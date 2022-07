Monsalve responde a emplazamiento de Campillai por proyecto de amnistía: “No es un compromiso que pueda cumplir directamente el gobierno”

El subsecretario del Interior, Manuel Monsalve respondió al emplazamiento que ayer realizó la senadora Fabiola Campillai al gobierno de Gabriel Boric por el proyecto de amnistía a los presos del estallido.

Este jueves en el marco de la entrega de una carta en La Moneda, dirigida al Mandatario, a raíz del caso del Hotel Principado, donde la justicia ordenó la detención de dos jóvenes que habían sido absueltos por el incendio que afectó el recinto después del 18 de octubre, la senadora acusó que desde el gobierno no se le había recibido para abordar el tema.

“Hemos estado pidiendo audiencia con el Presidente, con Giorgio Jackson y la ministra de Justicia y todavía no se me responden. Voy a seguir luchando por los presos hasta el último, hasta que el último de ellos esté en la calle”, indicó. Y aseguró que sobre el proyecto de amnistía que “no sé si se habrá rendido (el gobierno), pero estoy esperando esta reunión para saber si es así o si no para seguir trabajando con las familias”.

Sobre este punto, Monsalve -de visita en la Región del Biobío- aseguró que si bien la voluntad del gobierno es cumplir con sus promesas, en este caso el avance de la iniciativa no depende de ellos.

“Yo creo que la voluntad del gobierno y del Presidente, en particular, siempre es cumplir con sus compromisos. En este caso, no es un compromiso que pueda cumplir directamente el gobierno”, respondió a la senadora.

El subsecretario añadió que “hay que recordar que para cumplir este compromiso necesariamente se requiere una mayoría y, bueno, esa mayoría el gobierno la va a seguir buscando”.

Justamente el proyecto de amnistía se ha transformado últimamente en una dilema para la administración del frenteamplista, desde donde han reconocido que la iniciativa no genera el consenso necesario para su avance.

Medidas de seguridad para la zona

En materia de seguridad, que fue el motivo que llevó a Monsalve a visitar Concepción, la autoridad anunció una serie de medidas que se pretenden ejecutar a fin de año en la zona para dar más seguridad en las carreteras.

“En octubre el gobierno va a firmar la resolución que va a modificar el contrato de concesiones de la Ruta 5 Sur, que va a tener un costo de 24 mil millones de pesos para el Estado y que va a permitir en el tramo que va de Collipulli a Temuco, por colocar un ejemplo, colocar 36 cámaras de vigilancia, 24 adicionales térmicas, 53 pórticos de lectura de patentes. Y que consideramos que es una base sustancial a las condiciones de seguridad”, indicó.

Además, Monsalve detalló que “en diciembre vamos a dictar la resolución que va a modificar el contrato de concesiones de la Ruta 160, respecto de la Provincia de Arauco, también para instalar cámaras de vigilancia, cámaras térmicas y pórticos de lectura de patente”.