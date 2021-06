Ministro Paris por interpelación en su contra: “Espero que los diputados en su fuero interno tomen la decisión basándose en los criterios más ecuánimes posibles”

El día de ayer, el diputado y presidente de la comisión de Salud de la Cámara Baja, Miguel Crispi (RD), anunció que los integrantes de oposición de dicha instancia impulsarán una interpelación al ministro de Salud, Enrique Paris. Esto, según denunció, debido a un “mal manejo de la pandemia”, e indicando que “hay antecedentes suficientes” para poder presentarla.

Al respecto, esta tarde el ministro Paris fue consultado sobre esta materia, e indicó que de concretarse, respetará la decisión, aunque espera que los diputados lleguen a un acuerdo “basándose en los criterios más ecuánimes posibles”.

“En Chile por la Constitución que nos rige actualmente existe separación de poderes: el Poder Legislativo, Ejecutivo y Poder Judicial. Y los poderes son independientes, por lo tanto, si el Poder Legislativo en este caso, ya sea Cámara de Diputados o Senado, adoptan un acuerdo de iniciar una interpelación, yo respeto esa decisión”, indicó.

En este sentido, agregó, “espero que los diputados y diputadas en su fuero interno tomen la decisión basándose obviamente en los criterios más ecuánimes posibles, pero obviamente que es una potestad que tiene el Poder Legislativo y yo los respeto, así como respeto a los otros poderes del Estado”.

Durante esta jornada, el ministro vocero de Gobierno, Jaime Bellolio se refirió también al tema, indicando que con la interpelación “se quiere hacer un punto político·, y que “no han sabido cómo seguir pegándole al gobierno”.

Por su parte, el ministro del Interior, Rodrigo Delgado, indicó al respecto que el ministro Paris “tiene una trayectoria de liderazgo gremial, de ser un gran interlocutor, que lo refleja como una persona de diálogo”, y que esta situación “más que una crisis para el ministro, sería una tremenda oportunidad para poder explicar y dar una gran charla respecto a cómo él ha trabajado durante este año de pandemia”.

“No me cabe duda que una interpelación va a ser una gran oportunidad para que él pueda explicar todo lo que se ha hecho en este año de gestión”, destacó. “Me parece, además, que es una tremenda oportunidad para que él pueda generar un aprendizaje a las personas que lo puedan escuchar y que pueda dar cuenta del gran trabajo que se ha hecho durante este año”.

Según indicó el diputado Crispi el día de ayer, “entendiendo el momento crítico que se vive”, van a recopilar los antecedentes como oposición, y así, van a definir en ese momento quién realizaría la interpelación. “Y luego será el momento de juntar las firmas”, indicó.

Hay que recordar que para que la interpelación se pueda llevar a cabo se deberán reunir como mínimo 51 firmas de diputadas y diputados.