Plebiscito: Boric califica como “inaceptables” hechos ocurridos en Valparaíso y la Alameda y pide volver “a escuchar a quien piensa distinto”

Como “actos inaceptables” calificó el Presidente Gabriel Boric los hechos ocurridos durante el fin de semana en el país en el marco de las campañas de cierre del plebiscito del 4 de septiembre. Esto en relación, primero, a la polémica performance sexual realizada en Valparaíso por el grupo Las Indetectables, donde se hizo un mal uso de la bandera nacional y, en segundo, a los enfrentamientos en la Alameda de Santiago, entre adherentes del Apruebo y el Rechazo, que terminó con un grupo de ciclistas atropellados por una carreta.

El Mandatario, quien participó de la firma del mensaje presidencial para la ratificación del Convenio 190 de la OIT que obliga a los Estados a adoptar una legislación que defina y prohíba la violencia y el acoso en el trabajo, también hizo un llamado a la ciudadanía a volver “a escuchar a quien piensa distinto”.

“Durante el pasado fin de semana, en los últimos días, en el marco de las jornadas finales de las campañas del plebiscito, en el momento histórico en el que estamos, en donde nos jugamos tanto como país, hemos visto actos que son inaceptables, lo vimos en Valparaíso y también aquí al frente (en la Alameda)”, comenzó diciendo el frenteamplista.

Agregó que “quiero, como Presidente de la República, hacer un llamado hoy a que no perdamos de vista que independiente del resultado del próximo domingo, vamos a seguir construyendo un país entre todos y todas. Que ese es el mandato de nuestro gobierno. Y por lo tanto, hago un llamado sentido y convencido, de que es necesario que volvamos a escuchar a quien piensa distinto”.

“Que hagamos el esfuerzo, pese a la pasión que se desata en las campañas, de no siempre tratar de ver e argumento del contrario de la peor forma posible, sino tratar de aprender algo de aquel. Hablar con la verdad, reconociendo el espacio de mejora que puede haber en nuestras propias posiciones. Y que todos y todas seamos lo suficiente humildes para entender que la verdad no es patrimonio exclusivo de una opción determinada, sino que la construimos necesariamente en el diálogo político y social, entre todos”, añadió el Presidente.

Finalmente, Boric indicó que “ese es el Chile que tenemos que construir y sé que va a costar, sé que a veces no es lo más fácil y, eventualmente, puede no ser lo que gane más aplausos. Pero dentro de todas las diferencias que tenemos en Chile, dentro de todas las desigualdades que tenemos en Chile, no podemos olvidar que Chile es uno solo y tenemos que defenderlo juntos”.