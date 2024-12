Placencia (PC) califica de “inoficiosa” invitación a Crispi a comisión por caso Monsalve y apunta a evaluar próximas asistencias

La diputada del Partido Comunista e integrante de la comisión especial investigadora por el caso Monsalve, Alejandra Placencia, este martes reiteró sus críticas a la participación en la instancia del jefe de asesores del Segundo Piso de La Moneda, Miguel Crispi.

La parlamentaria fue una de las voces críticas dentro del oficialismo dadas las evasivas del hombre de confianza del Presidente Gabriel Boric, quien se escudó de responder las preguntas de los legisladores argumentando que las conversaciones con el Mandatario son privadas.

En medio de la sesión de este lunes, en que también estuvo como invitado el jefe de gabinete del Jefe de Estado, Carlos Durán, Placencia señaló: “Entendiendo que aquí estamos en una comisión en la que se actúa de buena fe, me llama la atención que en mis preguntas y las de otros diputados y diputadas el señor Crispi hable de lo que han dicho y hecho otras personas y no respecto de sus propias acciones. Cosa que me parece inadecuada. Estoy preguntando por la coordinación de asesores y asesoras de Presidencia, en particular el señor Crispi y el señor Durán, durante las primeras horas. Y debo entender, por su respuesta, que no le comunicaron a nadie más. Por lo tanto, esa coordinación la hicieron entre ellos. Y la otra pregunta respecto de las recomendaciones que hicieron, no las responde”.

En entrevista con Radio Universo, en esta jornada la diputada del PC profundizó en sus cuestionamientos. “Efectivamente la sesión de ayer fue muy dura, fue compleja. Yo creo que también tiene que ver con las expectativas que tiene cada uno sobre el aporte que pueden hacer los invitados e invitadas, y en ese sentido, fue absolutamente inoficioso invitar en este caso a Miguel Crispi”.

29/11/2024 - COMISION INVESTIGADORA CASO MONSALVE. EN LA FOTO, MIGUEL CRISPI, CARLOS DURAN, PIA MUNDACA Y GABRIEL OSSANDON - MARIO TELLEZ / LA TERCERA

La congresista, a la vez, hizo una autocrítica como parte de la comisión investigadora: “Creo que en ese sentido tenemos que hacer una revisión de a quiénes se invita. Me da la impresión de que en el fondo, para analizar los actos de gobierno, tenemos que ser más claros en invitar a quienes realizan actos en representación del gobierno y esas son las autoridades correspondientes”.

Más adelante en el diálogo radial, insistió que “aquí quienes hablan, quienes hacen y toman decisiones por el gobierno son autoridades de gobierno. Y la comisión investigadora tiene ese mandato, analizar los actos de gobierno en torno a las decisiones que se tomaron por el caso Monsalve”.

“Los asesores no toman decisiones. Entonces, yo no tengo ningún interés en perder mi tiempo con gente que no va a poder o no va a querer o tener la colaboración que nosotros necesitamos y no tiene ninguna obligación de hacerlo”, expresó.

Placencia además comparó la sesión en que estuvo Crispi con la participación previa en la instancia de la ministra del Interior, Carolina Tohá. “Ella entregó antecedentes y una reflexión y una opinión acerca de cómo se habían abordado los hechos por parte del gobierno durante las primeras horas”.

“La única sesión que yo valoro por lo contundente de los antecedentes entregados y las reflexiones realizadas es la primera sesión, la de la ministra Tohá”, recalcó.