RN no aplicará medidas disciplinarias a Gatica y Ossandón por “discolaje” en votación de mesa del Senado

Paños fríos. Las declaraciones de Evelyn Matthei establecieron el tono para el resto de los líderes de Chile Vamos respecto del desorden en el Senado que terminó instalando a Manuel José Ossandón (RN) en la testera, en desmedro del acuerdo de gobernabilidad que establecía que era el turno de Evópoli, con el senador Felipe Kast.

El descuadre de los votos de los socialcristianos Juan Castro y Rojo Edwards; el de la militante del Partido Republicano, Carmen Gloria Aravena y de los senadores de la bancada RN María José Gatica y el independiente Alejandro Kusanovic -además de la abstención de Francisco Chahuán (RN) y del voto del propio Ossandón- terminaron por darle el triunfo al senador por Santiago Oriente.

Aunque la candidata de la coalición no tuvo mayor injerencia en el conflicto ni intervino a fondo, sí respaldaba al senador de Evópoli. Pese a que tomó distancia, el episodio terminó por exponer la poca ascendencia de Matthei sobre sus huestes en el Congreso, algo que ella misma trató de desdramatizar. “Había dos postulantes de Chile Vamos, dejemos de hacer drama donde no hay (…). Chile Vamos no se ha dividido, había dos opciones válidas y logramos mantener la presidencia del Senado”, puntualizó.

En Evópoli no dejaron pasar el asunto y transmitieron su molestia con las declaraciones de Matthei. Esto, porque en la tienda incomodó que la candidata adoptara una postura neutra, celebrando que, de todas formas, la presidencia quedara en manos de Chile Vamos, “a costa del discolaje y de romper con los acuerdos”, asegura un dirigente.

De hecho, durante esta jornada, se restaron institucionalmente de una reunión de coordinación y de la cita de Matthei con los alcaldes -y directivas de Chile Vamos- en Viña del Mar. Y está en evaluación congelar de forma transitoria la participación de sus militantes en los equipos programáticos.

En Renovación Nacional, en tanto, la directiva ha adoptado la misma postura de Matthei: intentar bajar la intensidad del conflicto. Por lo mismo, en la colectividad transmiten que la mesa liderada por el senador Rodrigo Galilea no empujará acciones disciplinarias a quienes votaron en contra a lo acordado.

En el partido dicen que como en la ley vigente no existen órdenes de partido, el tribunal supremo solo puede actuar a través de una denuncia de algún militante o a petición de la mesa, lo que -hasta el cierre de esta edición- no había ocurrido.

Aunque el grueso de la bancada de senadores mantuvo su voto a Felipe Kast, en los chats de la colectividad que congregan a los representantes internos de RN, se aplaudió el voto a favor del militante RN de la senadora María José Gatica y la abstención de Francisco Chahuán durante la votación como una “pasada de cuenta” al quiebre de 2022, cuando se negoció que el primer año de la presidencia estuviera en manos de Álvaro Elizalde (PS) y de Luz Ebensperger (UDI), marginando al propio Ossandón.

“Yo claramente pasé la factura del partido”, aseveró Chahuán en La Tercera, quien era el presidente de la colectividad para ese entonces.

La vicepresidenta, diputada y hermana del senador Ossandón, Ximena Ossandón, afirmó que “me parece que lo mejor es que esto no siga escalando, por lo que creo que lo correcto es que no exista ningún tipo de sanciones porque como lo expresó el expresidente de RN, Francisco Chahuán, nunca se enteró de que existía un supuesto acuerdo, lo único que nosotros sabíamos es que el acuerdo original en esta legislatura fue hecho por Evópoli, la UDI y el oficialismo. Renovación Nacional nunca fue considerado, así que me parece prudente dejar esto hasta acá”.

En RN además algunos apuntan al presidente del partido, el senador Galilea, por carecer, a su juicio, de liderazgo para ordenar a todos los senadores.

Una de las “díscolas”, la senadora Gatica, puntualizó que “en RN hay una falta de diálogo franco, y ese es un importante desafío que tiene el senador Galilea. Es necesario mejorar la convivencia interna, respetar los acuerdos tomados al interior de la bancada. Así tendremos un partido más eficiente”.