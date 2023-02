“No vengo aquí a hacer la política del PPD, yo hago la política del Presidente Boric”: Tohá aborda negociaciones por lista única

El panorama electoral del oficialismo de cara a la elección del Consejo Constitucional aún es incierto y sigue sumando tensiones entre la fuerzas del gobierno, aun cuando quedan cinco días para que se cumpla el plazo para inscribir las candidaturas que competirán por un cupo al órgano encargado de redactar una nueva Constitución: el martes 6 de febrero.

Este miércoles, además, tendrá lugar una decisión clave para definir la estrategia electoral del oficialismo. Cerca de las 20.00 horas, el PS deberá zanjar en su comité político si conformarán un pacto con sus socios de coalición del Socialismo Democrático o si cruzarán la vereda y se unirán a Apruebo Dignidad en la elección programada para el 7 de mayo.

En ese panorama, una de las últimas tensiones que se conoció fue la que protagonizó la ministra del Interior, Carolina Tohá, con el partido del cual es una de sus fundadoras: el PPD. Y es que pese a sus gestiones para tratar de que la colectividad impulsara la idea -al igual que el gobierno- de una lista única, el partido en su consejo nacional resolvió competir en un pacto con el Socialismo Democrático.

De esta forma, consultada sobre si acaso esperaba que su propio partido respaldara una lista única en línea con la postura defendida por el Presidente Gabriel Boric -y quien pidió a su gabinete alinear a los partidos en torno a esa idea-, la titular de Interior fue tajante:

“Primero, yo soy militante del PPD, pero no soy representante del PPD. Yo soy representante del Presidente de la República y actúo aquí en virtud de políticas que se deciden en una alianza de gobierno amplia en que están todas todas las fuerzas del gobierno. No vengo aquí a ser la política del PPD, yo hago la política del Presidente Boric”, despejó Tohá en diálogo con CNN.

En la misma línea, a la ministra le consultaron si acaso el Ejecutivo ya estaba resignado a que el oficialismo compitiera en listas divididas, lo que desmintió “categoricamente”. Además, sostuvo que ir dos pactos separados no sería una “derrota política”, sino que lo sería cualquier estrategia electoral que ponga en riesgo la unidad del gobierno.

“La verdad es que nunca me he pronunciado por una resignación, ni por una fórmula electoral, categóricamente quiero desmentirlo. Lo que sí he dicho y quiero sostenerlo, es que cualquier fórmula electoral que se emplee debe poner al centro la unidad de las fuerzas de gobierno y, por otra parte, la responsabilidad del hecho que hoy estamos conduciendo al país”, señaló Tohá.

“Si esto termina en que en definitiva tal unidad no hay, independiente de la fórmula de listas, ahí tendríamos una derrota. Pero yo al menos voy a hacer todo lo posible para que eso no pase”, complementó la exalcaldesa de Santiago.

Más temprano, en conversación con Radio Cooperativa, la ministra profundizó en la idea: “No sería una derrota del Ejecutivo que se vaya en dos listas, es una de las fórmulas factibles desde el primer momento; lo que yo creo que sería una derrota política de todos los que estamos en el Gobierno es que las listas terminen siendo el principal factor que organice nuestra Alianza de Gobierno y nuestra perspectiva de conducción de los próximos meses y años. Eso sí que sería una derrota para todos y un error fundamental”, manifestó.

Por su parte, la ministra vocera Camila Vallejo reafirmó los dichos de Tohá durante la mañana respecto a que no sería una derrota para el gobierno que sus partidos fueran en dos listas.

“Nosotros tenemos un gobierno con dos coaliciones, una alianza de gobierno, que es parte integrante de los ministerios, de los equipos de trabajo, y con los cuales todos los días estamos articulándonos, conversando y trabajando (...) Entonces, más allá de las decisiones que terminen adoptando los partidos, al final de cuenta lo que para nosotros es importante es el entendimiento en un proyecto común, un proyecto de ser un gobierno de cambios”, aseguró la vocera de gobierno en diálogo con Canal 24 Horas.

La secretaria de Estado fue consultada, además, por los cuestionamientos que hizo el secretario general PS, Camilo Escalona, quien acusó “intervención” del gobierno por el debate de las dos listas

“Nosotros marcamos una posición ideal, evidentemente para el gobierno hubiese sido ideal ese espacio de entendimiento, pero respetamos las decisiones de los partidos. Estas discusiones están radicadas en los partidos (...) Por eso, lo que hemos señalado es nada más ni nada menos que respetar la autonomía y definiciones de los partidos. Y ahí entendemos que hubo una definición bastante clara, amplia y democrática, y legítima del PPD, que fue de ir en una lista distinta a Apruebo Dignidad y son parte de los procesos internos que están viviendo los partidos”, indicó.

“Y más allá de eso, más allá de que estén en una lista o terminen siendo dos listas, independientemente de las fórmulas, lo importante para el gobierno es seguir trabajando en unidad”, cerró Vallejo.