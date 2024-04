Las definiciones de Boric sobre la elección presidencial, la relación con los empresarios, Venezuela y más

Este martes, el Presidente Gabriel Boric recibió a los periodistas acreditados en un desayuno en La Moneda, instancia en la que optó por abrir el micrófono y hablar en extenso de materia internacional, sistema político e incluso se atrevió a proponer nombres de autoridades y figuras del oficialismo que le puedan dar continuidad a su proyecto.

“Es muy importante que los sectores progresistas, de izquierda, centroizquierda, tengan un proyecto que pueda perdurar en el tiempo porque evidentemente los cambios que se requieren en Chile no se limitan a periodos de cuatro años. Y por lo tanto tener una continuidad en la elaboración programática, en la construcción de confianzas y en la conexión con las grandes mayorías en nuestro país es fundamental para poder lograrlo. Eso requiere una coalición que se proyecte en el tiempo”, dijo el Presidente Boric esta mañana.

Hay liderazgos potentes al interior del gobierno

Boric puso su ejemplo en la elección de 2021 para decir que la carrera presidencial está en una etapa inicial y recordó que en un principio no contaba con buenos números en las encuestas. “No me cabe ninguna duda que si somos capaces de trabajar en unidad como se logró, no fue fácil, pero se logró, en el pacto municipal, la proyección de las fuerzas progresistas es totalmente competitiva en una futura elección, pero mi principal preocupación hoy día no está ahí, sino en hacer un buen gobierno. Nosotros tenemos que hablar mediante hechos concretos”, comentó el Mandatario.

Además, se atrevió a nombrar a autoridades que se pueden proyectar. “Sé que hay liderazgos extremadamente potentes al interior del gobierno y también fuera de él. Y me atrevo a mencionar algunos, lo había dicho en alguna entrevista. Pero liderazgos como Jeannette Jara, el de Carolina Tohá, el de la ministra Vallejo, el del diputado Gonzalo Winter, la alcaldesa Carla Amtmann (Valdivia), el alcalde Tomás Vodanovic (Maipú)... hay un sinfín de personas, como Daniella Cicardini, la diputada Cariola, que está en un rol tremendamente importante, son supervaliosas y pueden tener eventualmente en un futuro seguir destacando política chilena y no solamente pensando en la elección presidencial, sino en diferentes instancias. Yo soy optimista y me parece natural que eventualmente haya figuras de gobierno -el ministro Elizalde- que en algún momento se proyecten para seguir colaborando para el país”, manifestó el Mandatario, quien advirtió que, de todas formas, ningún ministro le ha planteado aún la opción.

Las palabras del Presidente no pasaron inadvertidas en el Congreso. El jefe de bancada de los senadores PS, Gastón Saavedra, aseguró que “el Presidente tiene la libertad de mencionar los nombres que estime pertinente, pero los partidos tenemos otra libertad para decidir quiénes son nuestros representantes”.

El senador Juan Antonio Coloma (UDI) coincidió: “Lo peor que le puede pasar a Chile es presidencializar todo. Se equivoca profundamente al instalar un debate presidencial como el eje de la acción pública en los próximos meses (...) Es un profundo error”.

En el Congreso también fueron críticos sobre las opiniones que el Presidente expresó sobre las reformas al sistema político, las que condicionó al éxito de la reforma previsional (ver nota).

“Este año comienza el despegue de Chile”

Otro de los temas centrales de la conversación fue el discurso que prepara el Presidente para su participación en Enade -el encuentro empresarial más importante de Chile- este jueves. En la instancia el gobierno no buscará polemizar, pero sí hacer ver la “evidencia” de que la situación económica es mejor que la que se auguraba.

“Hemos demostrado con las acciones, más allá de las tensiones o las polémicas circunstanciales, que como gobierno estamos, no solo conscientes, sino proactivos en la importancia del crecimiento para Chile. Estoy convencido que este año comienza el despegue de Chile después de muchos años de dificultades en materia de crecimiento y no solamente de crecimiento, sino también de productividad”, comentó el Jefe de Estado.

Además, el Presidente nuevamente evitó aclarar su polémica frase “más Narbona y menos Craig”, y aseguró que “es una polémica pasada” y que “son poquitas” las personas a las que les importa.

¿Y Yáñez?

Durante el desayuno, el Presidente fue consultado por la situación del general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, quien será formalizado el 7 de mayo por su presunta responsabilidad de mando en los hechos de violencia ocurridos durante el estallido social. El mandatario aludió al tema en el marco de las dudas que existen sobre la continuidad del jefe de la policía uniformada después de que la ministra del Interior, Carolina Tohá, verbalizó la presunta incompatibilidad de los funcionarios de mantener sus cargos cuando son formalizados.

“Como ustedes entenderán yo al general Yáñez no le voy a dar mensajes por la prensa y yo con él converso permanentemente, tenemos una relación fluida y cualquier decisión que tenga que tomar se la voy a comunicar personalmente a él. Dicho esto, lo que nosotros como gobierno hemos señalado es que lo importante en todos estos casos es cuidar las instituciones y en eso no me cabe ninguna duda -porque lo hemos conversado muchísimo- que el general Yáñez comparte aquello”, dijo Boric.

“Entrar en una polémica en este momento con la institución, sería contraproducente para el objetivo que todos compartimos que es seguir mejorando la seguridad de nuestro país”, cerró el Mandatario.

Santiago, 22 de diciembre de 2023 El Presidente se reúne con ministra del Interior, subsecretario del Interior, y subsecretaria del Prevención del Delito (s), quienes presentaran el balance del trabajo realizado en materia de seguridad este año 2023. A su vez participa Director de Carabineros y Policia de investigaciones. Jonnathan Oyarzun/Aton Chile

Venezuela y Argentina

El tema en el que más se extendió el Presidente fue en política internacional, en especial sobre la tensión diplomática con Venezuela tras el crimen al teniente (R) venezolano Ronald Ojeda y el llamado a consulta al embajador Jaime Gazmuri.

Boric aseguró que aún no conversa con Nicolás Maduro. “Voy a hacer todo lo que sea necesario para solucionar los problemas que tenemos con Venezuela, en un contexto de una de las migraciones más grandes en el mundo. Tenemos que agotar todas las instancias posibles que sea necesario y yo eso lo voy a hacer. Porque creo que es mi deber y si es necesario y si sirve conversar con Maduro para aquello, lo voy a hacer”, planteó el Mandatario.

Y agregó: “Por supuesto que estamos dispuestos al diálogo si tenemos problemas que solucionar. Y los problemas con otros países no se solucionan unilateralmente, se solucionan dialogando y creo que hemos dado muestras de la efectividad de aquello. Uno en cómo justamente se tuvo que retroceder respecto a estas declaraciones del Tren de Aragua y se reconoció públicamente su existencia y la preocupación que existe en toda América Latina respecto del funcionamiento de esta banda de crimen organizado. Además, el problema que habíamos tenido respecto a las expulsiones. En donde efectivamente, ustedes lo saben, estuvieron trancadas por temas diplomáticos. Creo que se ha avanzado y ahora hay que concretar. Y lo que nosotros le hemos exigido a Venezuela es menos retórica, más acciones concretas”.

Boric también explicó que se refiere a Venezuela como “régimen autoritario” y no como una dictadura por los aprendizajes que ha tenido en materia diplomática.

En el encuentro con la prensa, Boric también habló de Israel y de su decisión de llamar al embajador, Jorge Carvajal, por los crímenes en la Franja de Gaza.

“El embajador va a seguir en Chile mientras continúe la masacre en Gaza”, dijo Boric, quien también condenó que Estados Unidos “haya vetado el ingreso de Palestina como miembro pleno a la Asamblea de Naciones Unidas, ahí hay una situación que no debe dejar de conmocionarnos”.

Sobre Argentina, el Mandatario dio por cerrada la polémica con la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quien la semana pasada afirmó que hubo evidencia de la presencia en Chile de integrantes de Hezbolá, lo que gatilló una disculpa pública posterior.

“Con el presidente Milei, como es evidente, tenemos profundas diferencias en materia ideológica, pero tenemos la historia de nuestros pueblos. Desde San Martín y O’Higgins en adelante esta corre por caminos conjuntos y los momentos en que hemos tenido desencuentros han sido muy dramáticos en la historia de nuestros países”, manifestó Boric, quien además adelantó algunas de sus giras internacionales. Dijo que viajará a Alemania, Suecia y Francia, donde además podría asistir a la inauguración de los Juegos Olímpicos.