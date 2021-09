Ministro Ossa y cuarto retiro: “Esa batalla no está perdida. Nosotros confiamos y esperamos que esto pueda ser rechazado en la Cámara”

Esta mañana el ministro Secretario General de la Presidencia, Juan José Ossa, se refirió en Radio ADN acerca de la ley corta de pensiones y la discusión del cuarto retiro de los fondos de las AFP, cuya votación en sala está estipulada para la próxima semana, mientras que su discusión en particular comenzará hoy miércoles en la Comisión de Constitución de la Cámara a las 15.00 horas.

En cuanto a la ley corta de pensiones y el aumento del Pilar Solidario, sostuvo, “el Gobierno es el responsable de llevar adelante la agenda, pero son los parlamentarios quienes tienen que contribuir a sacarla adelante”, y en este sentido no es razonable que algunos se excusen de que hay poco tiempo.

“Que miembros de la DC digan que no van a hacer nada a cinco o seis meses del término de un gobierno, quiere decir que no van a trabajar, no van a hacer la pega por la que fueron elegidos. ¿Qué es eso?”, cuestionó en torno a las declaraciones del diputado Gabriel Silber (DC), quien indicó que ‘la ley corta terminó siendo demasiada corta’. “¿Es sostenible decirle a los ciudadanos ‘no voy a aprobar el Pilar Solidario porque considero que le queda poco tiempo al gobierno?”.

Sobre la votación acerca del cuarto retiro, Ossa indicó que más bien ha visto “cambios de opinión” con respecto a la votación.

“No quiero polemizar, lo que quiero decir es que visto cambio de opinión en los parlamentarios en la Cámara de Diputados”, sostuvo. “Respecto a los candidatos presidenciales, hemos visto cambios de opinión como en el Gabriel Boric, y matices como en la senadora (Yasna) Provoste. Yo no he visto visto a la senadora Provoste derechamente aprobar el retiro”.

Por otra parte, agregó el Secretario General de la Presidencia, “hemos visto, aunque suene a veces políticamente incorrecto, que el candidato presidencial Sebastián Sichel sí ha demostrado una determinada opinión. Por supuesto que no es responsabilidad de él que haya o no cuarto retiro, él no está a cargo de ese trabajo”.

Sobre si considera que el esperar los votos en contra de parte de la Cámara Baja es “una batalla perdida” y que por lo tanto ahora se concentrarán en el Senado, Ossa indica que no.

“Esa batalla no esta perdida hasta que aparece el famoso pantallazo con los colores de la sala, y nosotros confiamos, esperamos, tenemos la esperanza, que esto pueda ser rechazado en la Cámara”, expresó. Esto, “más allá” de que ha visto por parte del Senado “muchas voces responsables” que han advertido que aprobar el cuarto retiro “es una mala medida”.

“Si todos los economistas de todos los sectores políticos están diciendo que es una mala política, si todos reconocen que las ayudas familiares están llegando, si todos dijeron que si esas ayudas llegaban no ea necesario un retiro, si hace dos semanas no había prácticamente nadie a favor del retiro... Pero a medida que se acerca las elecciones parlamentarias empiezan a cambiar de opinión, yo creo que la gente se da cuenta lo que está viendo aquí, que básicamente hacen campañas parlamentarias con sus fondos previsionales y eso es muy grave”, concluyó.

Sobre los diferencias al interior de los propios partidos en cuanto a esta votación, Ossa indicó que así como la pandemia puede tensionar las relaciones dentro de una casa, puede hacer lo mismo en una coalición. Y en este sentido, puntualizó, no le parece tan llamativo que haya diferencias.

“Eso sí, nosotros esperamos de todos los parlamentarios, pero particularmente de Chile Vamos, que hagan aquello que favorece a sus votantes, eso es lo único que se les piden, que no hagan las cosas por efectos electorales”, agregó.

“Si alguien me dijera ‘es que las ayudas no llegaron, lo que pasa es que el desempleo...’ (pero) hemos recuperado prácticamente los 2 millones de empleos que se perdieron por la pandemia, estamos subsidiando el empleo, estamos creciendo a niveles históricos en la economía...” agregó. Con esto, advierte, no está diciendo que no hay familias que no sigan encontrándose en dificultades.

“(Sin embargo) creo que estamos en un contexto en el cual lo razonable es esperar el máximo de certezas para las familias, y con mover el mundo económico, con mover la inflación, la tasa de interes, los fondos de pensiones, no va en línea con lo que los chilenos necesitan ahora”, puntualizó.