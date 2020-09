Municipales: opción de primarias globales en la centroizquierda se diluye

Casi nulas son las posibilidades de alcanzar primarias nacionales de toda la oposición para las elecciones municipales y de gobernadores regionales. Ese es, admiten en la centroizquierda, el estado de las negociaciones que llevan adelante los partidos -desde la DC al Frente Amplio (FA)-, de cara a esos comicios, a dos semanas de que expire el plazo para su inscripción.

Si bien el llamado que han hecho desde la DC y la Convergencia Progresista (PS, PPD y PR) es lograr comicios para elegir a todos los candidatos -la semana pasada, por separado, emplazaron a sus pares a acordar “primarias amplias”-, en la centroizquierda se ha ido diluyendo esa alternativa.

De hecho, la presidenta de RD, Catalina Pérez, aseguró a La Tercera que el Frente Amplio no estaría dispuesto a sumarse a ese llamado. “Uno hace primarias con quien tiene algo en común y ese algo en común no puede ser solo que no gobierne otro”, afirmó.

Más allá de los últimos emplazamientos, quienes conocen de las negociaciones aseguran que estas ya se están dando bajo la lógica de que no habrá primarias globales. Las mismas fuentes sostienen, de hecho, que ya se estarían fraguando pactos por omisión en distintas comunas y regiones. Incluso, ya se ha planteado una competencia directa entre las fuerzas progresistas, en casos como el de la gobernación metropolitana o de Valparaíso.

En el sector afirman que desde un inicio y ante la diversidad de proyectos y la esquiva unidad, se había planteado la posibilidad de “competir, pero de forma civilizada”. Esto, con el objetivo de coordinar esfuerzos en aquellas zonas donde, por ejemplo, la derecha es más fuerte y algún candidato de la oposición tuviese mayores posibilidades de imponerse.

Sin embargo, dicen en la centroizquierda, el enredo se podría reducir más a los cálculos electorales de cada bloque en una eventual primaria. “El verdadero nudo es que hay conglomerados que matemáticamente no les convienen las primarias abiertas”, dice un dirigente de la centroizquierda.

En ese sentido, en el FA aseguran que ellos no tienen mucho que perder, dado que solo tienen tres alcaldías. Y que desde la Convergencia Progresista nunca propusieron en las negociaciones una primaria general, lo que, en todo caso, es desmentido por este último bloque. De hecho, dicen en el FA, la declaración de esa coordinación -donde pedían primarias amplias- los tomó por “sorpresa”.

Con todo, desde el FA admiten que a la militancia frenteamplista no le hace sentido “subsidiar” a los partidos tradicionales a los que, además, buscan disputar un espacio. En ese sentido, ven complejo que sus candidatos a alcaldías emblemáticas que están en manos de la ex Nueva Mayoría pudiesen terminar apoyándolos en caso de perder una primaria.

De hecho, en el FA aseguran que sí o sí habrá competencia opositora en algunos municipios donde hay alcaldes de la ex Concertación, como San Ramón (PS), Coquimbo (DC), Peñalolén (DC), Lo Espejo (ex PPD), San Joaquín (PS) y La Granja (DC), entre otros.

Asimismo, en el bloque señalan que hay cierta desconfianza de si la invitación de primarias con este grado de fragmentación podría terminar favoreciendo a los partidos tradicionales, que tienen máquinas electorales más fuertes que la del FA. En ese sentido, dudan, además, de que el PS, el PPD, el PR y la DC hayan estado dispuestos a hacer primarias en las comunas donde ellos hoy tienen alcaldes, porque, insisten, nunca fueron parte de las conversaciones.

En tanto, desde la Convergencia Progresista también ven pocas posibilidades de que terminen acordando primarias para esta elección. Pese a que, según ellos, esa es su aspiración, admiten que lo más probable es que se termine imponiendo un sistema mixto en el caso de los gobernadores regionales, donde podría haber primarias en regiones como la Metropolitana, pero pactos de omisión en zonas más pequeñas.

Para los alcaldes, sin embargo, el esquema es más complicado. Desde el bloque sostienen que es “imposible” alcanzar a inscribir ahora primarias en todas las comunas y que, en cambio, podrían implementar ese mecanismo en lugares “simbólicos”, donde hoy gobierna la derecha, como Maipú, La Florida y Puente Alto.

En la Convergencia Progresista aseguran que es el FA el que se ha negado a avanzar en una primaria general. Pese a eso, en la DC aún ven posibilidades de que se alcance a realizar una primaria de este tipo.

Desde el PC, por su parte, el secretario general, Lautaro Carmona, señala que “ojalá la articulación sea total, pero como nadie está obligado a lo imposible, también podría ser parcial”.

Con todo, desde las distintas fuerzas de la oposición esperan sostener reuniones esta semana para continuar las negociaciones.