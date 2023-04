Ministro Elizalde en Enade: “El éxito del proceso constituyente no está garantizado”

En el marco del encuentro empresarial Enade 2023, realizado en las dependencias de la ex Casa Piedra, el recién asumido ministro de la Secretaría General de la Presidencia (Segpres) abordó el futuro del proceso constituyente, como también las reformas emblemáticas que impulsa el gobierno, y que jugarán un rol clave en un Congreso donde el gobierno no cuenta con mayoría.

En torno a la antesala de la elaboración de una nueva Carta Fundamental para el país, el expresidente del Senado cree que el éxito del proceso “no está garantizado”, y que depende “de la conducta que tengan los actores que resulten elegidos democráticamente el 7 de mayo”.

“Pudiera reproducirse una mecánica similar a lo que aconteció antes. Las buenas constituciones son aquellas de las que nadie habla, y las muy buenas constituciones son las que todos sientan orgullo. Nosotros estamos lejos de eso. Para tener una constitución que sea al menos buena, necesitamos ponernos de acuerdo”, remarcó.

En este sentido, aseguró que en la ciudadanía hay “escepticismo, incredulidad y desconfianza”, lo que podría significar inconvenientes en el éxito de este nuevo proceso constituyente.

“Hay un sector de la sociedad que no quiere una nueva Constitución y hay otro sector que considera que el resultado que permite el proceso es insuficiente, y si bien están en las antípodas de sus posturas, al momento de votar a favor o en contra, se pueden sumar (…). No nos olvidemos del primer plebiscito ni del estallido, no nos olvidemos del 4 de septiembre. Tomemos las lecciones necesarias y si el péndulo sigue dando vuelta cada vez va a tener más fuerza. Llegó el momento de detener el péndulo y ponernos de acuerdo en el Chile que queremos construir entre todos”, advirtió.

En torno a las reformas emblemáticas, como lo son la tributaria, de pensiones y de salud, el secretario de Estado enfatizó que los partidos que apoyan el gobierno son minoría en ambas cámaras del Parlamento, por lo que asumió que construir mayorías “es hoy muy difícil en uno u otro sentido”, y llamó a trabajar en un “diálogo democrático” para un buen entendimiento.

“Soy un convencido que necesitamos una reforma tributaria, una reforma de pensiones, las tasas de reemplazo son bajísimas y gran parte del cuestionamiento del sistema actual tiene que ver precisamente con eso. Por tanto, necesitamos una respuesta. Este diagnóstico se tiene desde que la Presidenta Bachelet hizo la primera reforma, el primer Pilar Solidario en 2008 y estamos ya en 2023. No se puede postergar un cambio de esta naturaleza, más aún cuando las reformas de este tipo tienen un impacto mucho tiempo después, y creo que hay que promover el dialogo democrático para generar entendimientos que sean positivos para Chile”, detalló.

Finalmente, Elizalde respondió algunas críticas formuladas por sectores de oposición, ejemplificando con votaciones insignes de proyectos que tambalearon por actitudes que apuntaban a “hacerle pagar un costo al gobierno y no pensando en lo que es bueno para el país”.

“El proyecto de reforma constitucional de infraestructura crítica se aprobó en el Senado y se cayó en la Cámara, el primero, porque la oposición votó en contra porque no le gustó una declaración de una ministra. No entiendo la racionalidad que hay detrás de votar un proyecto en contra para hacerle pagar un costo al gobierno, aunque ese proyecto me guste. Por lo menos yo creo que uno tiene que votar sobre la base de lo que representan los proyectos. Fue un largo trámite producto de que se está con la calculadora en la mano, votando en contra para hacerle pagar un costo al gobierno y no pensando en lo que es bueno para el país. Entonces es ahí donde yo digo que tenemos que actuar con mayor responsabilidad”, reprochó.