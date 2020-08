Plebiscito: Servel y gobierno reducen opciones para que voten Covid positivos

Dos ministros del comité político -Cristián Monckeberg (Segpres) y Víctor Pérez (Interior)- abordaron ayer uno de los principales dilemas pendientes de cara al plebiscito del 25 de octubre: si las personas contagiadas con Covid-19 podrán o no ir a votar.

En los días previos, el Ejecutivo ya había deslizado una postura en la materia, advirtiendo que las personas con el virus no deberían romper la cuarentena para salir a ejercer su derecho a voto y, por ende, deberían respetar la disposición sanitaria privilegiando el derecho a la salud del resto de los electores. Y ese fue el mensaje que reforzaron ayer los secretarios de Estado.

“Si yo estuviese enfermo, contagiado, con cuarentena, no iría a votar”, dijo primero Monckeberg en Radio Universo.

Las declaraciones del ministro se daban en la misma jornada en que el presidente del consejo directivo del Servel, Patricio Santamaría, se cuadró con la línea fijada por La Moneda, asegurando que los electores contagiados “en ningún caso van a concurrir a ejercer su voto en locales de votación”. Y planteó, en cambio, la posibilidad de que dicha población -la que hasta ayer ascendía a 15.107 personas- pueda votar a través de un sufragio por correo en sus domicilios.

Sin embargo, esa posibilidad también fue desechada por el Ejecutivo. “Avanzar en votos electrónicos es muy bonito en la discusión, pero no es aconsejable y el gobierno no va a promover una modificación de ese tipo a menos de 60 días de una elección. A nuestro juicio, hacer cambios legislativos en esa materia no es conveniente”, aseguró Monckeberg.

El jefe de gabinete, en tanto, manifestó que “hoy día modificar a un voto lejano, por ejemplo, a nosotros no nos parece que sea serio ni responsable”.

De todas formas, Pérez, al igual que su par de la Segpres, agregó: “Vamos a respetar las decisiones del Servel al margen de lo que puedan ser nuestras apreciaciones”.

De hecho, más temprano, el titular de Salud, Enrique Paris, también se desligó de esa responsabilidad y aseguró que “yo no tengo por qué responder por el voto a domicilio, por el voto secreto, por el levantamiento del secreto de la enfermedad. No me corresponde como autoridad sanitaria”.

El tema tiene complicado al Servel, desde donde ayer arribaron a una nueva versión del protocolo sanitario, documento en el que se abordan las recomendaciones que hicieron diversos expertos en materia del voto para electores contagiados. “Conclusión ronda de expertos: la opinión unánime es que personas con Covid-19 positivo, casos sospechosos y contacto estrecho, no voten”, se lee en el documento que adelantó ayer La Tercera.

En ese sentido, el documento detalla -además de la alternativa planteada ayer por Santamaría- la posibilidad de que acudan a las urnas en franjas horarias especiales, lo que ya estaría prácticamente descartado, según el propio organismo.

El servicio ha venido destacando que harán todos los esfuerzos para que esas personas puedan votar, sin embargo, han reiterado -pese a que el gobierno insiste en que el dueño del plebiscito es el Servel, como volvió a repetir ayer Paris- que la decisión sanitaria de no levantar las prohibiciones de desplazamiento de contagiados le corresponde al Minsal.

“El Servel es el dueño del plebiscito, pero quiero decir que de las medidas sanitarias el dueño es la autoridad sanitaria”, dijo Santamaría en CNN Chile por la tarde. Sobre la postura fijada por el gobierno respecto de que no van a promover modificaciones legales a estas alturas, el abogado subrayó que “vamos a seguir explorando esto en la medida en que haya voluntad, si no hay voluntad, a lo imposible nadie está obligado (...), pero se nos van acortando las oportunidades”. Pese a esto, el líder del organismo aseguró que sigue en conversaciones con Monckeberg para buscar un acuerdo en la materia.

El tira y afloja entre el organismo y el gobierno refleja algo que en privado reconocen ambas partes: ninguno quiere asumir los costos de una decisión polémica.

Con todo, el tema será abordado por el Servel este jueves en una reunión con el Presidente Sebastián Piñera, a las 11.00. El encuentro será “crucial” para encontrar una solución a 59 días del referéndum.