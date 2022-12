“No estoy feliz con el acuerdo... no me da para salir a celebrar”: los descargos de Karol Cariola y el malestar en el PC por el pacto del 12-D

“Yo no estoy para nada de acuerdo con el acuerdo (...). No podemos decir que estamos felices”.

De esa forma la diputada comunista Karol Cariola comenzó su intervención en el seminario “Nuevo escenario constituyente y proyecciones 2023″, organizado por las agrupaciones sindicales Uni-Américas y Unidad por Trabajo Digno, instancia que ella misma trasmitió a través de su cuenta de Instagram y en la que también estuvo presente la presidenta del PS, Paulina Vodanovic, quien permaneció en silencio mientras Cariola hizo su intervención.

En el live la parlamentaria hizo sus descargos en relación al acuerdo que el PC junto a las demás tiendas con representación parlamentaria -a excepción de republicanos y el PDG, quienes se restaron- firmaron esta semana, con el fin de dar continuidad al proceso constituyente luego del rechazo a la propuesta emitida por la extinta Convención Constitucional.

Durante su intervención, la diputada expresó que “este es un proceso que quedó completamente tutelado, a propósito de lo que va a significar la discusión posterior en relación a cómo se van a tomar las decisiones. Si bien se logra un órgano 100% electo, con 50 representantes con el modelo del Senado, queda un modelo que, por lo demás, no logra la presentación equitativa respecto de las regiones”.

En esta línea, Cariola explicitó que para ella “no es un acuerdo perfecto, es absolutamente imperfecto (...). A mí no me da para salir a celebrar y decir que que estamos en la panacea de lo uno esperaría de un proceso constituyente. Sin embargo, es lo que se pudo lograr”.

El diagnóstico de Cariola es que el momento político que atraviesa el país actualmente es distinto al que dio origen al primer proceso, marcado por las movilizaciones sociales. “En nuestro país gracias a las movilizaciones sociales desde los trabajadores, desde el pueblo organizado, desde los espacios territoriales, fue lo que finalmente permitió en Chile (...) la posibilidad de tener una nueva Constitución. De lo contrario nunca hubiésemos estado conversando lo que vamos a conversar hoy”, dijo.

“Sin duda que cuando esto partió la fuerza política que teníamos para poder dialogar, iniciar un proceso constitucional, claramente era absolutamente distinta. Después de la revuelta popular de octubre (de 2019), la posibilidades de conversación, de diálogo, eran absolutamente distintas a las que tenemos hoy. Teníamos una posición de fuerza desde la movilización social que nos permitía incentivar un proceso constituyente mucho más profundo, democrático y participativo”, agregó.

Hoy, en cambio, según explicó, “esas condiciones hoy no las tenemos (...). Estamos en una situación muy compleja (...). Yo no estoy feliz porque tenemos un acuerdo en las condiciones que tenemos”.

En todo caso, no es la primera figura del PC que ha evidenciado disconformidad con el acuerdo. Previamente, en entrevista con El Siglo, el secretario general del partido, Lautaro Carmona, señaló que “no seré quien para decir que me parece raro que alguien discrepe con el acuerdo, cuando es evidente que nosotros mismos en la discusión cuestionamos muchas cosas y discrepamos en muchos asuntos”. Po su parte, el alcalde de Recoleta, Daniel Jadue fue más duró y señaló en su cuenta de Twitter que en el acuerdo “persisten los fantasmas de la democracia tutelada y la medida de los posible. Faltó coraje y convicción, y a pesar de que no es lo que el PC proponía, como siempre, nos sumaremos al proceso a disputarle espacio a quienes siguen creyéndose dueños de Chile”.

La diputada Cariola también aprovechó la instancia para hacer un mea culpa y sostuvo que “podemos desmenuzar todo lo que ocurrió durante la Convención, lo que pasó con nuestro sector político (...). Quizás abusamos un poco de la mayoría que teníamos dentro de la Convención Constitucional (....)”, en referencia a que en ese proceso la derecha apenas obtuvo 37 de los 155 escaños disponibles.

En este sentido, deslizó que “es muy importante digerir y tratar de analizar. Yo creo que el análisis de lo que pasó el 4 de septiembre no está cerrado, y es necesario analizar con profundidad y desmenuzarlo. Echarle la culpa a las fake news solamente queda corto. Es evidente que hubo fake news, que hubo una campaña de la derecha (....), todo eso es real, pero creo que sería autocomplaciente de nuestra parte decir que toda la culpa está de al lado del frente”.

En relación al plebiscito, la diputada explicó que el 61% que votó Rechazo “no es solo la derecha”, sino que “hay un parte del pueblo de Chile que votó por desconocimiento, por descontento, por rechazo a la institucionalidad, por cuestionamientos con el gobierno, porque no querían ir a votar y fueron obligados (...)”. Eso sí, ella considera que “es evidente que políticamente quien capitaliza es la fuerza conservadora de la derecha, que se ha hecho propietaria de esa posición”.

Los dardos de Cariola en contra de la derecha no se detuvieron ahí. Ella lamentó que “la derecha hoy día en el Parlamento sigue teniendo las bancadas más grandes. La bancada de RN es de 25 parlamentarios, el de la UDI, el partido de Jaime Guzmán, es de 25 parlamentarios. ¡25!”.

Asimismo, sostuvo que “a pesar de que somos gobierno (...), el partido político más conservador y de ultraderecha que hemos tenido en las últimas décadas tiene una representación de 15 parlamentarios en el Congreso nacional. Estoy hablando del Partido Republicano”.

“Nosotros en Apruebo Dignidad y el Socialismo Democrático tenemos un porcentaje de participación dentro del parlamento que también está aligerado, porque la realidad interna nuestra no es una realidad homogénea, no son solo los partidos. Si bien las bancadas del PS y el PC somos las más grandes dentro de amabas coaliciones, con 13 y 12 parlamentarios y parlamentarias, finalmente no logramos ni siquiera llegar al número del numero de parlamentarios que tiene la bancada más pequeña de la derecha, que son 15, bueno, ahora 14 porque se les fue una al PDG”, resintió.

“No logramos ni siquiera tener los 4/7 necesarios para aprobar una reforma constitucional, no somos 89 votos que son los que se necesitan. Ante esa circunstancia, cuando llega el acuerdo que puede llevar adelante la profundidad del proceso constituyente después de una derrota, requiere acuerdo con la derecha. En esto el Partido Republicano y el Partido de la Gente se restaron y no fueron parte de las conversaciones y el diálogo. Acá se desarrolló un diálogo democrático. ¿En las mejores condiciones? Yo diría que no. ¿Es lo óptimo? Yo diría que no (...)”.