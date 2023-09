Mea culpa histórico de Undurraga provoca fuerte remezón en la DC

“Conmemoración del 11 de septiembre” es el segundo punto de la tabla del Consejo Nacional de la Democracia Cristiana que fue convocado para esta tarde.

En ese espacio, un tema ineludible del debate será la declaración que realizó el diputado y presidente DC, Alberto Undurraga, el lunes pasado, en una sesión solemne de la Cámara en la que se rindió homenaje al fallecido Presidente Salvador Allende.

En su alocución, el timonel falangista reiteró que fue oposición al gobierno de la Unidad Popular, sin embargo, dio un paso histórico sorpresivo, que remeció y aún tiene tenso al partido. Por primera vez en 50 años, un presidente de la Falange hizo un mea culpa por haber tenido una actitud condescendiente con el Golpe Militar del 11 de septiembre de 1973. Hasta la fecha, sólo se habían realizado gestos personales de algunos dirigentes, pero nunca desde la jefatura partidaria.

En sus palabras Undurraga dijo que la “Democracia Cristiana, ha tenido muchas luces en su historia, “pero también algunas sombras”. “Entre las sombras, la actitud oficial de la Democracia Cristiana fue complaciente con el Golpe y en los primeros meses siguientes. El Presidente Aylwin diría más tarde que la declaración de los 13 había sido la correcta”, dijo.

El reconocimiento de la DC fue resultado de una reflexión que se venía madurando entre los diputados falangistas, que en el último tiempo se habían instalado como los principales voceros del partido. Además, entre los mismos diputados se decidió que Undurraga interviniera dada su investidura como presidente de la colectividad para darle mayor solemnidad al mea culpa histórico.

Dar este paso, no obstante, no fue sencillo. De hecho, esta misma discusión se dio al interior de la DC para la conmemoración de los 40 años del Golpe.

Si bien el paso fue coordinado exclusivamente desde la bancada de diputados, donde participan representantes de distintas corrientes internas de la DC, hasta ahora los senadores falangistas no le han quitado el piso.

Desde la directiva DC, uno de los vicepresidentes Gianni Rivera, quien proviene del disuelto grupo de los “colorines” (afines al fallecido exsenador Adolfo Zaldívar), criticó el gesto.

Si bien Rivera fue uno de los pocas voces dentro del partido que salió a fustigar la declaración en público, intermamente el ambiente quedó tensionado. Las otras críticas vinieron especialmente de exmilitantes de la Falange como Ignacio Walker.

No obstante, la secretaria nacional de la DC, Cecilia Valdés, expresó su apoyo a las palabras de Undurraga. “Yo personalmente respaldo esa declaración. Hoy que hay bastante documentación de cómo se gestó el Golpe. Hay cosas que no se pueden negar”, señaló.

En la antigua corriente de los “guatones”, tradicionalmente asociados al mundo más conservador del partido, hasta ahora no ha fijado una postura en público, pero obviamente la palabra “complaciente” (alguien que “complace o se complace”, según la definición de la Real Academia de la Lengua Española) generó incomodidad. La postura de ese sector será coordinada por el dirigente Hugo Lara, quien hablará a nombre del grupo en la sesión del Consejo DC de esta tarde.

En el antiguo mundo de “los chascones” (la facción ubicada más a la izquierda del partido) el discurso también generó cierto ruido, pero por algunas omisiones y ciertos conceptos.

“La declaración pudo haber sido un poco más pedagógica, pero no me parece un buen discurso. El valor de Undurraga es decir: hubo errores sí, pero el Presidente Patricio Aylwin los subsanó con creces, no sólo con declaraciones”, añadió el exdiputado y exsenador Ricardo Hormazábal, antiguo líder de los chascones y de la Juventud DC en 1973. En todo caso, Hormazábal añade que echó de menos la autocrítica también de la izquierda y de la derecha por el quiebre democrático.

Jorge Donoso, abogado DC y uno de los sobrevivientes de aquel grupo de 13 militantes que firmó la carta que condenó el golpe el 13 de septiembre de 1973, también destaca el discurso, pero con un matiz. “Fue un acto valiente de parte del presidente del partido, que hubo actuaciones de la directiva en un momento tan importante con las que la actual directiva no está conforme. Sin embargo, no creo que la DC haya tenido una actitud complaciente. Yo creo que fue una actitud permisiva, que es distinto. Y eso se refleja en la misma declaración del partido en 1973, que lamenta el Golpe. La complacencia da cuenta de una cierta satisfacción”.

Debate histórico

Si bien las últimas directivas de la Falange sistemáticamente habían reivindicado la carta de los 13 como “la postura que debió asumir la DC en 1973″, los propios firmantes de esa misiva le enrostraban al partido que no se podía reescribir la historia y que la colectividad debía hacer su propia introspección o mea culpa.

Sin embargo, las directivas DC eran renuentes ante esos emplazamientos. “La DC podrá ser acusada de ingenua, pero no de golpista”, sostuvo, por ejemplo, en septiembre de 2013, el entonces presidente de la DC, Ignacio Walker, al ser consultado por la postura proclive a la intervención militar que tuvo en 1973 la directiva falangista, encabezada por Patricio Aylwin.

Por ello, el gesto encabezado por Undurraga fue valorado especialmente por el PS y el PC, cuyos parlamentarios se pusieron de pie a aplaudir al finalizar sus palabras.