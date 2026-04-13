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    Oposición se coordina con alcaldes del sector y endurece el tono previo a presentación de reforma clave de Kast

    Los presidentes y secretarios generales del PS, FA y PC se reunieron este lunes con jefes comunales opositores al gobierno para abordar las alzas internas derivadas de las decisiones adoptadas en el primer mes del Ejecutivo.

    Alonso ArandaPor 
    Alonso Aranda
    Reunión de líderes de partidos de la oposición con alcaldes del sector.

    Una nueva cita de coordinación concretó este lunes la oposición con el objetivo de articular un relato común en contra de las medidas adoptadas y anunciadas en su primer mes por el gobierno del Presidente José Antonio Kast.

    La reunión tuvo lugar en la sede del Partido Socialista (PS), en París 873, donde ofició como dueña de casa la timonel de la tienda, la senadora Paulina Vodanovic, además de su vicepresidente, Arturo Barrios. Al encuentro también concurrieron la presidenta del Frente Amplio (FA), Constanza Martínez, su secretario general, Andrés Couble, y el líder del Partido Comunista (PC), Lautaro Carmona. Además, de Acción Humanista Tomás Hirsch y Ana María Gazmuri.

    A la cita fueron convocados alcaldes del sector, entre ellos Karina Delfino, de Quinta Normal; Fares Jadue, de Recoleta; Claudio Castro, de Renca, entre otros.

    El objetivo, de acuerdo a la convocatoria, fue abordar “el alza en el costo de la vida, en el contexto de las decisiones adoptadas por el gobierno”, además del inminente ingreso al Congreso de la reforma miscelánea de Kast, denominada de Reconstrucción Nacional.

    La iniciativa incluye un paquete de 40 medidas de materias distintas, desde ajustes tributarios, atención de desastres por incendios, permisología, cambios en beneficios educacionales, hasta asuntos de seguridad pública.

    Una de las mociones más controvertidas es la rebaja del impuesto corporativo. El ministro Secretario General de la Presidencia, José García Ruminot, en diálogo con La Tercera sostuvo que la rebaja de aquel impuesto de un 27% al 23% es “irrenunciable” y que “la reforma es clave para el éxito del Presidente Kast y su gobierno”.

    Al término de reunión de la oposición, Vodanovic sostuvo respecto a la megareforma que “conocemos ya algunos de los temas que se han adelantado y que impactan directamente a las municipalidades, a sus presupuestos y lo que es más importante, a la gente”.

    “La decisión de no aplicar el Mepco como existía y de permitir estas alzas tan importantes de los combustibles ha tenido un efecto en los municipios. Cada municipio, a su vez, tiene vehículos que tiene que solventar, los vehículos municipales, por ejemplo, para la seguridad municipal que son tan importantes y valorados por la ciudadanía. Hoy día no tienen el presupuesto que tenían antes para poder recorrer las comunas”, dijo.

    La líder de los socialistas además destacó la articulación de la oposición: “Hoy día estamos teniendo esta conversación, que es la posibilidad de tener un diálogo y una coordinación permanente entre todos los niveles, para que finalmente en el Parlamento quienes estamos allí como senadores y diputados representemos también la voz de la ciudadanía que la encaran de primera fuente los alcaldes y alcaldesas de nuestro país”.

    Martínez, por su parte, apuntó directamente en contra de la rebaja del impuesto corporativo, al señalar que “la gente se está dando cuenta de que el gobierno tiene una disposición ideológica por bajar los impuestos a los superricos y hacer pasar un vaivén económico mundial solamente a los hombros de las familias trabajadoras”.

    De acuerdo a la timonel del FA, desde la oposición pretenden “hacer un debate que sea transparente de cara a la ciudadanía, que busque soluciones, porque nuestra mayor urgencia no es pegarle al gobierno de José Antonio Kast, es responder a la urgencia económica que están teniendo las familias en todo Chile”.

    “Yo espero que la crisis, la baja en la aprobación, pero sobre todo, la urgencia de la familia chilena haga reflexionar a un gobierno que hasta el momento ha sido irresponsable e indolente, y que no ha dado ninguna solución a ninguna de las familias de Chile”, remarcó.

    Carmona, en tanto, recalcó que la coordinación de la oposición con alcaldes “no es una reacción a priori, sino es frente a anuncios, advertencias de políticas que indican claramente lo que son las medidas del gobierno, que serán medidas abiertas y directamente de beneficio de una elite”.

    “De beneficio y de imaginarse que el país solo crece y se desarrolla si protegemos al gran capital y desprotegemos el factor trabajo. Lo segundo, le hemos denunciado de que se pretende, y aquí la demostración de mil ejemplos que han dado las distintas alcaldesas y alcaldes, se va a trasladar el costo de estas medidas a las espaldas de los más desvalidos, a los que tienen menos”, advirtió.

    El timonel del PC también acusó que el Ejecutivo no se ha acogido a otras alternativas y que sus medidas apuntan a una “opción política de cuáles son los sectores que el gobierno tiene interés en representar y resguardar, y todo indica que son los sectores del gran empresariado”.

    Más sobre:OposiciónGobiernoReconstrucción NacionalJosé Antonio KastPaulina VodanovicLautaro CarmonaConstanza Martínez

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