Ministro Delgado por acusaciones de intervencionismo: “No me parece correcto que alguien se enoje si alguien hace una recopilación histórica de los hechos y actos de una persona”

Durante la mañana de este lunes el ministro del Interior, Rodrigo Delgado, se refirió a las acusaciones de intervencionismo que surgieron durante el fin de semana luego de que el ministro vocero de Gobierno, Jaime Bellolio señalara que si el candidato de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric, llega a ganar las elecciones presidenciales “está en riesgo que este clima de violencia siga en ascenso, que se siga justificando todo tipo de violencia y que ya no sean cosas las que se destruyan, sino que sean personas”.

Según señaló Delgado, “lo que ha hecho el ministro Bellolio es comentar actos que han sido públicos, en el sentido que una persona que apoya una ley que a nuestro juicio es una ley que no debiera avanzar, porque genera una sensación impunidad, porque es una ley que permite, entre otras cosas, que una persona que quema un edificio, que quema un vehículo, con una persona dentro, que es homicidio frustrado pueda ser indultada, y eso no nos parece, no nos parece una buena señal”.

El ministro, agregó que “a mi en lo personal me parece bien que la oposición salga al pizarrón a explicar algo que ha sido una contradicción histórica en ellos, que es la administración de la violencia, en torno a la violencia que se genera contra personas inocentes que están en la zona cero de distintas ciudades, en la violencia contra la policía, en la violencia con personas que han resultado quemadas, muertas, heridas; en circunstancias muchas veces que las personas que han cometido esos actos violentos aducen causas sociales o causas territoriales, y que finalmente terminan haciendo mucho daño. Hay que hacerse cargo cuando uno apoyo esa causa o cuando apoyó también un proyecto de ley”.

“No es grave comentar, no me parece correcto que alguien se enoje si alguien hace una recopilación histórica de los hechos y actos de alguna persona, un parlamentario o un candidato presidencial, en particular, creo que el debate está abierto”cerro.

Las declaraciones del ministro, las dio en el marco de un punto de prensa en el cual se dio a conocer la desarticulación de una organización criminal internacional que pretendía ingresar al país más de una tonelada de droga.

Al respecto la autoridad destacó el labor de las policías y fiscalía, mencionando que la droga “viene acompañada de armas, de violencia, de ataques, de intranquilidad en los barrios” y agregando que “vamos a seguir dando esta pelea hasta el último día, cada organización que logramos desarticular, no es solamente la droga que en ese momento incautamos, es todo lo que pudieron haber ingresado al país, es todo lo que pudieron haber hecho en cuanto a crimen organizado, no es sólo lo que logramos incautar hoy, si no que todo el daño que hubieran hecho estas personas en caso de seguir circulando”.