Nicolás Eyzaguirre sobre polémica de Siches: “Errar es humano (...) yo soy partidario de dar vuelta la página ”

Diversas impresiones ha dejado el traspié de la ministra del Interior, Izkia Siches, luego que la tarde del miércoles denunciara ante la Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara de Diputados que un avión con ciudadanos venezolanos, habría regresado al país con todos sus pasajeros, sin que se concretaran sus deportaciones.

En medio de una serie de cuestionamientos, la jefa de gabinete asumió que emitió “información incorrecta” y ofreció disculpas. El jueves se reunió con el Presidente Gabriel Boric, quien le hizo un llamado de atención en privado y luego le entregó su respaldo público.

Entre quienes han salido a respaldar a Siches se encuentra el exministro de Hacienda Nicolás Eyzaguirre, quien aseguró que “errar es humano, ella tuvo una información inexacta y pasó lo que pasó, yo soy partidario de dar vuelta la página”.

En conversación con Radio Cooperativa el exsecretario de Estado agregó: “Lo digo desde mi propia experiencia, me pegué muchas caídas. Cuando tú estás haciendo un gobierno de profundas transformaciones, los otros van a estar ‘al aguaite’ (sic), va a bastar que des un paso en falso para que te caigan encima con todo”.

Recordado es el episodio en que, el 21 de agosto de 2005, Eyzaguirre, ad portas de figurar como ministro de Bachelet, en conversación con La Tercera, se refirió públicamente a la Presidenta como “mi gordi”.

Respecto de las críticas que llegan a un gobierno desde la oposición, el exministro declaró que tuvo una experiencia marcadamente distinta siendo secretario de Estado de Ricardo Lagos en la cartera de Hacienda y de Michelle Bachelet en Educación, pues en el primero “yo estaba destinado a organizar el orden financiero, entonces la derecha no me tenía mala, pero en el segundo caso sí me tenían mala y ante un mismo error, la historia es completamente distinta”, aseguró.

Ante la situación ocurrida con Siches, Eyzaguirre sostuvo que, “la forma en que la alta autoridad del gobierno se refiera en temas políticos al gobierno anterior, tiene que ser extremadamente cuidadosa, siempre va a haber errores o informaciones inexactas”, aseguró.

Finalmente, elogió el tono del Presidente Boric, tildándolo de “adecuado” y agregando que “me impresiona su madurez y creo que eso tiene que contagiarse más también a los ministros, que tienen que limitarse a la hora de hacer acusaciones”.