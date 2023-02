El duro portazo del PPD a Tohá por lista única de los partidos de gobierno

No fue una carta que propusiera su partido. Llegó a la cabeza del Ministerio del Interior, en septiembre de 2022, por idea del propio Presidente Gabriel Boric en medio de la fuerte crisis que vivía su administración tras la apabullante derrota del Apruebo en el plebiscito. Por esos días, en el PPD no escondieron que Carolina Tohá no era un nombre que representara a la colectividad.

Y el gesto no sorprendió a la ahora ministra. La fundadora del PPD -quien fue diputada, presidenta de la tienda y alcaldesa de Santiago- nunca ha rendido cuentas institucionales al partido. Su liderazgo se fraguó en sus inicios por su cercanía con el expresidente Ricardo Lagos, quien la alzó como su “favorita” y, desde ahí, siempre se ha movido en esas esferas, cultivando un perfil independiente al interior de la colectividad.

La relación fría que ha mantenido por años con la orgánica partidaria, sin embargo, le jugó una mala pasada estas últimas semanas en medio de la tensa negociación oficialista para las elecciones constitucionales de mayo, donde ha sido el partido de la jefa del gabinete del Presidente Boric el que decidió romper aguas con Apruebo Dignidad y dividir así a la alianza del gobierno para esos comicios.

Fuentes de La Moneda confirman que el propio Jefe de Estado le pidió a su comité político ordenar a los partidos en torno a una lista única, tesis que él ha defendido personalmente. Con ese mandato, la militante PPD se reunió el martes 17 y el miércoles 18 con los senadores y diputados de la colectividad en Valparaíso. “¿Qué sentido tiene estar dentro del gobierno si vamos en listas separadas?”, les advirtió ese día.

Esa semana, en varios medios, alertó de los costos de ir en dos listas y llamó a los partidos de gobierno a apostar por una lista unitaria. Algo que ya le había dicho en privado a la presidenta de su partido, Natalia Piergentili. “No estoy de acuerdo”, le dijo cuando la dirigenta le adelantó la mayoría que se estaba configurando en favor de ir divididos.

Pero sus gestiones fueron infructuosas. El consejo nacional del sábado pasado optó -por una amplia mayoría (más del 94% de los votos)- competir en una lista con el Socialismo Democrático y la DC para el Consejo Constitucional. Tohá, según quienes han conversado con ella, entendió tempranamente que el PPD se inclinaría por ese camino, tanto así que ni siquiera se conectó a la instancia partidaria al momento de la resolución. En su entorno aseguran que había avisado previamente que no concurriría por encontrarse fuera de Santiago y con mala señal.

Pero el portazo del PPD a Tohá no es menor. Sobre todo porque ha sido el propio Ricardo Lagos -su referente- quien ha bregado activamente por la opción de las dos listas. El sábado, incluso dio un discurso ante el consejo y aseguró que “para dar más fuerza al gobierno tiene que haber una expresión fuerte y solidaria del Socialismo Democrático, que el PPD está llamado a encarnar junto a las otras fuerzas (...). No es dramático el que para defender una coalición de gobierno entendamos que el PPD debe ser capaz de encabezar un amplio conglomerado en donde democratacristianos, radicales y socialistas democráticos puedan participar activamente (...)”.

Con esa decisión sobre la mesa, en todo caso, la propia jefa de gabinete reconoció en el comité político ampliado del lunes que el oficialismo estaba ya destinado a ir dividido a la elección, ante lo que destacó que lo relevante era cuidar la alianza de gobierno, la unidad y el “fair play” entre ambas coaliciones.

Pese a su cercanía con Guido Girardi, a Tohá le incomodaron las palabras que emitió el exsenador el lunes 16 de enero, en donde afirmó que competir en una lista con Apruebo Dignidad, era igual que competir en la “lista del indulto”. Esto, en referencia a las concesiones de ese beneficio que había hecho el Mandatario a fines de 2022, medida que -pese a la crisis que desató- contó con el respaldo de su coalición de origen.

Ese mismo día, Tohá le hizo ver a Piergentili, la molestia de Boric y del comité político por los dichos de Girardi. A través de un llamado telefónico, según quienes conocieron de su tenor, la ministra le manifestó los reparos de La Moneda. “Por supuesto que sí (me incomodó) (...). Desde el momento que él las hizo, generó una tensión a este proceso. Le dieron un dramatismo que hace difícil después tratar esto como un tema meramente pragmático y de fórmulas electorales”, dijo la ministra por esos días ante las declaraciones del exsenador.

Según quienes conocen su relación, la ministra Tohá y Piergentili no tienen una vínculo cercano, aunque sí mantienen un trato fluido y cordial. En el PPD aseguran que, pese a que la ministra no fue propuesta por el partido para arribar al gobierno, estos cuatro meses se han dedicado a apoyar su gestión. En tanto, los principales aliados de Tohá en el partido siguen siendo parte de la vieja guardia y sectores del laguismo, quienes -en todo caso- también se dividieron ante este debate.

“No sería una derrota del Ejecutivo que se vaya en dos listas”, dijo esta mañana Tohá, asumiendo el escenario que intentó -de manera infructuosa- evitar.

El dirigente PPD, Francisco Vidal, señala que “evidentemente se ha dado una diferencia de opinión entre el planteamiento de la ministra y del gobierno por la lista única y la decisión democrática del consejo de ir en dos listas, pero no lo veo como un drama ni mucho menos”.