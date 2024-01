Miguel Crispi reitera ante diputados que se enteró a través de un “rumor” de caso lío de platas

La tarde de este martes, el jefe de asesores del Segundo Piso de La Moneda, Miguel Crispi (RD), llegó a la sede del Poder Legislativo como invitado a la comisión revisora de la acusación constitucional contra del ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes (PS).

Su visita fue cuestionada por el diputado Jaime Naranjo (PS), quien le consultó por su ausencia en dos ocasiones a la comisión investigadora del caso de lío de platas que envuelve al Minvu, a la que finalmente Crispi sí asistió el año pasado.

“Yo diría que todo lo que tuvo que ver con la comisión Investigadora se resolvió con mi presencia. Posteriormente también hubo un dictamen de la misma Contraloría que dio cuenta de que efectivamente había un vacío normativo y que era necesario resolverlo. Pero estuve presente, una sesión que duró cerca de tres horas (…) (ahora) estoy aquí presente, disponible a colaborar con el objeto de esta comisión”, respondió Crispi.

En cambio, desde la vereda de la oposición, fue un UDI, el diputado Cristian Labbé, quien calificó la presencia de Crispi como una “buena señal”. El parlamentario, además, le consultó por cuándo habría conocido a nivel de “rumor” el caso lío de platas, si tenía fecha de cuándo se lo comunicó al Presidente Gabriel Boric y si conversó con el ministro Montes al respecto.

En noviembre, en la comisión por los líos de platas políticas, Crispi había asegurado que se enteró del caso nueve días antes de que estallara el escándalo. “Tomé conocimiento de un rumor el 7 de junio”, dijo en aquella ocasión.

Frente a las interrogantes de Labbé, el jefe de asesores contestó que tal como señaló “en el momento de la comisión investigadora del caso Convenios, la palabra rumor, yo creo que hace alusión a una información incompleta, y no fue más que había una información que me llega por parte de un asesor de mi gabinete, que me dice hay un rumor de que Daniel Andrade, esto lo dije textual en la comisión, Daniel Andrade, que es militante de Revolución Democrática, a través de una fundación, tendría un convenio, alguna relación con la Seremi de Antofagasta, que el Seremi también era hoy día ya conocido en redes”.

Crispi siguió su respuesta: “Esa información, lo que yo hago, como también lo señalé, es que conversé con la subsecretaria del momento, Tatiana Rojas, la que me dijo que efectivamente existía esta información parcial, pero que estaban recabando antecedentes (...) yo no hablé con el ministro, hablé con la subsecretaria como jefa jerárquica del servicio, y por tanto la jefa jerárquica del Seremi de Antofagasta, y lo último, como también lo señalé, mi conversación con el Presidente fue el día 16″.

Respaldo a Montes

Además, el militante RD respaldó al titular del Minvu frente al libelo acusatorio que enfrenta. “El ministro Montes ha sido tremendamente proactivo para avanzar en mayor transparencia, en mejores regulaciones, en no dinamitar la relación que hay entre el mundo privado, la sociedad civil y sus colaboradores del Estado, sino hacer viable esa relación, sanearla”, dijo Crispi.

En ese sentido, agregó que “lo que me motiva a venir es mi opinión, con la información con la que dispongo, de que el ministro Montes no ha incumplido en ningún momento con la Constitución y que, por tanto, esta acusación constitucional carece de fundamento”.