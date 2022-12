Ministra Uriarte y carta de Marta Herrera para dirigir la Fiscalía: “Me encantaría que aquellos que rechazan la postulación fundamenten el voto”

La ministra de la Secretaría General de la Presidencia (Segpres), Ana Lya Uriarte, abordó la nominación de Marta Herrera, actual directora de la Unidad Anticorrupción del Ministerio Público, para ser la primera mujer en dirigir la Fiscalía Nacional y cuya votación se realizará mañana en el Senado, luego de que la Cámara Alta rechazara a José Morales para encabezar la institución.

A las 11 horas de este lunes, Herrera concurrirá a la Comisión de Constitución del Senado para exponer su plan de trabajo como candidata para liderar el Ministerio Público. Si bien su nominación ha generado diversas críticas, especialmente en la UDI al ser considerada como “la continuidad de Jorge Abbot”, la ministra Uriarte afirmó en Tolerancia Cero de CNN que “la verdad de las cosas, es que creo que algunos y algunas pueden haberse formado una impresión con respecto a aquello, pero me extraña que esa impresión se la atribuyan solo a Marta Herrera y no se la hayan atribuido a Morales, que también lleva trabajando en la Fiscalía muchos años, o sea, toda la época Abbot”.

Además agregó que “yo pienso que lo que ocurre es que algunos entendieron que esta historia de la continuidad era verdad, honestamente espero que mañana a las 11.00 concurran a la Comisión de Constitución, donde la postulante va tener la oportunidad de exponer su plan, sus directrices, etc, que son de otra época y que no tiene nada que ver con lo que hizo Abbot”.

En relación al alto quórum que se requiere (33 votos de los senadores) para aprobar la nominación de Herrera, y ante el posible voto en contra que podrían entregar algunos legisladores, Ana Lya Uriarte enfatizó en que “me encantaría que aquellos que rechazan la postulación de Marta Herrera fundamenten el voto, porque Marta Herrera tiene toda la formación académica que se requiere, tiene ejercicio profesional y van a escuchar un plan que va a exponer. Entonces, ¿cuál es la razón para no querer que una persona como ella dirija la fiscalía? Sería bueno escucharlo”.

“Acuerdo por Chile” y nueva Constitución

En otra materia, la ministra de la Segpres también abordó el “Acuerdo por Chile” que firmaron las diversas fuerzas políticas con representación parlamentaria y que se traduce, a gran rasgo, en un órgano mixto que se llamará Consejo Constitucional integrado por 50 consejeros constitucionales electos por la ciudadanía con voto obligatorio en comicios que se llevarán a cabo el 16 o 23 de abril. Además existirán 24 expertos, donde cada cámara del Parlamento elegirá a 12 representantes.

Si bien algunas figuras políticas, como la diputada comunista Karol Cariola, afirmaron que no “estuvieron contentos” con el acuerdo alcanzado, la ministra Uriarte indicó que “estoy en una sintonía diferente, estoy feliz porque hay acuerdo y el contenido del acuerdo no es todo lo que hubiera querido. Yo creo que a mucha gente de la derecha, y nos pasa a nosotros en el bloque de centroizquierda, que hubiéramos querido un contenido con ciertas características, pero estoy feliz de que se haya logrado el acuerdo”.

Además agregó que “en política siempre hay sectores que hacen una asimilación más pronta, y otros que requieren un poco más de reflexión y análisis en conjunto con sus conglomerados, pero eso no significa que no vayan a estar alienados, que no acompañen al proceso, y lo más importante, que no vayan a concurrir con entusiasmo a la elección de los consejos constituyentes”.

Finalmente, la ministra Uriarte destacó la importancia del “Acuerdo por Chile”, dado que habilitará el segundo proceso constitucional para la redacción de una nueva Carta Magna. “Estoy absolutamente segura que cuando nos enfrentemos a la salida del siguiente texto, muchos van a celebrar que tengamos la posibilidad de tener una Constitución nacida en democracia”, concluyó la titular de la Segpres.