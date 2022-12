Ministra Ríos reconoce ante el Congreso que su par de la Mujer manifestó “preocupación” por incorporación de Ángel Valencia en quina para presidir la Fiscalía Nacional

Pasadas las 11 horas de este lunes arribaron hasta la sala donde sesiona la Comisión de Constitución del Senado la ministra de Justicia, Marcela Ríos, y la candidata nominada por el Presidente Gabriel Boric para encabezar el Ministerio Público, Marta Herrera.

Luego de esta cita, en que Ríos -a nombre del gobierno- está defendiendo la designación del Mandatario y Herrera expondrá ante el grupo de senadores, la Sala de la Cámara Alta deberá votar, a partir de las 15 horas, si acoge o no el nombramiento.

Se trata del segundo intento del Presidente luego de que el Senado rechazara a fines de noviembre la postulación de José Morales, quien alcanzó 31 de los 33 votos requeridos. Se convirtió así en la primera vez en la historia del Ministerio Público en que se le daba luz roja a la nominación para fiscal nacional. La pista esta vez para el Ejecutivo puede estar incluso más cuesta arriba.

Fue en el marco de la exposición ante los senadores este lunes que la ministra Ríos abordó los reparos que tuvo su par del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, Antonia Orellana, frente a uno de los candidatos que estaba en la quina preparada por la Corte Suprema y de la cual el jefe de Estado debía escoger un nombre: Ángel Valencia. Esto, a raíz de que el abogado ofició como defensor del exjuez Luis Barría, formalizado por abuso sexual por un hecho que se remonta a 2018.

Según informó La Tercera a mediados de noviembre, la ministra Orellana, en la época en que se imputó a Barría, era una de las integrantes de la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres, que apoyaron a las denunciantes. Por lo mismo, en este momento reflotaron en círculos del gobierno los reparos de la secretaria de Estado hacia el integrante de la quina, socializando en sus círculos cercanos y del Frente Amplio su preocupación porque Valencia pudiera ser propuesto por el Presidente.

Conocida la información, en esa oportunidad Orellana salió desmentir los datos recabados para la publicación, asegurando que no se haría “cargo de cahuines”. Consultada por la prensa en esa oportunidad aseguró que la mencionada nota echaba “a andar un rumor, dicen que yo le dije a mis cercanos, mis cercanos lo niegan, pero al parecer no pueden dejar que la realidad desmienta un buen cahuín así que se publica igual”.

La preocupación de Orellana frente al nombre de Valencia, sin embargo, fue ratificada hoy por la ministra Ríos.

En concreto, el presidente de la comisión de Constitución, Matías Walker, le consultó a la titular de Justicia por abogados que integraron la quina y que fueron cuestionados. Puntualmente, sobre Valencia, el legislador dijo que “se le cuestionó por asumir la defensa de imputados por delitos sexuales. Entendí, por declaraciones de la ministra del Interior y de la ministra de la Mujer que de alguna manera se le cuestionaba por ello (por las causas respecto de las cuales habían ejercido la defensa letrada). Entonces creo muy importante y es la oportunidad de despejar en esta sesión pública, porque es muy importante como precedente para la Comisión de Constitución del Senado y se lo pregunto directamente, si el hecho de ejercer la defensa letrada de un imputado, por cualquier delito, -porque hasta los condenados del juicio de Nuremberg merecieron defensa letrada de un abogado, y así nos enseñaron a todos en las escuelas de derecho- si es o no inhabilitante para el gobierno para desempeñar el cargo de fiscal nacional el hecho de que un aspirante a este cargo haya ejercido el derecho a la defensa letrada de cualquier imputado establecido en la Constitución”.

Fue ahí que vino la intervención de la ministra.

“El Presidente fue muy claro hace varias semanas atrás en decir que el gobierno no tenía ningún veto, no existía ningún veto respecto de ninguna de las candidaturas. Para nosotros no es un obstáculo que una persona se haya dedicado al oficio de la defensa letrada en el sistema penal, en ningún caso. Acá la decisión que ha tomado el Presidente es evaluando cuál es la personas que cumple mejor con las competencias para este cargo y en ningún caso respecto de un listado de deficiencias o peros que se puedan tener de los otros candidatos, todos candidatos legítimos, ratificados por la Corte Suprema, y sobre los cuales nosotros no hemos planteado ningún reproche público en este sentido. Otra cosa es que las organizaciones de mujeres y que luchan contra la violencia de género y la propia ministra (Orellana), que tiene un mandato específico de preocuparse por esas materias, hayan manifestado una preocupación. Pero eso no ha sido en ningún caso uno de los antecedentes que hemos considerado en este caso. E insisto: no existe ningún veto”, fue la respuesta de Ríos.