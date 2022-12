Presidenta del PS y plazo para un acuerdo constitucional: “Esta semana podemos y estamos en condiciones de cerrar la conversación”

En la sede del Congreso Nacional, a las 9 de este lunes, está convocada la nueva reunión entre los representantes de partidos políticos para intentar destrabar el mecanismo que redactará la nueva Constitución, uno de los nudos de las negociaciones que se han extendido por tres meses.

Las fuerzas políticas no han logrado llegar a un consenso. Y es que desde el oficialismo defienden un órgano 100% electo, mientras que la oposición de inclinó por una fórmula mixta de 50 integrantes electos y 50 expertos designados por el Congreso.

Ad portas del nuevo encuentro, la presidenta del Partido Socialista (PS) y representante de la alianza de gobierno, Paulina Vodanovic abordó los plazos para, finalmente, cerrar un acuerdo constitucional.

“Para mí, no quiero poner una fecha porque no soy la única que participa, pero yo creo que esta semana podemos y estamos en condiciones de cerrar la conversación”, señaló en diálogo con Radio Pauta.

A juicio de la timonel socialista, anteriormente las fuerzas políticas no habían estado en “posición de poder cerrar” un acuerdo por los temas que debían despejar. Sin embargo, aseguró que “ahora sí estamos en un momento en que ya no hay mucho más que discutir”.

Además, apuntó a la importancia de los consensos que se han pactado en reuniones anteriores, como las bases constitucionales.

“Era bueno y necesario tener este acuerdo sobre el contenido y algunos límites a la Constitución, porque la Constitución tiene que reflejar un acuerdo social, un pacto. Y si nosotros no tenemos consensos mínimos que se reflejen en estas bases finalmente podemos terminar repitiendo un proceso que efectivamente tuvo bastantes errores”, explicó.

“Yo creo que a tan corto plazo fue bueno haber tomado lo que fue esa experiencia, haber tomado los errores y tratar corregirlos”, remarcó Vodanovic, aludiendo al proceso constituyente anterior, que culminó con el rechazo a la propuesta de nueva Constitución.

La representante de la alianza de gobierno, además, señaló que no hay que “demonizar” a ningún sector frente a las dificultades que han tenido los partidos políticos para lograr acuerdos.

“A mí hoy no me interesa quebrar a la derecha, me interesa aunarla tras un objetivo común para todos, que es una nueva Constitución”, aseveró.

Y agregó que “desde la alianza de gobierno nosotros siempre hemos tenido posturas comunes y hemos enfrentado este proceso con bastante altura de miras, en el entendido de que queremos una nueva Constitución, entendiendo que hubo un fracaso en nuestras posturas el 4 de septiembre”.