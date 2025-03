Ossandón (RN) suma apoyos oficialistas para lograr la presidencia del Senado y asegura que llegará “hasta el final”

Un inminente choque entre dos antiguos rivales se podría dar en el Senado el miércoles 26 de marzo, salvo que en los próximos días uno de ellos decline sus aspiraciones políticas.

El martes 25 de marzo, el presidente de la Cámara Alta, José García (RN), y su vicepresidente, Matías Walker (Demócratas), ya acordaron presentar indeclinablemente sus renuncias para permitir la renovación de las autoridades de la corporación al día siguiente.

El problema es que el favorito para encabezar el Senado, que al menos hasta ayer contaba con la mayoría del bloque opositor, el senador Felipe Kast (Evópoli), enfrenta una férrea resistencia liderada por el jefe de bancada de RN, Manuel José Ossandón, quien también comunicó su interés para competir por la presidencia de esta rama del Congreso.

El argumento de Ossandón es que el supuesto acuerdo alcanzado el año pasado, en el que la UDI y Demócratas, con la venia de algunos militantes de Renovación, se comprometían a cederle la presidencia a Kast, nunca fue visado por su bancada.

Si bien la oposición, en teoría, tiene 27 de los 50 votos del Senado, suficientes para elegir a la mesa sin preguntarle la opinión al oficialismo, Ossandón cuenta con cuatro a seis de esos apoyos que harían peligrar las aspiraciones de Kast.

Incluso, el senador RN ya tiene avanzadas negociaciones con senadores de la alianza gubernamental, quienes ya estarían abiertos a brindarle su apoyo para presidir el Senado, a cambio de que se les ceda la vicepresidencia.

“Voy a seguir hasta el final”, dijo Ossandón al ser consultado por La Tercera.

Explicó que en las conversaciones con los otros senadores de oposición, con quienes se reunió en las últimas semanas, ya están agotadas y “no nos vamos a juntar de nuevo”.

“Yo fui clarito. Aquí no hay ningún acuerdo. Yo era jefe de comité. Aquí no hay ningún acuerdo. No existió ningún acuerdo. Entonces, ¿por qué le vamos a regalar a Evópoli la presidencia? No. Hay que ganar en la urna”, comentó.

La jugada de Ossandón es avalada por los senadores del Partido Social Cristiano, Juan Castro y Rojo Edwards, y por su par del Partido Republicano, Carmen Gloria Aravena.

A estos tres votos, más Ossandón, podría sumarse eventualmente Alejandro Kusanovic (Ind. RN) y otros dos integrantes de la bancada de RN, que prefieren mantenerse en reserva.

Si el oficialismo y la DC aportan otros 21 votos, ese piso sería suficiente para arrebatarle la presidencia a Kast, a pesar de que la mayoría de los legisladores de RN, toda la UDI y todo Evópoli apoyen su postulación.

Aunque en la alianza gubernamental admiten que el precio de apoyar a Ossandón es alto, pues le estarían entregando la titularidad de la corporación, poco a poco los más reticentes a pactar con el senador de RN se han abierto, a cambio de propinarle un golpe simbólico a la derecha y, en especial a su abanderada, Evelyn Matthei (UDI), ya que ello inevitablemente se traduciría en un quiebre de Chile Vamos.

De hecho, la ruptura e del pacto administrativo del año pasado que privó al senador Pedro Araya (PPD) de presidir el último año el Senado, dejó también un ánimo de revancha.

Con ese diseño, una de las alternativas es que el actual jefe de bancada del PS, Gastón Saavedra, sea la carta para vicepresidente, acompañando una eventual presidencia de Ossandón.

“Nosotros hoy somos minoría y la gran tarea de la mayoría es integrar a la minoría. El Senado representa a las distintas visiones de la sociedad y eso se rompió el año pasado... Ahora, está en manos del senador Ossandón que demuestre si puede integrar a las minorías”, dijo sugerentemente el senador Saavedra (PS).

Con estos antecedentes, al parecer la suerte ya está echada.

Incluso, aun cuando existe preocupación por el desenlace de esta tensión, el senador Walker confirmó que con José García, renunciarán la próxima semana.

De hecho, una de las alternativas para “evitar que la sangre llegara al río” era que la mesa no presentara su renuncia, ya que perfectamente pueden seguir por un período más. Sin embargo, el vicepresidente del Senado descartó esa posibilidad. “Esa alternativa no existe. Nosotros vamos a presentar nuestra renuncia junto al presidente del Senado. Esa renuncia se votará el martes 25 marzo. Haya o no acuerdo respecto de la conformación de la próxima mesa, nosotros vamos a hacer efectiva nuestra renuncia. Esa renuncia se va a votar el martes 25 para que el miércoles 26 se elija la nueva mesa”, comentó.

“Cuatro mil trescientos…”

El choque entre Ossandón y Kast revive una antigua rivalidad que se arrastra al menos desde la campaña presidencial de 2017. En un debate en junio de ese año, se generó un fuerte cruce entre ambos. El RN le dijo al Evópoli: “Estás muy agresivo, parece que tu señora te trató mal hoy día”.

A lo que Kast le respondió: “Por lo menos me acompañó hoy día. Debiste haber invitado a la tuya para que te acompañara hoy día”.

Luego, el actual senador de Evópoli, doctor en Economía, emplazó a su par de RN a aclarar cuánto costaría su programa de gobierno.

“Cuatro mil trescientos cuarenta y cuatro mil quinientos millones coma cinco dólares”, le respondió Ossandón en tono sarcástico, pero también con algo de nerviosismo, ya que tampoco le supo contestar cuánto era el presupuesto de la nación.

A modo de réplica, Kast le remarcó lo populista de sus propuestas.