Rafael González (ind. Republicanos), candidato a alcalde por Valparaíso: “Los vecinos ven que hay un partido que protege los principios del orden y la seguridad”

Para cualquiera que aliente al equipo local de fútbol de Valparaíso, Santiago Wanderers, Rafael González no es una cara desconocida. El candidato a la alcaldía de Valparaíso es vicepresidente del club y ahora optó por dar el paso a la política como independiente en un cupo del Partido Republicano.

Es duro en el diagnóstico de los ocho años de administración del alcalde Jorge Sharp: “Es una ciudad insegura, sucia y que está vandalizada. No hay ningún porteño ni ninguna persona que venga a visitar Valparaíso que pueda decir lo contrario. Esa es la realidad, y el responsable tiene nombre y apellido, se llama Jorge Sharp”.

Valparaíso es de las comunas donde Chile Vamos y el Partido Republicano lograron llevar un solo candidato del sector en la papeleta, ¿qué lo motivó a dar el paso a la política?

No solo tengo un diagnóstico de la comuna, sino que es compartido por la gran mayoría de los porteños: Valparaíso está pasando por una situación que es calamitosa del punto de vista de la gestión, y que se manifiesta en materia de seguridad. Me refiero fundamentalmente a los locatarios de calles Condell, Serrano y de Avenida Pedro Montt. Existe una sensación de inseguridad total en Valparaíso. Si a eso uno le suma la situación de la basura, del vandalismo en los monumentos de Valparaíso, en el casco histórico, en los edificios patrimoniales, permite demostrar que el desempeño no es el más adecuado. Es una ciudad insegura, porque es una ciudad sucia, que está vandalizada.

Al ser una comuna capital turística, EE.UU -por ejemplo- alertó a sus connacionales por el nivel de delincuencia. ¿Qué planea hacer en términos de seguridad, considerando que tienen facultades limitadas en la materia?

La municipalidad efectivamente tiene facultades limitadas, pero eso no significa que esté bloqueada. En primer lugar, se tienen que adoptar medidas preventivas, incorporar tecnología, mejores cámaras de seguridad. Actualmente funciona la mitad de las cámaras que tiene la ciudad (...). Pero a eso también se debe agregar un plan integral de coordinación con diversas autoridades. Si al final el alcalde de Valparaíso o la primera autoridad comunal tiene que tomar la voz de todos los vecinos y decirles a las autoridades policiales, judiciales, que hagan la pega.

La comuna está declarada como Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, pero se han denunciado deterioros ante el mismo organismo como la situación de los ascensores. ¿Cómo puede contribuir en eso el municipio?

Cuando la comuna fue declarada como Patrimonio de la Humanidad era bastante más joven y recuerdo que fue una festividad de todo Valparaíso; sonaban las campanas de las iglesias y los bomberos hacían sonar sus sirenas porque era algo que nos llenaba de orgullo. Hoy ese orgullo está perdido porque la ciudad está vandalizada. Si viene un turista, ni siquiera tiene la posibilidad de mirar un cartel que le diga hacia dónde ir que esté en español y en inglés. Todas esas cosas tendrían que ser impulsadas por la Municipalidad de Valparaíso para actuar en coordinación con los otros organismos.

En términos electorales, ¿le favorece ser la única carta del sector frente a sus competencias más directas (Camila Nieto, del FA, y Carla Meyer, continuidad de Sharp)?

En el análisis electoral, uno podría tender a tener esa opinión, pero lo importante aquí son los porteños, cualquiera sea su mirada política, que están en este minuto aburridos de la actual situación que enfrenta la ciudad. Esto ya escapa a que una persona sea de derecha o que tenga el respaldo de uno, dos o tres partidos, de tres partidos. No se había logrado hasta ahora tener un consenso para tener un solo candidato, pero vamos a convencer a los porteños con las propuestas que queremos para Valparaíso. En eso me siento superidentificado no solamente con el Partido Republicano, sino que también con los partidos de Chile Vamos.

Se prevé una competencia estrecha y aún abierta, ¿hará algún refuerzo en el despliegue en estas últimas semanas de campaña?

Por supuesto. Vamos a seguir conversando con todos los porteños, llegando a todos los cerros de Valparaíso, el plan de la ciudad, al sector de Placilla, Laguna Verde.

¿Qué se juega el Partido Republicano en esta elección? Aunque es independiente, usted es apoyado por la colectividad.

Soy apoyado por el Partido Republicano porque tenemos una adhesión en temas fundamentales. En la libertad, el orden, la seguridad y en la familia, valores que yo también comparto y adhiero plenamente. Los vecinos de Valparaíso ven que hay un partido que protege los principios del orden y la seguridad.

¿Cómo lo deja aspectado a José Antonio Kast un buen resultado en las municipales?

Un buen resultado de la municipal genera un efecto inmediato para las presidenciales. Pero por ahora nuestro foco es convencer a los porteños de que la propuesta que tenemos para Valparaíso es la más adecuada para solucionar los problemas.

De salir electo, ¿cuál será su primera medida a implementar?

Nosotros vamos a pedir una auditoría para saber el real estado de las finanzas de la ciudad de Valparaíso. No solamente de la municipalidad, también de la Corporación Municipal de Valparaíso, que hasta donde tengo entendido tiene un déficit de $195 mil millones, una cifra gigantesca que podría limitar cualquier tipo de medidas que uno pudiese implementar. Pero a pesar del tema económico que le acabo de mencionar, tenemos que darles énfasis a medidas inmediatas que nos permitan darle seguridad a la comuna.