Presidente Boric por votación del informe de Sistema Político en la Convención: “Tengo fe en que primará el bien común por sobre las diferencias”

“Tengo fe en que primará en esto el bien común por sobre las diferencias”.

Ese fue parte del mensaje que el Presidente Gabriel Boric envió desde Magallanes a los integrantes de la Convención Constitucional, quienes este viernes viven una jornada clave, ya que iniciaron en el Pleno la votación del informe de la Comisión de Sistema Político.

Un texto de 60 artículos y 24 indicaciones que contempla las atribuciones referente al bicameralismo, compuesto por el Congreso de las y los Diputados y por la Cámara de las Regiones.

“Mi llamado a los convencionales es que hoy sabemos que lo que está en juego es tremendamente importante y no me cabe ninguna duda de que el esfuerzo que se ha hecho por llegar a acuerdo va a llegar a buen puerto”, expresó el Mandatario en un punto de prensa en Puerto Natales, en el marco de su gira regional.

“Acá ha habido un trabajo intenso, que no ha estado exento de dificultades, y yo valoro la pega que han hecho los convencionales”, agregó.

A su juicio, “discutir en Chile sobre sistema político nunca ha sido fácil”, pues incluso “nos ha traído hasta guerras civiles en el pasado”.

Ante ese escenario, valoró el proceso actual, ya que “el que hoy lo estemos canalizando de manera institucional con una discusión democrática, paritaria, con participación de pueblos originarios de distintas visiones, a mí me parece que es una buena noticia para Chile y no tengo ninguna duda de que van a llegar a un acuerdo para que el sistema político”.

Además, precisó que el actual régimen político “tiene que cambiar, porque no nos olivemos que venimos saliendo de una crisis, el estallido social existió, no fue un invento y eso fue producto de que la instituciones no estaban respondiendo”.

“Yo confío en lo que va a salir de la Convención respecto a este tema y vamos a seguir respaldando este proceso de cambio”, sentenció.