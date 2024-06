Paulina Vodanovic respalda decisión de Monsalve por la salida de Juan Andrés Lagos y llama a los partidos a terminar con la pólemica

La timonel del Partido Socialista (PS), Paulina Vodanovic, hizo un llamado a los sectores políticos para terminar con la polémica que salpicó al Partido Comunista tras la desvinculación de Juan Andrés Lagos (PC) como asesor en la Subsecretaría del Interior al mando de Manuel Monsalve (PS) .

Vodanovic respaldó la decisión de Monsalve y calificó como “bastante injustos” los cuestionamientos que han surgido principalmente desde el PC. La socialista remarcó que “es evidente que el subsecretario ha tomado determinaciones hace bastantes semanas para reconfigurar sus equipos internos”.

En esa línea, argumentó que al interior de sus filas, la jefa de la División de Seguridad Pública, Carolina Garrido y Francisco Astudillo, quien estaba a cargo de la División de Gestión y Modernización de las Policías, también fueron desvinculados de la Subsecretaría del Interior, pero que que lo hicieron “sin que nosotros hayamos alegado ningún tipo de sesgo ni haber alegado desinformación respecto a esto”.

“El jefe toma la determinación de cesar en los cargos por distintos motivos en ciertos momentos y se lo comunica a su subordinado, lo que ha ocurrido en todos estos casos, de manera tal que yo terminaría con esta polémica y sí le pediría a todos los actores políticos que nos concentremos en lo que realmente a la ciudadanía le importa”, zanjó a La Tercera.

“Los parlamentarios hemos estado estos días desde las comisiones de defensa y seguridad unidas, tanto diputados como senadores, en una importante visita en distintos organismos en España, hablando sobre inteligencia, sobre fronteras, sobre infraestructura crítica, aprendiendo el modelo español para llevarlo a Chile con las mejores prácticas y yo de verdad pediría que nos centremos en aquello”.

La molestia del PC

Tras la salida del militante del PC, el timonel comunista, Lautaro Carmona, señaló que se enteró de la noticia por la prensa y deslizó que podría tener motivos anticomunistas, acusando una campaña desde la oposición para descalificar las competencias de Lagos.

“No conozco de ninguna evaluación negativa al respecto, que no sea las reiteradas campañas que ha hecho la derecha. No quisiera pensar que la derecha ganó, no quisiera pensar que la derecha pudo influir a tal nivel dentro de decisiones de un anillo muy próximo en las tareas de gobierno. Y las observaciones que hacía la derecha tenían que ver con una reiterada relación o cita del llamado octubrismo, como denominan a esa expresión social”, manifestó.

Esta mañana, en conversación con CNN, agradeció a los presidentes del Partido Radical y Liberal por comunicarse con él para dejar en claro que no están vinculados con los alegatos del Socialismo Democrático que impulsaban la salida de Lagos.

Por su parte, Juan Andrés Lagos expresó que “nunca se me dijo que estaba ad portas de una situación que iba a concluir con mi salida” y añadió que “el presidente del partido participa en reuniones de La Moneda semanalmente, y tampoco la tuvo (la información)”.