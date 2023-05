Ministra Tohá tras elecciones: “Después de un resultado electoral preocupante, ha sido una semana en la que se han logrado cosas muy importantes”

“Es muy curioso el panorama del cónclave de ayer, porque después de un resultado electoral el día domingo que es muy preocupante, que reproduce una configuración de fuerzas que no es la que quisiéramos hacia adelante, esta semana ha sido en cambio, y paradojalmente, una semana en donde se han logrado cosas muy importantes”, sostuvo esta mañana la ministra del Interior, Carolina Tohá.

La autoridad, en conversación con Radio ADN, abordó la reunión que sostuvieron en Cerro Castillo la noche del miércoles los ministros del comité político con el Presidente Gabriel Boric, para analizar la derrota sufrida el domingo pasado en la elección de los consejeros constitucionales.

Al respecto, la ministra Tohá destacó que entró en conversación que pese a “este cuadro adverso” que tenían, se pudo avanzar en la aprobación en el Senado de un royalty minero “con una acuerdo y respaldo bastante amplio”, y también se pudo avanzar en la Cámara Diputados en un incremento y reajuste del salario mínimo.

“La verdad es que era paradojal hacer esa comparación, y de alguna manera estuvimos sacando las cuentas, que llevamos un buen rato, mucho rato, en que a la política le cuesta bastante ocupar su energía en resolver y dar respuesta a las necesidades de las personas, se traba en sus debates, en sus diferencias, y va acumulando frustración, y esa frustración se expresa a veces en una votación”, detalló.

“Pero en la práctica, el avance del punto de vista de ir generando acuerdos que den de alguna manera una salida a problemas que esperan largo tiempo, se hace difícil, y ayer parecía haber otro clima”, destacó la autoridad. “Incluso en seguridad, ayer tuvimos una sesión especial sobre el programa Calles Sin Violencia, el día antes una evaluación de un año del estado de excepción en La Araucanía, y parecía haber otro clima, un clima que no es el clima electoral, conversación de ciegos, en que lo único que se hace es recriminarse, sino más bien un ánimo constructivo”.

En esta línea, destacó, “uno debería lograr que las elecciones sirvan para motivar soluciones, y no para atrincherarse y dificultarlas”.

En cuanto a qué conclusiones llegaron ayer con el resultado de las elecciones y el triunfo del Partido Republicano, la ministra del Interior expresó que ahora, como van a ser la primera fuerza del consejo constitucional, “eso les va a significar asumir responsabilidades”.

“Estamos viendo hace un tiempo que estar en la postura de quien increpa, quien se pone fuera, es lo que electoralmente la ciudadanía está aplaudiendo. Hoy son republicanos, en su momento fue el Partido de la Gente, en otro momento fue la Lista del Pueblo, también lo fue el Frente Amplio, y el problema es que nuestro sistema político, una vez que ese grupo toma la responsabilidad de conducir, traba y dificulta que se den respuestas”, sostuvo la secretaria de Estado.

En este sentido, indicó, “lograr el apoyo de las personas levantando el dedo y señalando los problemas, es algo nos ha mostrado ya en la historia reciente, funciona. El tema es transformar eso después en capacidad de resolver, y eso solo se puede hacer colaborativamente”.

“En un sistema multipartidario como el nuestro, para criticar puedes estar solo, pero para construir hay que lograr acuerdos, para construir hay que salir de esa trinchera, y sino los castigados un día son unos, otro día son otros, pero en la práctica el país no avanza”, afirmó Tohá. “Yo creo que es muy importante leer eso bien ahora, porque hoy día es el Partido Republicano, pero hace tiempo atrás cuando fue la Convención Constitucional original, vimos que se sacaron muchas cuentas alegres de qué significaba esa votación y qué mandato significaba y eso al poco resultó no solo distinto, sino darse vuelta prácticamente”.

“Entonces no lleguemos a la conclusión de que esto es una ideología del pueblo chileno, esto es una nueva expresión por la cual la gente están diciendo ‘no me están respondiendo, todavía no se han hecho las cosas que yo espero, estoy viviendo con dificultad, quiero soluciones”, añadió