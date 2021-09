Partido Republicano califica de “atentado contra la democracia” rechazo de candidaturas por el Servel y dicen que organismo “no entrega garantías de un proceso serio, respetable y transparente”

Como un “atentado contra la democracia” calificaron desde el Partido Republicano la decisión del Consejo Directivo del Servel de rechazar cerca de 90 candidaturas del pacto parlamentario con el Frente Social Cristiano por incumplir una serie de requisitos.

Para Rojo Edwards, coordinador político del partido y candidato a senador por la RM, el Servel, además, no estaría entregando “garantías de un proceso serio, respetable y transparente”.

“Este es un Consejo Directivo cuoteado políticamente por los viejos partidos tradicionales. Queremos ser claros y categóricos, lo que ha hecho el Servel es un atentado en contra de la democracia”, sostuvo Edwards.

El candidato a la Cámara Alta, cuta candidatura fue aceptada, agregó que “Como Partido Republicano, hicimos las cosas bien, a tiempo (...) Lamentablemente, por un error de plataforma del Servel, reconocido por múltiples funcionarios del propio servicio, se le impidió a nuestros aliados terminar con el proceso de validación de candidatos republicanos. Se los hicimos saber y el Servel solo terminó por habilitar su plataforma a las 23.35 de esa misma noche, pero ya era muy tarde para lograr concretar la validación de la totalidad de nuestros candidatos”.

“Durante dos semanas -continuó Edwards- esperamos que el Servel rectificara su error, pero anoche a muy poco de que comenzara el partido Chile-Brasil, se nos comunica esta resolución. Los Republicanos no somos responsables de que el Servel haya inhabilitado a nuestro partido aliado de validar las candidaturas en aquellas regiones en las que ellos no estaban constituidos. Y tampoco somos responsables de que el Servel no haya actualizado en su sistema aquellas regiones en las que nos habíamos constituido hace solo dos meses. No culparía a quienes podrían considerar esto como un acto de sabotaje electoral por parte del Consejo Cuoteado políticamente del Servel”.

“Hoy para muchos el Servel no entrega garantías de un proceso serio, respetable y transparente”, complementó.

El candidato a senador cerró su intervención asegurando que “las consecuencias del error del Servel son graves, deja la cancha inclinada para nuestros candidatos y nos hacer perder el tiempo”.