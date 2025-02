Las intervenciones que complican los dichos de Cardoch sobre el enfrentamiento con Carabineros durante el estallido

Las declaraciones de la subsecretaria de la Secretaría General de Gobierno (Segegob), Nicole Cardoch, sobre que el sector oficialista no mantuvo una dinámica confrontacional con Carabineros durante el estallido social de 2019 despertó todo tipo de reacciones, pero el Frente Amplio (FA) no tardó en salir en su defensa.

Durante la mañana, en T13 Radio, el jefe de bancada de los diputados del FA, Jaime Sáez, respaldó las declaraciones de la subsecretaria, señalando que “evidentemente no hubo un enfrentamiento directo en términos políticos de la centro izquierda, de la vocera Cardoch en particular o de otros personeros, con la fuerza pública. Aquí no estábamos en las calles tirando piedras, ni enfrentándonos a la policía”.

Aunque Sáez sí reconoció el alto nivel de crítica que expresaba su sector por el actuar de las policías durante el estallido social en redes sociales, también negó que hayan habido enfrentamientos directos.

Sin embargo, la red social X es un reflejo de lo que dijeron (escribieron, pensaban o hicieron) varias de las que ahora son parte del gobierno o que pasaron por él. Y el común denominador es el respaldo a las acciones de los grupos manifestantes y críticas al manejo de las policías y a las autoridades de entonces.

El 22 de noviembre de 2019 , el mismo parlamentario Sáez tuiteó: “Aguante la primera línea”, acompañado de un emoji de puño izquierdo en alto junto con una bandera chilena y un corazón.

En esta línea, el mismo Presidente Gabriel Boric -en ese entonces en su cargo de diputado- fue visto en las manifestaciones increpando a Carabineros y sus tuits revelan su sentir de aquel entonces. El 19 de octubre de 2019 escribió en su cuenta : “Estoy en Plaza Italia y hay militares con armas de guerra. Que pretende el gobierno! Basta!!!! Todas las fuerzas sociales y democráticas debemos oponernos a la militarización de la ciudad”.

Menos de un mes después, el 6 de noviembre , Boric posteó un video junto con el texto “Esto fue en Copiapó. Detenciones a estudiantes secundarias en autos de civiles. Seguiremos denunciando estas prácticas represivas totalmente fuera de la ley aunque a algunos les moleste”.

El 25 de enero de 2020 , tras una seguidilla incesante de tuits emplazando a Carabineros por su actuar durante las movilizaciones, escribió: “Militares entrenados para controlar “muchedumbres” por Fuerzas Especiales de Carabineros que han cometido graves violaciones a derechos humanos. ¿Qué podría salir mal? Es nuestro deber rechazar que el Presidente esté facultado para sacar arbitrariamente militares a la calle”.

Y el 16 de septiembre de 2020 emplazó a Chile Vamos luego de que el conglomerado denunciara a la Contraloría ante la Organización Latinoamericana y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores (Olacef) por formulación de cargos contra Carabineros: “La derecha chilena es una vergüenza de marca mundial. Cuando hay que defender los derechos humanos del pueblo chileno calladitos, pero si hay que defender a quienes atentan contra ellos están en primera línea”.

Tras firmarse el acuerdo constitucional, el exministro de la Secretaría General de la Presidencia, Giorgio Jackson, sacó el habla y el 15 de noviembre de 2019 escribió: “Gracias totales cabr@s”, acompañado de un emoji de puño izquierdo en alto y un video de evasiones masivas en el Metro.

La diputada Gael Yeomans (FA), el mismísimo 18 de octubre de 2019 publicó imágenes donde se encontraba junto a otras miembros frenteamplistas como Gonzalo Winter, la ahora ministra Javiera Toro y el mismo Presidente Boric. En el tuit, escribió: “Nos dirigimos directamente al Presidente, para que de pie atrás al alza del pasaje, que saque a Carabineros del metro y genere instancias de diálogo con la población, porque a lumazos no resolverá nada”. Todo acompañado del hashtag #EvasionMasivaTodoElDia.

Antes del estallido social, la diputada Yeomans ya se había referido respecto a otras manifestaciones y “movilizaciones legítimas”, como las que estaban en contra de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP): “Mucha fuerza @LuisMesina1. La movilización de hoy es legítima y lamentamos el actuar de Carabineros contra dirigent@s de la @CNT_NOmasAFP. La represión no detendrá nuestra lucha por pensiones dignas #NoMásAFP #YoProtestoEl24 Nos vemos en los cacerolazos esta tarde!”, escribió en octubre de 2018.

“Confunden orden público con brutalidad”

Otro parlamentario, el diputado Diego Ibáñez (FA), emplazó directamente en noviembre de 2019 al entonces ministro del Interior, Gonzalo Blumel: “Ministro @gblumel Si con toda la evidencia niegas prohibir uso de balines, es pq ya decidiste que el costo para quienes marchen sea quedar ciegos. Sabes q seguirán violando protocolos porque no tienes control sobre carabineros. Dos semanas y ya normalizaste la violación de DDHH”.

Ya en enero de 2020 , Ibáñez respondió al excanciller Andrés Allamand, quien criticaba al PPD por su presunta intención de presentar acusaciones en contra de la policía. Ibáñez escribió “y yo me pregunto qué tiene de “malo” ejercer una herramienta democrática, constitucional, de contrapesos, cuando por todos lados carabineros sigue confundiendo orden público con brutalidad. Cuando no hay estrategia ni instrucción clara, ¿q esperan? ¿Q sigan disparando a los ojos?”

El 3 de octubre de 2020, el parlamentario por la Quinta Región tuiteó “Cuando lanzaron una moto al Mapocho se querellaron al minuto. ¿¿¿Ya presentó el gobierno querella por homicidio contra carabineros??? #NoSeCayoLoEmpujaron”, referido al día anterior cuando el carabinero Sebastián Zamora protagonizó la caída de 7,4 metros de un menor de edad al río Mapocho, tras un intento de detención en un procedimiento policial en medio una protesta en el puente Pío Nono de Santiago.

El 18 de octubre de 2019 , su par de Valparaíso, Jorge Brito (FA), tuiteó: “Espero ver a todos los se indignaron por el torniquete, que multipliquen por millones esa indignación ahora que dañaron a una persona. @GobiernodeChile dejen de enviar a Carabineros a reprimir porque ustedes no se quieren hacer cargo. #EvasionMasivaTodoElDia”.

Otro mensaje se puede leer desde el 1 1 de marzo de 2020 , cuando el el diputado Brito escribió en su cuenta: “Que la tierra le sea leve y que los pobres dejen de pagar con sangre. ¡Corre, conejo, corre!: El obrero de Bajos de Mena que murió protestando en la Primera Línea #ChileViolatesHumanRights”.

Además, el 2 de octubre de ese mismo año el parlamentario tuiteaba : “Esto pasó ahora, esto pasó antes, esto va a continuar pasando hasta que no pongamos FIN a Carabineros y demos paso a una NUEVA POLICIA. Hay que detener el daño que provocan. Nuestra preocupación por la salud del joven manifestante, mucha fuerza. #PlazaDeLaDignidad”.

El 4 de noviembre de 2019 , el diputado Gonzalo Winter (FA) tuiteó: “Carabineros señaló que había que investigar quién disparó balines y que cuando se cura el cáncer, se matan células buenas y malas. No somos un cáncer y balines los dispara carabineros. Lo único cierto que dijo es que nos están matando. Háganse cargo @KarlaEnAccion @gblumel”