanto de esto? Él dice que el fin de semana se realizaría una encuesta que definiría cuál de los dos será el postulante...

No estoy al tanto de eso y tampoco estoy notificado. Lo que me faltó agregar antes es que en algún momento, cuando se levanta otra opción de candidato, se incorpora el concepto de encuesta para que nos podamos medir. Cada uno hizo su encuesta, todas fueron expuestas y coincidieron en que yo tenía liderazgo y favoritismo dentro de los vecinos, que completaba o hacía más válida la decisión que se estaba tomando. Y si en algún momento se planteó hacer nuevamente una encuesta, eso fue descartado.

Camila Merino, Evópoli: “Es muy relevante que conozcan mi trayectoria en empresas”

¿Cómo fue el acercamiento de usted con Evópoli para lanzar una candidatura municipal?

Llevo muchos años ligada a Evópoli, desde sus inicios. Tenía ganas de volver al servicio público, poder cooperar y ayudar al país. Viendo mi experiencia entre empresas públicas y privadas, yo creo que por ahí es la manera en que uno puede aportar mucho. Trabajé en el Metro, llevo nueve años en el mundo privado y toda esa experiencia la puedo poner al servicio de Vitacura. Eso es lo que me motiva, hacer algo relevante, transformarla en una comuna modelo, que sea ejemplo aquí y afuera.

Usted es la única candidata mujer. ¿Cree que eso puede ser un plus?

Claro, o sea, si tú miras los números, Vitacura, de 10 a 40 años, el 64% son mujeres. Es una comuna más femenina. Y que las mujeres sean lideradas por mujeres… Eso es bueno, ¿no? Creo que los vecinos y vecinas tienen que decidir por las personas, conocerme, saber cuáles son mis ideas, cuál es mi sueño para Vitacura. Yo estoy entrando recién a esta carrera, los otros candidatos son más conocidos y tengo que apurarme y plantear todas las cosas que tengo. Es muy relevante que conozcan mi trayectoria en empresas, porque eso les demuestra que puedo hacer que las cosas pasen. La gente al final decide por quien le solucione los problemas complejos.

¿Cree que la podría beneficiar el hecho de que RN va con dos candidatos?

No quiero criticar a RN, ellos tendrán que tomar sus propias decisiones. Van a tener que dividirse los apoyos, no sé cómo va a ser eso. Pero prefiero no hablar al respecto, me enfoco en mi candidatura y en que la gente me conozca.

¿Qué tan importante es el triunfo de la derecha en esta comuna y en las elecciones municipales en general?

Las elecciones municipales son muy importantes, porque el contacto directo con los vecinos lo tienen los alcaldes. Cuando uno mira las encuestas y ve cuáles son los políticos mejor evaluados, son ellos. Tienen la sensibilidad, están en sintonía con lo que le pasa a la gente y son los que levantan los problemas y los resuelven. Y eso, esa conexión, es algo muy importante para los partidos.

Cristián Araya, Partido Republicano: “Las directivas de Chile Vamos dieron un triste espectáculo”

¿Cree que tiene posibilidades el Partido Republicano en Vitacura?

Tengo altas posibilidades de ganar, porque es el resultado de un trabajo de cuatro años como concejal, pero también porque mi propuesta representa fielmente a los vecinos. Hoy, la prioridad es poder vivir seguros, y eso ha sido el eje de mi gestión. Más allá de las disputas de los partidos políticos, en el trabajo en las calles y con los vecinos creo que tengo todas las de ganar.

¿Hubo algún intento por lograr un acuerdo entre ustedes y Chile Vamos para esta comuna?

La verdad, no hubo ninguna aproximación de Chile Vamos. Estaban enfrascados en una discusión si es que iban o no a primarias. Y las verdaderas primarias serán el 11 de abril, cuando me toque enfrentar al candidato de Chile Vamos. Ahí, verdaderamente, los vecinos van a decidir quién va a dirigir los destinos de Vitacura.

¿Por qué cree que no hubo ni un intento de lograr un acuerdo, considerando que quizás les perjudica, eventualmente, que usted vaya por fuera del pacto?

Las directivas de los partidos de Chile Vamos dieron un triste espectáculo, repartiéndose las comunas como quien reparte una torta. En ningún momento han hablado de cuáles son los problemas de los vecinos de cada comuna. Estuvieron enfrascados en una discusión que tenía más que ver con poder que en dar soluciones a la comuna. Yo estoy preocupado de hacer la pega. Y ahora voy a entregar mi cuenta pública. No estoy en la lógica de esta discusión de los partidos políticos, yo estoy en la calle. Soy psicólogo y abogado, estuve detrás de los cacerolazos por la delincuencia, he participado en distintas iniciativas en materias de seguridad, que ha sido mi gran fuerte. Fui la primera mayoría de la UDI, soy el concejal más joven que ha tenido Vitacura, y también quizás el alcalde más joven que haya tenido la comuna. Tengo 32 años.