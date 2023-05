“Mala señal previa a Cuenta Pública”: Chile Vamos cuestiona salida de exsubsecretario y pide investigación interna

Este lunes, La Tercera PM reveló que la renuncia del subsecretario de Previsión Social Christian Larraín se debió a que sobre él pesaba una denuncia formal de acoso sexual presentada por una funcionaria ante el Ministerio del Trabajo.

El exsubsecretario, por su parte, reclama que no tiene información sobre la acusación de acoso sexual porque hasta hoy no le han explicado con quién o cuándo se habría producido la situación. Además, reconoció que existían diferencias con la ministra del Trabajo, Jeannette Jara, por la reforma previsional y que él había preparado un plan b en caso de que la propuesta no fuera viable en el Congreso. “Dejó de hablarme cuando señalé que las cuentas nocionales no tenían mayoría parlamentaria”, dijo en entrevista con La Tercera.

Desde la oposición, en tanto, han cuestionado la forma en que se dio la salida del subsecretario de Previsión Social, con quien habían cultivado una buena relación en la tramitación de la reforma. “Previa a cuenta pública malas señales del manejo del gobierno y su forma de hacer política. Subsecretario era dialogante, quería acuerdos en reforma previsional y por diferencias con ministra es removido y acusado, así se sacan de encima a los que piensan distinto”, cuestionó el senador UDI, Iván Moreira.

Por el lado de RN, el diputado Frank Sauerbaum (RN) señaló que de ser cierta la acusación “es tremendamente grave” y que van a “esperar más antecedentes y que se aclare la situación a al brevedad, no solo por el bien del subsecretario, si no que también del gobierno.

“Habrá que pedir una investigación interna y exigirla para resguardar los derechos de las víctimas, lo mejor es darle claridad al asunto”, apuntó.

Ayer, la ministra Jara informó que se cursaría un sumario para iniciar una investigación administrativa por la salida de Larraín. “Son razones bien particulares las que nos llevan a la convicción de que hay que llevar adelante una investigación administrativa o sumario, entre otras, que, como ha manifestado el mismo subsecretario, él quiere hacer valer su legítimo derecho a la defensa”, indicó la titular del Trabajo.