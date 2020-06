Posnatal de emergencia: Desmarque de senadores DC, PS y PPD tensiona a la oposición

Críticos y defensores de los senadores de oposición que el miércoles se desmarcaron del bloque y rechazaron la admisibilidad del posnatal de emergencia se enfrentaron en los grupos de WhatsApp que comparten los diputados, militantes y las directivas de la DC, el PS y el PPD.

El descuelgue de Jaime Quintana (PPD), Jorge Pizarro (DC), Juan Pablo Letelier (PS) y Carolina Goic (DC), que se sumaron a Chile Vamos, permitiendo que la Cámara Alta declarara la moción como inadmisible por 22 votos en contra y 19 a favor, generó molestia en la centroizquierda. El hecho fue resentido principalmente entre las mujeres de sus propios comités en la Cámara Alta, pero también en la Cámara de Diputados. Dicha corporación ya había calificado la moción como admisible cuando inició su trámite y, de hecho, la despachó el 6 de mayo, siendo aprobada con votos de la centroizquierda y Chile Vamos.

Entre los diputados PPD esperaban que los legisladores respaldaran la postura que había defendido la presidenta del Senado, Adriana Muñoz, quien es militante de la colectividad. La parlamentaria había, de hecho, asegurado que prefería cometer un “sacrilegio a la Constitución” antes de no legislar una materia relevante para las mujeres del país. Por lo mismo, provocó molestia el rechazo de Quintana y, asimismo, el hecho de que el senador Felipe Harboe no participara de la votación, pese a que estuvo conectado al inicio del debate.

“Me parece impresentable que otra vez nuestros senadores, que dicen ser progresistas, dicen defender a las mujeres, que debieran ser los principales defensores de nuestra presidenta del Senado, se resten en el caso del senador Harboe y voten en contra como el senador Quintana”, afirmó la diputada Loreto Carvajal (PPD).

Y agregó: “Hoy, lo que requerimos son respuestas urgentes, y si hay una cuestión de constitucionalidad, dejémosla al Ejecutivo, que siempre usa ese subterfugio para poder echar abajo leyes de las que no se quiere hacer cargo. Es vergonzosa la actitud de nuestros senadores”.

El jefe de los diputados de la colectividad, Raúl Soto, agregó que “como bancada no compartimos la decisión del Senado. El posnatal de emergencia es prioritario, es un proyecto ciudadano y muy emblemático, al cual no podemos renunciar bajo ningún punto de vista”. Mientras que Ricardo Celis señaló que “me produce desazón que senadores del PPD no hayan apoyado esta iniciativa, que es parte de nuestra declaración de principios: un partido progresista y feminista”.

Entre los socialistas, en tanto, el descuelgue del senador Letelier generó molestia entre las diputadas y los militantes de la colectividad. Y así lo exteriorizó el jefe de bancada del partido, Luis Rocafull. “Duele bastante por ser un tema tan sensible como lo es la protección a las mujeres y niños. Respecto del voto socialista en el Senado, la verdad es que me desconcierta”, señaló.

En la DC, a su vez, el tema generó roces tanto entre los diputados y los senadores, como también al interior del comité de la Cámara Alta. De hecho, la tensión quedó de manifiesto el mismo día de la votación, luego de que las senadoras Goic y Yasna Provoste se criticaran abiertamente durante el debate.

“Recién una colega nos hablaba de sincerar el tema y al mismo tiempo nos decía que las mujeres podían conseguirse una licencia por salud mental. ¿Hasta cuándo esos abusos contra las mujeres? ¿Hasta cuándo seguir disfrazando la realidad?”, sostuvo Provoste, aludiendo a los argumentos que, minutos antes, había transmitido su par democratacristiana.

Sus cuestionamientos fueron secundados por el senador independiente y rival de Goic en su región, Carlos Bianchi, situación que llevó a la senadora a acusarlos de estar “coludidos” en “torcer” sus palabras. “Me gustaría clarificar algunas expresiones que se hicieron en alusión a mí, respecto de lo que señalé sobre licencias de salud mental, donde mañosamente se trató de torcer lo que yo había interpretado”, sostuvo Goic.

En la Cámara, en tanto, la diputada DC Joanna Pérez -quien es una de las autoras de la iniciativa- lamentó la decisión de la Cámara Alta y sostuvo que “nosotros tenemos una decisión tomada como partido, que ha sido refrendada. Además, somos democratacristianos los que hemos aprobado y apoyado este proyecto y lo vamos a defender con todo en la comisión mixta, no solo su admisibilidad, sino que también el tema de fondo”.

Dicha comisión mixta será la encargada de zanjar el futuro del proyecto. Esto, debido a que la norma del Congreso establece que como la iniciativa ya había superado su primer trámite, deberá continuar en esa instancia conformada por diputados y senadores.