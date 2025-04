Mulet lanza crítica contra Jara y el PC y no descarta apoyar acusación constitucional contra delegado Durán

El candidato comentó que no estaría de acuerdo con los dichos de Jara sobre no ser parte de la élite y que “es un importante plus respecto de otros candidatos”.

Este domingo, el candidato presidencial del partido Federación Regionalista Verde Social (FRVS), Jaime Mulet, habló sobre los dichos de la exministra y actual abanderada del Partido Comunista (PC), Jeannette Jara respecto a que la candidata no vendría “de la élite”.

Respecto a los dichos de la abanderada del PC, que además, destacó que su origen “es un importante plus respecto de otros candidatos”, Mulet mencionó en el programa Estado Nacional de TVN que “yo no tengo nada en contra de Jara, tengo la impresión de que fue una gran ministra, no tengo ningún problema pero, obviamente, a mi no me vengan a tratar de pituquito o una persona a la que le regalaron las cosas. Yo soy fruto de la clase media y esforzada”.

Además, señaló que el comentario “fue erróneo, no me gustó. Y yo creo que el clasismo, aunque se disfrace de inclusión, sigue siendo clasismo”, comentó el candidato de FRVS.

En la misma línea, destacó que no le incomodaba el Partido Comunista: “A mi me complica mucho la posición del PC sobre Venezuela, por ejemplo. No me gusta. Cuba también es una dictadura y yo, que partí mi vida pública siendo un joven estudiante contra la dictadura de Pinochet, no me gusta ninguna dictadura. Ni la de Pinochet, ni la de los Castros, ni de Corea, ni Venezuela”.

Por otro lado, consultado sobre si el candidato no llegara a ganar la primaria, destacó que “si no gano yo, voy a apoyar al que gane o a la que gane sin ningún miramiento. M e sentiría más cómodo, a lo mejor, con Paulina Vodanovic ” , destacó Mulet.

Acusación constitucional contra Gonzalo Durán

Esta semana la oposición presentará una acusación constitucional contra Gonzalo Durán, delegado presidencial de la Región Metropolitana, por su supuesta responsabilidad en las fallas de seguridad del partido que jugó el club nacional por Copa Libertadores contra Fortaleza de Brasil.

Instancia de la cual, fallecieron dos hinchas de Colo-Colo afuera del Estadio Monumental.

Sobre el libelo, Mulet destacó que “aún no he visto la acusación, pero no me cierro a ninguna de las variantes”.

“Voy a ver muy bien qué es lo que hizo. Según entiendo, la acusación dice que él tomó medidas dos horas antes del encuentro” , agregó Mulet.

Por esta razón, “no me cierro a apoyarla”, concluyó el abanderado de FRVS.