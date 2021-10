Boric responde críticas de Bellolio sobre clima de violencia y un eventual gobierno: “Seguir peleando por la prensa con los ministros que están de voceros de campaña ya no me hace sentido”

El abanderado de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric, se refirió ésta tarde a las críticas realizadas por el vocero de gobierno, Jaime Bellolio.

En conversación con Emol, Bellolio señaló que si el diputado llega a ganar las elecciones presidenciales “está en riesgo que este clima de violencia siga en ascenso, que se siga justificando todo tipo de violencia y que ya no sean cosas las que se destruyan, sino que sean personas”.

Y añadió que “ese clima ya lo hemos vivido en nuestra historia. La democracia hay que cuidarla y se cuida a través del diálogo, de la institucionalidad, de seguir las reglas”. En paralelo, el vocero se refirió al proyecto de indulto, apoyado por Boric y por la candidata de Nuevo Pacto Social, Yasna Provoste, “decir que este proyecto es solo para aquellos que están en prisión preventiva es absolutamente falso”.

“Al Gobierno no le corresponde hacer el trabajo de otro poder del Estado. Las personas que están en prisión preventiva o fueron condenadas es porque la justicia lo determinó. Querer hacer un indulto a aquellos que ya fueron condenados, significa que van en contra de lo que la Justicia ya sancionó”, agregó.

Ante esas declaraciones, Boric respondió que “la mayoría de Chile está cansado de las polémicas y los dimes y diretes entre quienes estamos en política. Hoy día es tiempo de esperanza, hoy día es tiempo de hablar de las transformaciones y no de los dichos de un ministro que, desgraciadamente, no asume las responsabilidades que les corresponde como gobierno”.

“Seguir peleando por la prensa con los ministros que están de voceros de campaña, la verdad que a mí ya no me hace sentido. (...) Quienes están en sus casas están cansados de vernos pelear, mi actitud hoy día va a estar centrada en las propuestas que tenemos para construir un Chile más justo y no en pelear con un ministro de gobierno”, cerró el abanderado de Apruebo Dignidad.

Por otro lado, las afirmaciones del vocero de gobierno fueron respaldadas esta tarde por el candidato del Partido Republicano, José Antonio Kast, quien aseguró que “no puede haber polémica cuando se habla con la verdad”.

“Gabriel Boric y Yasna Provoste auspiciaron (...) el indulto para personas que han destruido, saqueado, quemado a pequeños emprendedores. (...) Están legitimando acciones violentas. ¿Qué esperamos de un eventual presidente que se ha comportado de esa manera en las votaciones de la Cámara de Diputados? Obviamente más violencia”, señaló el abanderado presidencial.

Y seguidamente agregó: “Obviamente si sale electo un candidato como Gabriel Boric esas personas que generaron violencia se van a sentir respaldadas por la autoridad, por lo tanto, el ministro no ha dicho nada que no sea en base al sentido común y a la verdad”.

Pero estas no son las primeras declaraciones de parte del sector oficialista en contra del diputado de Convergencia Social.

El martes de esta semana -tras la jornada de aniversario del estallido social- el subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli, apuntó a Boric y a Provoste (como candidatos presidenciales) por lo hechos de violencia registrados en todo el país.

“Los responsables finales de esta violencia son quienes instalaron en nuestro país una sensación de impunidad, que no había consecuencias de cometer hechos de violencia, que cometer delitos violentos no era condenable en Chile (...) como Yasna Provoste; quienes van a visitar a la cárcel a un imputado en prisión preventiva por lanzar bombas molotov, como el candidato del Partido Comunista y el Frente Amplio Gabriel Boric”, sostuvo.

Estos dichos fueron respaldados por el ministro de la Segpres, Juan José Ossa, quien indicó que “lo que ha hecho el subsecretario Galli es del todo razonable”.

“¿Cómo no va a tener alguna responsabilidad una diputada que hace un llamado a quemarlo todo, cómo no va a tener responsabilidad parlamentarios que han presentado un proyecto de indulto que busca la impunidad en hechos de violencia en el contexto post 18 de octubre? (...) el candidato presidencial Gabriel Boric es diputado y ha tomado ciertas medidas y ha hecho ciertas votaciones”.

Respecto al proyecto de indulto, Bellolio dijo la tarde de este martes: “Quisiéramos pedirle al Senado que a la brevedad posible ponga en votación el proyecto de indulto. Es hora de que los chilenos sepan cómo votan sus parlamentarios, que sepan quiénes están del lado de la impunidad y quiénes están del lado del respeto a la ley”.

Su contendor de Chile Podemos Más, Sebastián Sichel, incluso firmó esta semana un compromiso -junto a parlamentarios oficialistas- para rechazar cualquier proyecto de indulto, instancia donde también emplazó a Boric.

“Les pido a los candidatos Provoste y Boric que retiren el proyecto de ley de indulto ahora o lo voten para quedar clara su posición, pero que se acabe esta hipocresía de que hay algunos que se sienten impunes para cometer delitos porque la política no está dando el ancho para proteger a las víctimas y defender la justicia”.