Presidenta UDI por postura de Piñera de cara al Plebiscito: “Me parece prudente la posición que adoptó”

La timonel de la UDI, Jacqueline van Rysselberghe se refirió esta jornada a los dichos que el Presidente Sebastián Piñera, quien en entrevista con La Tercera, entregó sus lineamientos de cara al plebiscito constituyente del 25 de octubre.

“Gane el Apruebo o el Rechazo, Chile necesita una Constitución que nos una”, señaló el Mandatario, quien, además, mantuvo su postura de no tomar parte ni por el Apruebo ni por Rechazo a pesar que desde Chile Vamos se lo habían pedido durante los últimos días.

“Quiero plantear que lo más importante para mí no son los caminos, los dos son legítimos, los dos son válidos, y estoy plenamente consciente que al interior de Chile Vamos hay posiciones en favor de ambas alternativas. Por eso, yo como Presidente la posición que tomo es la que corresponde a un Presidente: comprometerse con asegurar un plebiscito transparente, participativo, seguro y, por supuesto, informado, que la gente sepa lo que está votando. Y reconozco que hay dos caminos, pero son caminos. Y yo como Presidente lo que pongo por delante es el puerto de destino, a dónde queremos llegar”, aseguró Piñera.

Sobre estas palabras, la timonel UDI afirmó en diálogo con Radio Pauta que “me parece razonable lo que ha dicho el Presidente, porque dentro de Chile Vamos hay distintas posturas, por tanto me parece prudente la posición que adoptó. Sin embargo, como lo he dicho, las razones para votar rechazo han aumentado. Creo que estamos en una época excepcional, con un estado de excepción partiendo la campaña, con una pandemia en la elección, por tanto va a haber mucha gente que no va a poder votar”.

“En Chile Vamos tenemos bastante confluencia en torno a lo que hay que modificar para tener un país un poco más solidario, más justo, que genere más oportunidades y aquello que queremos mantener. Votamos Rechazo porque creemos que no hay que partir de cero, creemos que hay que mejorar muchas cosas, pero creemos que no hay que tirar todo por la borda”, agregó la senadora por el Biobío.

La dirigente gremialista también fue consultada por los diversos dichos que dio el alcalde de Las Condes y eventual carta presidencial del sector, Joaquín Lavín, quien en entrevista con el programa Tolerancia 0 se definió como “socialdemócrata”.

“Nosotros somos un partido que se define como la UDI Popular. Somos Unión Demócrata Independiente y además, tenemos un fuerte...Dentro de nuestros pilares y principios está justamente todo aquello que va en rescate de la clase más vulnerable y media. Por tanto nosotros...Hoy la social democracia está asociada a la centro izquierda, pero nosotros nos sentimos y nos definimos con un fuerte componente...Y de hecho la UDI nació como un proyecto político para enfrentar la extrema pobreza”, indicó.

“Cuando tu le pones el nombre de social demócrata es como Bacheletista-Aliancista, pero no es que aquí no existe superioridad moral de unos y otros. Acá no es que la izquierda sea la que se preocupa de la gente, todo lo contrario. Nosotros creemos que es a través de las ideas que sustentamos de la libertad, el respeto a la persona, el respeto a la familia, el emprendimiento, del orden, del reconocimiento al mérito que podemos salir adelante como país”, añadió la senadora.

En tanto, sobre los dichos del jefe comunal con La Tercera donde aseguró que “la élite tiene que dejar de tener miedo a perder poder, porque ya lo perdió”, la presidenta de la UDI compartió su diagnóstico.

“Sí, sí, yo creo que hoy y no es hoy, sino que creo que es desde hace bastante tiempo y fruto de la globalización, de las redes, de que todo está en línea, ya no existe eso de que un grupo chico mandaba. Hoy el hecho de que la gente tenga bastante información, le entrega un poder gigantesco y ya no se pueden hacer cosas de espaldas a las personas. Y creo que eso está bien y es sano, porque lo otro es irritante. Cuando hay un grupo chico, que nacieron en Santiago o pertenecen a un determinado grupo o porque tienen tan o cual posición en la sociedad, puedan tener un trato privilegiado es irritante”, afirmó.

Mientras que consultada por qué ella no estaba por el Apruebo, postura que Lavín promueve, aseguró que era “porque yo no le creo a la izquierda. Yo he visto las declaraciones, en momentos de sinceridad brutal, y esa es una de las cosas buenas que tiene la masificación de las redes, por ejemplo, he visto declaraciones de (Guido) Girardi, de (Gabriel) Boric, (Giorgio) Jackson, de gente del PC, que quiere partir de cero, que quiere hacer borrón y cuenta nueva y yo creo que acá eso no está bien”.

La senadora también abordó la propuesta de algunos parlamentarios de su sector respecto a definir un porcentaje mínimo de participación en el plebiscito para que sea válido.

“Obviamente que si participa un porcentaje muy bajo de gente van a existir cuestionamientos a la legitimidad del proceso, justamente el motivo por el cual vamos a iniciar este proceso, porque según la izquierda y la oposición la actual Constitución, a pesar de estar firmada por el exPresidnete Ricardo Lagos, tiene un problema de legitimidad de origen. Lo que no debiera tener este nuevo proceso constituyente es un problema de legitimidad de origen, y para eso tiene que haber: que la elección sea informada, cosa que ya no podrá ser porque estamos partiendo la campaña en un estado de excepción, no puede haber reuniones (...) Ya tenemos un problema que es complejo”, señaló.

Finalmente, y producto del ataque del fin de semana a un camión donde una menor de edad resultó herida por perdigones, la presidenta de la UDI aseguró que le encontraba razón a los camioneros en sus demandas.

“Le encuentro la razón a los camioneros que se pongan en las ´colorás´ (…) A mí no me parece bien que se use la coacción, pero entiendo la posición en que están, si les queman los camiones, los sacan a balazo, atacan a una niña y las leyes están durmiendo en el Parlamento”, concluyó.