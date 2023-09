Leslie Sánchez, comisionada (PPD-PL): “Me tomo las palabras de la expresidenta Bachelet a ‘no tirar la toalla’ como una instrucción política”

En medio de las votaciones que los consejeros están llevando a cabo en el pleno del órgano redactor, la comisionada Leslie Sánchez (PL nombrada en cupo PPD) apuntó sus críticas a la oposición -particularmente a Chile Vamos- sobre el rol que tiene dicha coalición en “honrar la palabra empeñada” y defender el anteproyecto elaborado por la Comisión Experta.

¿El texto ya está cerrado o aún hay espacio para hacer correcciones?

En mi opinión, y según lo que establece el reglamento que regula este proceso, es que sigue quedando espacio para realizar modificaciones.

Para hacer nuevos arreglos al texto se necesita la unanimidad del pleno. En los plenos que se vienen, ¿qué debería hacer el oficialismo cuando la derecha pida la unanimidad para corregir los errores?

No es necesariamente esa la única etapa. Una cosa es que quieras incorporar enmiendas en el pleno, lo que requiere unanimidad, pero luego la Comisión Experta toma el texto el 7 de octubre y tiene un plazo de cinco días para realizar observaciones. Durante ese plazo de observaciones, también se pueden sugerir enmiendas, también tienen que ser votadas en el pleno y, en el evento de que no hayan acuerdos en esas materias, se genera la comisión mixta.

¿Qué debería hacer, entonces, el oficialismo en el pleno?

Durante todo el proceso, es estar disponible a seguir conversando. Tal como lo dijo la Presidenta Bachelet, no hay ninguna posibilidad de que nosotros abandonemos la oportunidad de escribir una Constitución en democracia, ninguna.

¿Con el término del pleno, las negociaciones también terminan?

En ningún caso. Las negociaciones van a estar abiertas hasta el 7 de noviembre y en ese proceso hay fenómenos que hay que tener en cuenta. Con el tiempo creo que el anteproyecto original de la Comisión Experta ha madurado bastante bien, respecto de la opinión pública, de la opinión más especializada y sobre todo de la clase política. Por lo tanto, haría un llamado tanto a Chile Vamos como a republicanos a que volvamos a mirar con seriedad el anteproyecto.

¿Deberían involucrarse las directivas de los partidos para elevar las negociaciones a ese nivel?

Guardo esperanza de que los partidos políticos puedan convocar a sus expertos y a sus consejeros a defender y respetar con mucha seriedad el anteproyecto que firmamos y votamos con unanimidad. A ratos me he desilusionado, porque no he visto ese compromiso, particularmente de Chile Vamos y todavía quedan etapas para que ellos asuman ese compromiso que tenían todos los partidos, que era honrar la palabra empeñada. Habíamos votado por unanimidad y habíamos acordado por unanimidad un texto y ese texto con el tiempo ha adquirido más fuerza en tanto legitimidad política y popular.

¿Cómo evalúa el actuar de los comisionados de Chile Vamos?

Esperaba un comportamiento mucho más de Estado, mirando el Chile del futuro, más responsable con la crisis institucional que tenemos, que en gran medida está originada en esta afectación que hay del texto constitucional y de la poca legitimidad. Cuando tienes una crisis institucional tan profunda, la solución tiene que ser transversal, política, etérea desde una perspectiva jurídica y esas características eran las que tenía el anteproyecto. Por lo tanto, me ha desilusionado que Chile Vamos pierda la oportunidad de resolver este conflicto constitucional que en la práctica implica darle mayor relevancia al anteproyecto de los expertos.

¿Cree que están colaborando para llegar a un pacto transversal tal como ocurrió en la Comisión Experta?

Hasta el momento, los sentí mucho más cercanos a un diálogo con republicanos. Los sentí más cómodos así antes que con nosotros. La verdad es que es preocupante y me gustaría que estuvieran más disponibles a conversar con sectores que han conversado siempre y no necesariamente con el Partido Republicano.

¿Cómo ve la etapa que vendrá en octubre cuando el texto vuelva a la Comisión Experta para ser observado?

De la misma manera que hemos llevado al proceso. Somos la mayoría técnico-jurídicos, tenemos un componente político, historias políticas, militamos en partidos políticos, pero nuestra característica fundamental es que la mayoría somos personas que se han dedicado al derecho constitucional toda su vida. Por lo tanto, vamos a analizarlo desde una perspectiva técnica.

¿Cree que exista un sector de la izquierda del Consejo que se quiera bajar del proceso?

Mientras tengamos una mínima posibilidad de avanzar en una nueva Constitución, vamos a estar todo el bloque de izquierda unido.

¿En qué cambia el escenario del oficialismo los dichos que la expresidenta Bachelet le hizo a su sector de “no tirar la toalla” con el proceso constituyente?

Yo me tomo las palabras de la expresidenta Bachelet como una instrucción política y, por lo tanto, la voy a ejecutar.

La izquierda se farreó el proceso anterior. Ahora son minoría, no tienen la responsabilidad de la conducción del Consejo, ¿pero cómo vería que el segundo proceso también termine en fracaso?

No va a depender de nosotros un fracaso porque en nuestra voluntad y posición está llegar al mejor resultado posible. Si llegase eventualmente a ocurrir una situación similar a la anterior, es decir, si el texto se rechaza, es porque en esta oportunidad la falta de dirección, de trato fraterno, de empatía, de diálogo político, provino del Partido Republicano y no de nosotros.