“No hay ningún ánimo de arrogarse una superioridad”: Boric respalda a Jackson tras dichos sobre la “generación que nos antecedió”

“No hay ninguna superioridad moral respecto a nuestros antecesores”.

El Presidente Gabriel Boric abordó las declaraciones del ministro de la Segpres, Giorgio Jackson, en las que se refirió a las diferencias que -desde su punto de vista- tiene el actual gobierno con las administraciones anteriores tras el retorno a la democracia.

En una transmisión en vivo a través de la plataforma Twitch, consultado por las principales diferencias entre la actual gestión con las de Sebastián Piñera y de la ex-Concertación, el secretario de Estado afirmó que “nuestra escala de valores y principios en torno a la política no solo dista del gobierno anterior, sino que creo que frente a una generación que nos antecedió, que podía estar identificada con el mismo rango de espectro político, como la centro izquierda y la izquierda, yo creo que estamos abordando los temas con menos eufemismo y con más franqueza”.

Sus declaraciones le valieron una serie de cuestionamientos provenientes de senadores y diputados, tanto oficialistas como de oposición.

Ante ese escenario, desde Puente Alto, el Mandatario respaldó al ministro de la Segpres. Y si bien reconoció que “no he visto el detalle”, aseguró que “yo creo que a lo que se refería Giorgio es que vivimos en épocas distintas, ni mejores ni peores, épocas distintas”.

Sin embargo, enfatizó que “acá nosotros tenemos que aprender de quienes nos antecedieron, en ningún caso superioridad” y remarcó que pero “yo he hablado mucho con Giorgio sobre esto y no tengo ninguna duda de que no hay ningún ánimo de arrogarse una superioridad”.

“Como te digo, nosotros tenemos que aprender de los errores y aciertos de quienes no antecedieron y siempre desde una perspectiva de humildad, y esa es la tónica que yo estoy tratando en conjunto con el gobierno llevar adelante”, insistió el jefe de Estado.

Pero el Presidente Boric no fue la única autoridad de gobierno en referirse a las palabras de Jackson.

Durante la mañana, tras la reunión semanal de evaluación del estado de excepción en la Macrozona Sur, la ministra del Interior, Izkia Siches, comentó que “este es un gobierno que está constituido por múltiples generaciones y diversas miradas políticas que pretenden contribuir al desarrollo del país”.

Además, puso énfasis en que “pero sin duda tenemos también el deber de aprender de los aciertos y errores, no de las generaciones, sino de los gobiernos anteriores para desafiarnos a hacerlo mejor” y reiteró que “me quedo con es mensaje en torno al desafío de nuestro gobierno”.

La ministra de Defensa, Maya Fernández, en tanto, también fue requerida por las palabras del titular de la Segpres, por su militancia en el Partido Socialista, una de las colectividades que formó parte de gobiernos anteriores.

“Me quedo en ese sentido con lo que ha planteado permanentemente el Presidente Gabriel Boric de la construcción conjunta”, aseguró al respecto la secretaria de Estado, y remarcó que “somos parte de este gobierno, estamos trabajando y queremos lo mejor para el país. Y creo que eso es lo importante”.