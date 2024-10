Remezón en la UDI: Andrés Chadwick renuncia a su militancia por el caso Audio

El 28 de septiembre, el timonel de la UDI, Guillermo Ramírez, recibió la llamada del exministro del Interior Andrés Chadwick. De la misma forma en que lo hizo a la presidencia de la junta directiva de la Universidad San Sebastián (USS), donde dimitió tres días antes, le comunicó al diputado que había realizado el trámite ante el Servicio Electoral (Servel) para desafiliarse de la UDI.

En ese diálogo, que se extendió por algunos minutos, Chadwick le transmitió que no quería hacerle daño a la colectividad y que buscaba concentrarse en su defensa. El diputado le dio las gracias y guardó con cautela la información.

El cerco comenzaba a cerrarse para el exministro. El día anterior, se conoció que uno de los denominados “coroneles” podría declarar en calidad de imputado en el marco del caso Audio, investigación por la cual su amigo, el abogado Luis Hermosilla, se encuentra en prisión preventiva en Capitán Yáber.

“Hay diligencias pendientes. Ciertamente se le va a citar al señor Chadwick pero no puedo entregar mayor información por el éxito de la investigación (...). Debiese ser en calidad de imputado. Es una arista reservada, por el éxito de esas diligencias no puedo entregar mayores antecedentes”, sostuvo ese día la fiscal Lorena Parra, lo que levantó las alertas en el gremialismo, ya que toda la defensa de la UDI hacia el exministro había girado principalmente en que él no estaba involucrado directamente en la indagatoria y que sería citado a declarar en calidad de testigo.

Eso motivó, dicen en el partido, a que el exministro del Interior tomara la decisión de renunciar a más de 40 años de historia con la UDI.

Ya unos días antes, Chadwick había comenzado a tomar medidas para su defensa. Una de ellas, el 25 de septiembre, anunció una acción legal contra diputados del oficialismo debido a las alusiones que se hicieron sobre él en la acusación constitucional contra Ángela Vivanco. Esa arremetida judicial, de hecho, la concretó recién este lunes.

A esas alturas en Chile Vamos se agudizaron las presiones para que el otrora jefe de gabinete diera explicaciones sobre su vínculo con Hermosilla. Incluso, surgieron voces desde el propio gremialismo, lo que también sopesó Chadwick, agregan en el sector, para que tomara la decisión de renunciar a su militancia.

Así, le informó su decisión a Ramírez, quien, según aseguran en la tienda, no compartió con nadie dentro del partido su determinación. Ni siquiera con el resto de la directiva. Eso hasta este martes.

Pasadas las 16.30 horas, en un punto de prensa desde el Congreso Nacional, el presidente interino de la colectividad lo anunció. “Renunció hace aproximadamente dos semanas (...). Lo que él me dijo textualmente en esa conversación es que lo hacía para no dañar a la UDI ante estas injustas acusaciones. Esas fueron sus palabras y yo quiero agradecer al exministro Chadwick que haya tomado esta decisión, que yo no se la pedí, pero que él voluntariamente asumió”, declaró.

La noticia tomó por sorpresa a todos en la bancada parlamentaria, pues hasta hace algunos días parlamentarios como el senador David Sandoval eran enfáticos en insistir en que por su implicancia en el caso Audio, y para dar libertad en su defensa, el exministro debía suspender su militancia.

Ese detalle no pasó por alto dentro de los diputados. Algunos, en privado, han calificado lo de Ramírez como una “descortesía” e incluso lamentan que no se haya informado con antelación con miras a proteger “la marca” UDI.

Desde que se revelaron los chats de Hermosilla con conversaciones con funcionarios policiales, fiscales y otros, en las filas gremialistas se ha debido salir en defensa del exministro, quien sostenía una estrecha relación con el cuestionado abogado. Todo en medio de la campaña municipal.

De hecho, el propio secretario general de la UDI, Juan Antonio Coloma, solo hace unos días defendió la permanencia de Chadwick en la colectividad.

“Es el exfiscal Guerra y el abogado Hermosilla quienes deben dar explicaciones por sus palabras. Pedimos además que la investigación sea lo más expedito y transparente posible, para que se conozca toda la información y se termine las filtraciones por goteo”, sostuvo el viernes el diputado para defender al otrora ministro del Interior. Esto, después de que se revelaran conversaciones entre Hermosilla y el exfiscal Manuel Guerra que daban cuenta de una supuesta gestión de Chadwick para favorecer al senador Iván Moreira en el caso Penta.

“Hicimos el loco”, comentan algunos dirigentes. El diputado Cristián Labbé, afirmó a La Tercera que no comprende por qué se espero a liberar la información si podría haber beneficiado -por ejemplo- a los candidatos que en terreno han tenido que dar explicaciones sobre el caso Audio.

“Los tiempos están a destiempo. Si el señor Andrés Chadwick renunció, se debió haber comunicado de manera inmediata para proteger al partido, a los candidatos y para que Andrés tuviera toda la independencia para proteger la inocencia. La marca UDI, nuestros candidatos y todo lo que deriva de ello, podríamos haber ganado dos semanas en las que hemos estado dando explicaciones, con algunos (parlamentarios) diciendo que tenía que renunciar, o suspender, mientras ya lo había hecho. Los tiempos no están siendo los correctos”, puntualizó Labbé, quien solicitó una reunión de bancada tras conocer la salida del partido del extitular de Interior.

Mientras que su par en la bancada, Henry Leal, expresó una versión distinta: que habría sido el propio Chadwick quien pidió la reserva.

El diputado y timonel UDI, Guillermo Ramírez.

“Entiendo que se respeto la voluntad de él, que pidió que no se hiciera público hasta que él lo determinara. Nos habría gustado por su puesto haber sabido un poco antes, porque en el camino estos días expresamos opiniones que si hubiésemos sabido eso, habrían sido en un tenor distinto. Pero entiendo que se respeto la voluntad de él y por eso hoy nos enteramos”, aseveró.

Ramírez transmitió que no hubo una intencionalidad particular de guardar la información, sino que el martes 1 de octubre viajó temprano con destino a Miami, acompañado del diputado Jorge Alessandri -quien tampoco sabía de la decisión de Chadwick- al Foro Anual de Partidos Latinoamericanos, donde se rindió homenaje al fallecido expresidente Sebastián Piñera. Al propio Ramírez le tocó exponer el sábado pasado.

Así, minutos antes del punto de prensa, Ramírez envió a los diputados la carta de Andrés Chadwick comunicando su renuncia. “Ha sido una decisión dolorosa, porque es una vida dedicada a este proyecto. Por ello mismo lo asumí como un paso necesario, por cuanto jamás he incurrido, ni voy a incurrir voluntariamente, en ninguna acción que pudiese causar daño a la UDI, Chile Vamos y nuestro sector político”, dice el escrito.

Y agrega: “El servicio público no ha sido una etapa, ni una oportunidad de beneficio personal. Es la vocación que me ha definido desde lo más profundo y que se inició en el privilegio de la formación recibida y la amistad compartida con Jaime Guzmán, el gran inspirador junto al cual iniciamos nuestro proyecto (...). Además, necesito libertad para defenderme de las falsas infamias e injurias con las que, injusta y obsesivamente, han intentado involucrarme en hechos ajenos a mis valores de vida, con una obvia intencionalidad política que seguramente va incluso más allá de mi propia persona”.

La determinación de Chadwick revive en el partido el destino de otros “coroneles” de la UDI como Pablo Longueira, quien renunció a la colectividad luego de que se abriera una investigación por cohecho en su contra por su participación en los casos Soquimich, Corpesca y Penta. O la condena al exsenador Jovino Novoa por fraude al Fisco en el mismo caso Penta.