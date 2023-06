Reforma tributaria, seguridad y costo de la vida: los principales temas de la cuenta pública destacados por Boric en cadena nacional

A las 21.15 horas de este jueves, el Presidente Gabriel Boric se dirigió a la nación a través de una cadena nacional, ocasión en la que hizo un resumen de los principales temas presentados en la extensa cuenta pública que realizó esta jornada en el Congreso Nacional en Valparaíso.

El mandatario afirmó que, en su alocución de esta mañana, “tracé la hoja de ruta que espero para Chile. Me referí a cómo hemos enfrentado las dificultades, que no han sido pocas, y cómo hemos logrado materializar distintos cambios que van en directo beneficio de ustedes, chilenos y chilenas”.

“Confío en que este camino nos llevará a transformar a nuestro país en una nación desarrollada, solidaria y justa con su gente, a través del establecimiento de un Estado que cuida y que garantiza que nadie se quede atrás”, sostuvo el mandatario.

Durante la cadena nacional, Boric sostuvo que la primera preocupación de su gobierno ha sido enfrentar el alza en el costo de la vida, incluyendo el Plan Chile Apoya, “que permitió contener el precio de la bencina y contener el valor de la parafina”. Asimismo, destacó que se aumentó en un 15% la beca para la educación superior, la entrega del bono invierno de $120 mil, el aumento en un 100% del bono marzo y la creación del Bolsillo Familiar Electrónico.

Asimismo, indicó que se aumentó en un 20% el Subsidio Único Familiar (SUF) y que se redujo el precio de 4.200 medicamentos para los usuarios de Fonasa.

En este mismo sentido, destacó la ley que reduce de 45 a 40 las horas de trabajo semanales y el aumento progresivo del salario mínimo, para llegar a $500 mil en julio de 2024. Además, la instauración del Copago Cero para los usuarios de Fonasa.

Reforma tributaria

En tanto, durante la cuenta Pública, el mandatario anunció que a fines de julio se insistirá con proyecto de reforma tributaria en el Senado, tema al que hizo alusión, también, durante la cadena nacional.

“En materia de listas de espera (en Salud) hemos logrado reducir en un 32,7% los tiempos de espera para cirugías y un 22% para consultas de especialistas. Si es que logramos el consenso para aprobar la reforma tributaria, nuestro compromiso es reducir los tiempos de espera en un 40% más”, destacó.

En el área Educación, el Presidente Boric recordó que esta jornada “reafirmamos la voluntad de nuestro gobierno de hacerse cargo de la deuda histórica de los profesores, una herida lacerante en el alma nacional. Para eso, requerimos de los recursos de una reforma tributaria”.

“Además, tenemos claro que es necesario establecer un nuevo sistema de financiamiento para quienes no tienen gratuidad y aliviar las deudas educativas. Sin embargo, hoy por hoy nuestro país no cuenta con los recursos suficientes para hacerse cargo de manera responsable de estos compromisos, por lo cual he insistido ante el Congreso Nacional que retomemos la discusión sobre la reforma tributaria”, indicó Boric en otro momento de la cadena nacional de esta noche.

Añadió que una reforma tributaria “junto con permitirnos avanzar en estas materias, inyectará recursos frescos que harán posible la puesta en marcha de importantes medidas, que van en directo beneficio de las y los chilenos”.

“No se trata de engordar los bolsillos del Estado, se trata de financiar más y mejor seguridad, de hacerse cargo de las deudas que tenemos en educación, de sentar las bases de un Sistema Nacional de Cuidados, de hacernos cargo de las listas de espera. Para eso necesitamos estos nuevos recursos y espero contar con el apoyo del Congreso para poder llevarlo adelante”, agregó el jefe de Estado.

Combate a la delincuencia

El Presidente Boric, asimismo, destacó que una de las demandas más sentidas de la ciudadanía es el control de la delincuencia. En este sentido, sostuvo que “esta, junto con el alza del costo de la vida, es nuestra primera prioridad”.

Así, destacó que en sus primeros 15 meses de gobierno se ha “incrementado significativamente” los recursos para la seguridad, fortaleciendo a las policías.

Agregó que “junto con el Congreso hemos avanzado en modernizar las leyes. Así, logramos concretar el mayor incremento presupuestario desde 2017 a la fecha, de un 4,4% destinado a seguridad y orden público”.

Además, indicó que su gobierno se comprometió a destinar al combate contra la delincuencia un fondo de US$ 1.500 millones adicionales durante su período de gobierno, “que aborde, por un lado, la persecución del delito, y por otro, las políticas sociales de prevención”.

Recordó que existe el compromiso de renovar la totalidad de la flota de vehículos de Carabineros al 2026, además indicó que se están construyendo 87 obras de infraestructura para Carabineros, PDI y complejos fronterizos. Destacó, además, la puesta en marcha del Plan Calles sin Violencia.

Sobre la Macrozona Sur, el Presidente Boric sostuvo que “hemos levantado una importante política de diálogo e inversión con los actores de la zona y estamos disminuyendo los hechos de violencia”.

“Sin embargo, soy consciente de que mientras quede uno, de que siga habiendo víctimas de la violencia y el terrorismo, no podemos estar tranquilos”, agregó.

En materia de migración, indicó que en lo que va de 2023 se ha logrado reducir en un 56% los ingresos irregulares al norte del país, además de iniciarse desde abril de 2022 “cerca de 3.000 procedimientos de expulsión”.

Recordó, además, que en junio se presentará la Política Nacional de Migración.