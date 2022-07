Plebiscito: Partido Republicano denuncia ante Contraloría posible “intervencionismo electoral” del gobierno

Hasta la Contraloría General, en Teatinos 56, llegó el excandidato presidencial José Antonio Kast, junto a la bancada de diputados del Partido Republicano.

¿El motivo? Presentar una denuncia en contra de los ministros de la Segegob, Camila Vallejo, y de la Segpres, Giorgio Jackson, en el marco de la prescindencia que se debe respetar de cara al plebiscito constitucional; y para solicitar la creación de una “unidad especial” para investigar una posible intervención electoral del gobierno del Presidente Gabriel Boric.

Durante la instancia, el fundador de la colectividad reconoció que “en los últimos meses he mantenido un perfil bajo en los medios de comunicación”, pero precisó que “hay momentos en que uno tiene que alzar la voz cuando las cosas no se hacen correctamente”.

Y es que, a su juicio, durante las últimas semanas “hemos visto al Presidente de la República, a sus ministros y sus alcaldes usando y abusando del Estado y los municipios” con el fin de “iniciar una campaña por su opción en el plebiscito”.

En ese sentido, Kast precisó que “el Presidente Boric se ha levantado como jefe de campaña de una opción que los chilenos tienen que definir cuál quieren votar el 4 de septiembre” y emplazó al Mandatario para que “comience a gobernar”.

“Él fue electo para gobernar, no para convertirse en un jefe de campaña. Llevamos cuatro meses de gobierno y no se ha gobernado. Y hoy, en una coyuntura que estamos todos involucrado en una mala situación del país, él decide usar y abusar del Estado y pedirle a sus ministros y a los alcaldes que inicien una campaña”, enfatizó el exaspirante a La Moneda.

En detalle, la carta entregada esta mañana por los diputados Cristóbal Urruticoechea y Chiaria Barchiesi -y remitida al contralor Jorge Bermúdez- solicita la conformación de un equipo “de tarea especial” en la Contraloría.

El objetivo principal, detallaron, es abordar “las masivas y reiteradas denuncias de intervención electoral y malversación de caudales públicos que el gobierno del Presidente Gabriel Boric, instituciones de educación superior y varias municipalidades a lo largo del país, estarían realizando para intervenir indebidamente en la campaña del plebiscito constitucional”.

Además, precisaron que -de requerirse- se solicite apoyo al Ministerio de Hacienda para la destinación de mayores recursos al presupuesto del entre fiscalizador para el cumplimiento de esta tarea.

Lo anterior, ya que, a juicio de los parlamentarios, “se requiere un esfuerzo especial para abordar estos casos y corregir, en tiempo y forma, el grave daño a la fe pública y el eventual perjuicio patrimonial al Estado”.

Detalles de la denuncia en contra de Vallejo y Jackson

Por otro lado, en el oficio presentado ante el ente fiscalizador los diputados de la bancada de republicanos solicitaron una investigación respecto de actos realizados por Vallejo y Jackson.

En concreto, describieron una serie de argumentos en los que aseguran que ambos secretarios de Estado han realizado declaraciones para remarcar “las preferencias que el actual gobierno posee en torno al plebiscito de salida, respecto de la opción Apruebo”.

Es por eso que solicitaron una indagatoria con el fin de adoptar “las medidas pertinentes en orden a evitar la infracción a las normas constitucionales, legales y administrativas”.

Además, apuntaron a las labores de difusión que han mantenido tanto Vallejo como Jackson respecto de la campaña informativa para el referéndum.

En el escrito, de hecho, argumentaron que “se han excedido en las facultades que el ordenamiento jurídico les ha conferido en cuanto a la posibilidad de efectuar labores de difusión del ya citado plebiscito”.

Lo anterior -especificaron- ha generado un “desvío” a la realización de “declaraciones y actividades de campaña electoral, contribuyendo e influyendo directamente en la decisión de los electores sobre esta materia”.

La respuesta de Boric ante denuncia del Partido Republicano

Desde La Pintana, durante el lanzamiento de la Línea de Representación Jurídica de Niños, Niñas y Adolescentes, el Presidente Boric abordó la denuncia del Partido Republicano.

Al respecto, precisó que “como gobierno estamos haciendo algo a lo que no vamos a renunciar, que es informar”. “Queremos que todos los chilenos y chilenas puedan votar informados el 4 de septiembre”, complementó.

Además, reiteró que ambas opciones -tanto el Apruebo como el Rechazo- son legítimas y que lo importante es que “se vote conociendo el texto”: “Por eso vamos a poner a disposición de los chilenos y chilenas el texto de la Convención”.

En ese sentido, se refirió a los 900 mil ejemplares del proyecto de nueva Constitución que se imprimirán y que gestionó el gobierno para entregar a la ciudadanía. “A algunos les salió la preocupación ahora de que no quieren que se impriman libros, dicen por ecología. ¿Cuándo antes habíamos tenido un debate constitucional más democrático que este?”, señaló al respecto.

Así, reiteró que “vamos a seguir informando” y agregó: “Y bueno, no me extraña que José Antonio Kast esté justamente de ese lado. Hemos estamos en lados distintos toda la vida, me parece que es bien decidor de las posiciones que se juegan en esta decisión tan importante del 4 de septiembre”.