La crítica de Huenchumilla al gobierno por La Araucanía: “Si el principal grupo empresarial de la zona dice que quiere dialogar: ¿Por qué no toma el guante?”

“A mí me cuesta entender cuál es el procesamiento que hace de estas cosas el gobierno, y en particular el Presidente (Sebastián Piñera). Si el principal grupo empresarial de la zona dice que quiere dialogar ¿Por qué no toma el guante?”. Esta es de una de las reflexiones en torno al recrudecimiento de los hechos de violencia en La Araucanía que realizó el senador por la zona, Francisco Huenchumilla (DC), en Conversaciones LT, un ciclo de diálogos para suscriptores de La Tercera.

El exintendente también abordó otros temas, como el desafío electoral de la centroizquierda, asegurando que es un escenario complejo para el Partido Comunista convertirse en el centro de unidad de la oposición, así como su eventual aventura presidencial, ante lo cual aseguró que está siendo “tentado” para protagonizar una candidatura, pero que no tomará una definición antes de marzo.

Violencia en La Araucanía: “Si el principal grupo empresarial de la zona dice que quiere dialogar ¿Por qué el gobierno no toma el guante?”

Consultado por la situación de violencia en La Araucanía, y luego de que el presidente de empresas CMPC, Luis Felipe Gazitúa, abriera la puerta al diálogo en la zona, Huenchumilla aseguró que le llama la atención que desde el mundo político “no se recoja el guante”.

“Curiosamente quien ha abierto la puerta para el diálogo es una de las principales compañías del país. (...) Su presidente, Luis Felipe Gactúa, ha dicho que está disponible para conversar con todos, sin exclusiones. Si un actor del mundo privado se muestra disponible para eso, me llama la atención que el mundo político no recoja el guante”, expresó.

“Si el principal grupo de la zona dice: “Yo quiero dialogar ¿Por qué no lo toma?. Yo creo que el gobierno está inmovilizado políticamente. A mí me parece que esto que ha hecho el señor Gazitúa, es una cosa muy positiva, y no logro entender por qué el gobierno no hace nada en esa dirección”, agregó.

En esa línea el senador DC agregó que le “cuesta entender cuál es el procesamiento que hace de estas cosas el gobierno, y en particular el Presidente”, aunque luego reconoció “un déficit político en los distintos gobiernos y en las clases dirigentes chilenas para entender qué hay detrás de todo lo que está sucediendo en La Araucanía”.

“Si no está involucrado el Presidente, yo lo he visto en todos los gobiernos, esto no funciona (...) Todos los presidentes he visto eso ven esto, para ser franco, como un ’cacho’ y miran para el lado. Entonces, el problema sigue acá, con toda la violencia que vamos viendo en todos estos años. Nadie le coloca el cascabel al gato”, expresó.

Consultado por la gestión de la expresidenta Michelle Bachelet -en su administración Huenchumilla fue intendente de la región- y si su gobierno evitó enfrentar este tema, el senador contestó: “No quiero prejuzgar a la Presidenta. Pero ella vino poco para acá. Siempre se le criticó que ella vino muy poco. No sé, tienen temor de entrar a este tema y ahí estamos en el punto de partida”.

Desafío electoral de la oposición: “Es difícil que, por toda la historia del Partido Comunista, logre tener un consenso amplio en la centroizquierda”

El legislador abordó también los desafíos que enfrenta la oposición ante las elecciones presidenciales del próximo año. A su juicio, no le parece “políticamente correcto” que su partido, la Democracia Cristiana, llegue con un candidato propio a primera vuelta (en entrevista con La Tercera lo había calificado como un suicidio político) considerando el desempeño electoral en los comicios de 2017. En esa dirección, se mostró partidario de buscar consensos con la oposición de cara a la segunda vuelta.

“Yo lo que digo es que hay una oposición que es diversa (...) Hay que ver si tenemos mayores coincidencias que deferencias. Entonces hay que buscar cuáles de las banderas que se acercan más y poder formar una coalición”, sostuvo.

Para el parlamentario, “lo importante es ver si en segunda vuelta podríamos tener concordancia y para eso es menester tener un programa común, y eso es lo que hay que lograr, un mínimo común denominador que posibilite una cierta mirada de Chile que se manifieste en un programa de gobierno”.

Consultado por un eventual apoyo a un candidato del Partido Comunista -ante el posicionamiento del alcalde Daniel Jadue en las encuestas-, Huenchumilla sostuvo que “es difícil que por toda la historia del Partido Comunista, logre tener un consenso amplio en la centroizquierda”.

“Ese proceso no ha madurado. No sé si podremos tener un aggiornamiento del Partido Comunista, tipo el Partido Comunista italiano o el Partido Comunista francés. Veo que falta para eso y veo que esa tarea es muy difícil para un candidato de ese sector. Sin perjuicio que tienen derecho a tener un candidato. Yo no tengo ningún problema de gobernar con ellos, pero es un escenario difícil para ellos que sean, ser, el centro de la unidad de la centroizquierda”.

En lo personal, aseguró que no tiene problemas ni con el Frente Amplio ni con el PC. Al FA lo definió como una coalición que “ha empujado temas muy importantes”, con “posturas socialdemócratas un poquito más puntudas dentro de lo que es el libre juego de la democracia”. “No son posturas disruptoras con el sistema democrático que tenemos”, dijo.

Candidatura presidencial: “Habrá que definirlo por marzo”

Respecto a una eventual carrera a La Moneda, Huencumilla confirmó que lo han “tentado” con la idea, pero él ha “resistido heroicamente”. “Habrá que definirlo por ahí por marzo. Yo no estoy seguro sobre cuál podría ser mi respuesta. Hay muchos candidatos en la Democracia Cristiana que podrían asumir este desafío. Sigo tranquilo, no logra perturbarme una cosa así. No me saca de mi tranquilidad, para ser franco”, comentó.

En este sentido, el exintendente de La Araucanía se calificó como un “outsider de la vida política nacional” porque además de venir de provincia, nunca ha formado parte de los círculos de poder santiaguinos.

“No me creo el cuento, para serle franco. Estoy tranquilo como estoy. Yo siempre digo que la política no son Matemáticas ni Ciencias Exactas. En el momento de tomar (una) decisión, uno se puede equivocar. Hay algunos que se autoproclamaron y se adelantaron y hoy día no están. Cuál es el momento, no se sabe. Depende de tu intuición, de tu capacidad política de intuir. En política, al que comete menos errores le puede ir mejor”, expresó.