“Muy grave”: oposición reacciona a “pinchazo” a Crispi que originó investigación contra Isabel Allende

El exjefe de asesores de la Presidencia, Miguel Crispi (FA), ha vuelto a estar en el centro de la polémica.

El exdiputado, quien es objeto de una investigación por el caso ProCultura y cuyo rol cuando fue el jefe de Segundo Piso recibió cuestionamientos tanto desde sectores del oficialismo como de la oposición, protagonizó una conversación telefónica que abrió la indagatoria penal contra la exsenadora Isabel Allende (PS).

Como Crispi era investigado en la arista ProCultura, su celular fue interceptado y sus conversaciones eran monitoreadas por la Policía de Investigaciones. En un diálogo con su madre, Crispi - a juicio de los investigadores- deslizaba gestiones de Allende para agilizar la compra de la casa de su padre, que el gobierno deseaba adquirir -junto a la vivienda del expresidente Patricio Aylwin- para convertirla en un museo. Fue esa conversación la que motivó al Ministerio Público a abrir una investigación de oficio en torno a la frustrada compraventa.

“O sea (Isabel Allende) llamó hasta al portero del Ministerio. Hueveando, hueveando, hueveando, que se haga, que se haga, que se haga así… Ella tiene mucha responsabilidad y también el abogado de la familia Allende”, expresó Crispi, según la transcripción de la PDI.

La exsenadora Isabel Allende y el exjefe de asesores Miguel Crispi.

Desde la oposición, el diputado Cristián Araya (Partido Republicano) lanzó sus dardos al Presidente Gabriel Boric y al exparlamentario: “Ayer Boric hablaba de hacer política con las ‘manos limpias’. Hoy, gracias a Crispi, sabemos que esas ‘manos limpias’ terminaron en las ‘gestiones’ de Isabel Allende y su familia para comprar la casa de Guardia Vieja. ‘Manos limpias’... pero de jabón”.

“PD: Otra vez el FA mirando al portero como sinónimo de lo más bajo del escalafón. Como en el caso Monsalve”, dijo en referencia a las declaraciones que hizo la ministra Antonia Orellana (FA) en octubre, sobre el trato al exsubsecretario Manuel Monsalve, quien renunció a su cargo tras ser acusado de violación.

Mientras que el exsubsecretario Máximo Pávez (UDI) aseveró mediante X que “de confirmarse, la Senadora Allende le mintió de forma abierta al pleno del Senado y a todo el país al señalar que nunca usó su cargo para la operación inmobiliaria de la venta de su casa al Fisco. También tira por el suelo su defensa en el TC (Tribunal Constitucional) que señaló que la causal no operaría porque nunca usó su influencia como Senadora. Muy muy grave”.

Henry Leal, jefe de la bancada de diputados UDI, planteó que “si el principal asesor de La Moneda estaba al tanto de todas las gestiones que realizó personalmente la senadora Allende para avanzar en la compra de la casa de su familia, es presumible suponer que el Presidente también estaba informado de esta causal y de esta inhabilidad, porque su principal asesor sabía de estas conversaciones”.

“Siempre lo dijimos, Crispi tiene mucha información, que no quiso entregar porque evidentemente podría comprometer a su jefe, al Presidente de la República. Esto justifica aún más lo que hicimos en su momento, de presentar un requerimiento al Tribunal Constitucional que terminó con la destitución de la exsenadora, porque según estos antecedentes, ella no solamente sabía de la inhabilidad, sino que además hizo gestiones para concretar el negocio de la compra de la vivienda”, añadió.

El jefe de la bancada UDI Henry Leal.

La diputada Paula Labra, integrante de la comisión investigadora por la frustrada compraventa comentó que se trata de “hechos graves que involucran tráfico de influencias y uso indebido de recursos fiscales. No permitiremos que estas prácticas queden en la impunidad. Y menos que este gobierno siga intentado ocultar la verdad de lo que en realidad buscaron hacer, un negocio que le reportara réditos políticos electorales”

En le oficialismo, el senador Fidel Espinoza (PS) quien ha sido crítico del Frente Amplio y sus representantes, sostuvo: “Siempre señalé que Crispi era responsable de todos los males del Presidente. Me putearon, me insultaron, me dijeron de todo. Dios es grande y el tiempo me está dando la razón. El superior moral número 2, Miguel Crispi, es responsable de todo el bochorno presidencial “.