Paulina Vodanovic (PS) sobre división de listas en el oficialismo: “Es evidente que podríamos haber sacado un mucho mejor resultado yendo juntos”

La presidenta del Partido Socialista (PS), Paulina Vodanovic se refirió a los resultados de las elecciones de este 7 de mayo, donde el Partido Republicano logró la hegemonía en el Consejo Constitucional. También tuvo palabras para su sector político, y el escenario que enfrenta la izquierda luego de la fuerte derrota de Todo por Chile (PPD-DC-PR), tras competir en listas separadas con Unidad para Chile (PC-PS-Frente Amplio).

“Es evidente que podríamos haber sacado un mucho mejor resultado yendo juntos”, indicó Vodanovic al ser consultada por la división de las listas oficialistas, dada la amplia mayoría de la lista Unidad Para Chile por sobre el pacto político integrado por el PPD, Todo por Chile, en las elecciones de este domingo.

No obstante, añadió que “eso forma parte de otro análisis que habrá que hacer con calma, sobre cómo seguimos trabajando en el Congreso, cómo nos reconfiguramos para recuperar esa mayoría”.

Asimismo, la también senadora por la Región del Maule valoró de manera positiva el discurso del Presidente Gabriel Boric: “Lo que ha dicho el Presidente es muy importante, porque además es una autocrítica”, señaló en conversación con Chilevisión.

Adicionalmente, Vodanovic abordó los desafíos que tiene el oficialismo, aludiendo a que no se trata de un problema exclusivo del gobierno: “Para el progresismo hay un desafío que es recuperar nuestra mayoría social, que la hemos ido perdiendo progresivamente. Esto no es un problema solo del gobierno (...) En las cámaras no tenemos mayoría y no la tenemos desde que empezó el gobierno. La hemos ido perdiendo en la Cámara de Diputados, pero en el Senado nunca hemos tenido mayoría”, puntualizó.

”Si vemos las cifras, tenemos polarización. Por un lado gana el Partido Comunista y por el otro el Partido Republicano. Tenemos dos ejes donde tenemos que recuperar el centro político”, expresó Vodanovic.

Bajo esa misma línea enfatizó en que el oficialismo tiene la tarea de analizar la variación en los resultados de las elecciones de los últimos años. “Como fuerzas progresistas tenemos que hacernos cargo de ello”, apuntó.

“Algunos sectores pretendieron imponerse por sobre otros, con la cancelación, con la poca escucha, finalmente terminó por hacer fracasar el proceso”, sostuvo, refiriéndose al anterior proceso constituyente, cuya propuesta fue rechazada el pasado 4 de septiembre.

Respecto del triunfo de Republicanos, Vodanovic indicó que “este éxito que tienen hoy día los republicanos también es una tremenda responsabilidad. Ellos cargan sobre sus hombros el éxito de este proceso democrático”.

Sobre las declaraciones del líder del Partido Republicano, José Antonio Kast, quien aseguró que “Chile ha derrotado a un gobierno fracasado”, la líder socialista sostuvo que “aquí no se está sometiendo al gobierno a un examen, confundir las cosas a la ciudadanía no le hace bien”, indicó.