Relación Carabineros y gobierno: Monsalve dice que es necesario “reconocer que no hubo la suficiente compresión de los efectos de determinadas posiciones”

El subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, insistió en los cuestionamientos que ha planteado el Ejecutivo al proyecto que aumenta las penas por delitos cometidos contra funcionarios de Carabineros, Policía de Investigaciones y Gendarmería aprobado el miércoles por la Cámara de Diputados y conocido como ley Nain-Retamal, en homenaje a dos funcionarios de la policía uniformada asesinados: Eugenio Nain y Carlos Retamal.

La norma entrega protección jurídica a las policías para usar su armamento en procedimientos bajo la figura de la “legítima defensa privilegiada”. Esto, ante la inquietud que se ha expresado desde Carabineros por los procesos penales que han enfrentado funcionarios que hacen uso de su arma de servicio en cumplimiento de su deber.

Monsalve señaló en entrevista con radio Infinita que “se ha instalado la idea de que Carabineros no se atreve a usar sus armas de fuego porque puede recibir sanciones por usarlas”.

“Ese es el sistema, por decirlo así, de política pública que hay que resolver. A nosotros nos parece que la ley actual no resuelve ese problema”, aseguró la autoridad de gobierno.

“La humildad es una realidad esencial”

Por otro lado, abordó la relación de la administración del Presidente Gabriel Boric con la institución uniformada, en una semana marcada por los gestos que tuvo el Mandatario con el personal policial, al compartir con funcionarios que se desplegaron en la Región Metropolitana para labores de orden público con motivo del Día del Joven Combatiente y por la frase que expresó tras asistir a la ceremonia religiosa por el deceso de la suboficial mayor Rita Olivares.

“Vale la pena reflexionar respecto a nuestras actuaciones en el pasado”, afirmó Boric, en una especie de autocrítica por las posturas que defendió en años anteriores respecto de la institución encabezada por Ricardo Yáñez.

En ese marco, Monsalve fue consultado por la necesidad de un gesto político más explícito hacia la institución uniformada, a propósito de expresiones y votaciones de personeros de gobierno en el pasado en temas relacionados con las policías.

“En el ejercicio del poder, la humildad es una realidad esencial. Reconocer que se pudo haber actuado de otra manera, reconocer que no hubo la suficiente compresión de los efectos de determinadas posiciones, me parece algo necesario e indispensable en el ejercicio del poder, pero también es importante reafirmar ciertas cosas que no deben olvidarse, la democracia requiere distintos componentes, la seguridad social, requiere también la seguridad pública y también requiere respeto a los derechos de las personas, nada de eso es contradictorio”, argumentó.

El Senado acordó postergar la votación de ley Nain-Retamal para el martes y el Ejecutivo ingresó una serie de indicaciones al proyecto. La decisión de votar la próxima semana fue ratificada por todas las bancadas, salvo la del Partido Republicano, y apunta a escuchar a expertos en la materia y recoger las indicaciones de los propios senadores y el gobierno.

Ayer, en la comisión de Seguridad de la Cámara Alta, la ministra del Interior Carolina Tohá, indicó que apuntan a resolver el tema pero “no sobre la base de barrer la validez de todas las normas que regulan el comportamiento de las policías”.