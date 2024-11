Oposición arremete contra Vlado Mirosevic tras afirmar que Francisco Orrego “no está en su sano juicio para gobernar Santiago”

Con un llamado a “erradicar la superioridad y violencia en la política”, parlamentarios opositores arremetieron contra el diputado Vlado Mirosevic (PL), luego que este afirmara que el candidato de Chile Vamos a la gobernación por la Región Metropolitana, Francisco Orrego, “no está en su sano juicio para gobernar Santiago”.

El candidato presidencial calificó ayer domingo al panelista del programa ‘Sin Filtros’ como “un polemista que se ha dedicado a destruir durante años, y por lo tanto yo no sé quién, siendo él gobernador, hipotéticamente, le va a contestar el teléfono para llegar a un acuerdo o para construir algo, para soluciones concretas para la gente de Santiago. Lo veo muy difícil”.

Tales declaraciones tuvieron una serie de repercusiones y reproches contra el representante de la Cámara Baja por la Región de Arica y Parinacota, siendo calificada su reacción como “desproporcionada y ofensiva”.

Al respecto, el diputado Jorge Alessandri (UDI) cuestionó que “¿podemos confiar en el criterio de Vlado Mirosevic para recomendarnos a una autoridad? Hagamos una pequeña memoria. Hace tres años y medio, nos decía que Gabriel Boric era la persona mejor preparada para ser Presidente de la república, para dirigir los destinos de la nación, se equivocó o le apuntó. La gran mayoría del país reconoce que Vlado Mirosevic en ese consejo que nos dio, se equivocó rotundamente”.

En tanto, el alcalde electo por Santiago, Mario Desbordes (RN) invitó a Mirosevic a que “hagamos campaña con ideas y propuestas, sin caer en ataques y descalificaciones que no están a la altura de lo que la ciudadanía demanda”.

“En Santiago quedó claro, la gente está cansada de la pelea chica y elige en base a propuestas concretas y no a quien ataca más fuerte. Francisco Orrego tiene una gran propuesta de gobierno regional, quizás por ahí está el problema de discutir en ese plano”, acotó.

La diputada Ximena Ossandón (RN) señaló también que es “muy sorprendente que el primer candidato presidencial esté usando esos términos frente a una competencia que cada vez se está haciendo más estrecha. Como dice el campo, caballo pillado, caballo ganado, pero yo creo que no se puede descalificar a las personas. No me parece que sea lo correcto”.

“En sus declaraciones dice que quién se le va a atrever a llamarlo, y la verdad que al que no llamaron pareciera fue justamente a Claudio Orrego, porque cuando yo reviso la estadística de los presupuestos asignados a las distintas comunas, al menos solo en mi distrito, si yo comparo el periodo 2018-2020 con el de Claudio Orrego, el 2021-2023, la Municipalidad de La Florida recibió 63% menos de lo que recibía antes, y la comuna de Puente Alto recibió un 52% menos de lo que recibía normalmente. Pero curiosamente, Santiago Centro recibió más de un 130% de aumento. Entonces, la pregunta es ¿quién es la persona que aquí tiene algunos problemas mentales?”, planteó.

Quien también reaccionó a estos dichos fue la futura candidata presidencial de Chile Vamos, Evelyn Matthei (UDI), quien indicó que “me parece una desfachatez referirse así de un candidato de otro conglomerado (…) Estamos trabajando muy bien con Pancho Orrego, es gran candidato, es una persona que ha hecho una campaña impresionante y lo apoyo con todo”.

En el mismo tenor, la bancada de diputados de Demócratas emplazó al único -hasta ahora- candidato presidencial oficialista. Al respecto, la diputada Joanna Pérez, reprochó que “hay varias personas del oficialismo que no están en su sano juicio e incluso están a cargo de temas tan sensibles como la gobernabilidad de este país. Desde Demócratas hemos respaldado a Francisco Orrego porque no estamos con la izquierda, ni con el Partido Comunista ni con el Frente Amplio, debido al daño que han causado a nuestro país, especialmente en materia de seguridad”.

Por su parte, la diputada Érika Olivera dijo que “ese tipo de declaraciones son las que perjudican la política y dejan en evidencia cómo piensan quienes están en posiciones altas de poder. Se sienten con una superioridad moral y ética, y en el fondo le dicen a aquellos que vienen de sectores ajenos a la política que no tienen capacidad o que no están en su sano juicio. Esto es tremendamente violento, porque esa frase descalifica la capacidad de alguien como Francisco Orrego”.

Finalmente, el diputado Víctor Pino consideró que “la reacción del diputado Mirosevic es, sin duda, desproporcionada y ofensiva. Lanzar ataques tan personales en vez de debatir ideas y propuestas deja claro que el oficialismo ha sacado a relucir sus tácticas de descalificación contra Francisco Orrego, un candidato que ha presentado una opción fuerte y genuina de cambio. Este tipo de descalificaciones son una clara señal de que la candidatura oficialista está perdiendo apoyo en la Región Metropolitana, y lo único que les queda es recurrir a los insultos para defenderla”.