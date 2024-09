Ministra Jara por negociación de reforma previsional: “Si alguien está pensando en hacer un gallito político con el gobierno con esto, creo que es una mala evaluación”

La ministra del Trabajo, Jeannette Jara, se refirió a la reforma de pensiones impulsada desde el gobierno, y a las negociaciones que se están llevando a cabo para que esta pueda avanzar en el Senado.

En conversación con CHV Noticias, Jara señaló que las modificaciones que ha sufrido el proyecto de parte del Ejecutivo, han sido para lograr un acuerdo, explicando que “hemos propuesto que se establezca un 6% cotización adicional de esta forma: un 3% a capitalización individual, 2% un seguro social que nos permita aumentar 0,1 UF por año de cotización y 1% para el seguro entre hombres y mujeres, que sería a permanencia”.

“Más allá de que lo que el gobierno pueda querer, que era un 6% al seguro social, esto se hace con votos, y la derecha tiene una mayoría en el parlamento y es el marco de la negociación”, explicó.

En esta línea, la ministra instó a la aprobación del proyecto, afirmando que “la reforma tiene un límite, que es subir las pensiones ahora”.

“Si alguien está pensando en hacer un gallito político con el gobierno con esto, creo que es una mala evaluación, porque una reforma que no suba las pensiones hoy y que no mejore las desigualdades entre hombres y mujeres no nos va a servir”.

En ese sentido, la titular del Trabajo indicó que ve con optimismo el avance el proyecto, afirmando que “depende mucho de la voluntad de los senadores”

“Veo una disposición que tiene diferencias y hay tensiones, pero no me cabe duda que ellos tiene plena claridad de la responsabilidad que nos compete”, afirmó.

Igualdad de género

Por otro lado, Jara se refirió al factor de igualdad de género que considera la reforma, indicando que en la actualidad “en la parte que se cotiza, que es lo de las AFP, las principales dañadas son las mujeres”.

“La mitad de las mujeres están con una pensión de 48 mil pesos de AFP, lo demás se lo pone la PGU, y eso es brutal”, afirmó.

En ese sentido, la ministra reiteró que “con esta ley, de ese 6% un 3% va a capitalización, un 2% a años cotizados, y un 1% a reconocer la diferencia de expectativas de vida entre hombres y mujeres”.

“A las mujeres les afectan muchos temas, las lagunas, tareas de cuidado, que nos pagan menos, la informalidad, pero hay una en la que no tenemos ninguna responsabilidad, y es que vivimos más. Ese 1% sirve para equiparar esta diferencia”, sentenció.