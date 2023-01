Rodolfo Carter, alcalde de La Florida: “Creo que hoy día es urgente volver a sentarnos (a la mesa de seguridad)”

Siendo una de las figuras políticas con mayor aprobación según diversas encuestas de opinión, el alcalde de La Florida, Rodolfo Carter aseguró este domingo que “es urgente” que su sector –la centroderecha- vuelva a sentarse a la mesa de seguridad, de la cual decidieron restarse tras la polémica de los indultos, que se ha extendido por todo lo que va del primer mes de 2023.

“Yo particularmente no me habría subido nunca a esa mesa sin haber tenido claro el método. Qué quiero decir con método: tiempos, plazos y cuáles son los parámetros en los que vamos a trabajar (…) Pero yo creo que hoy día es urgente volver a sentarnos, porque mientras más nos demoramos, los narcos, y en el crimen organizado sacan cabritas y lentes 3D para seguir avanzando en el control territorial del país. Lo importante es que nos digan exactamente cuáles son los mínimos, que se pongan de acuerdo entre Camila, Giorgio, Carolina, Luis”, remarcó en Tolerancia Cero.

Sobre estos “mínimos”, el jefe comunal enumeró una serie de medidas que –a su juicio- debiesen ser priorizadas por el gobierno, para que el sector opositor reanude las conversaciones. Entre ellas, insiste en la militarización de la frontera norte del país.

“Decretar un estado de excepción temporal en el norte para enfrentar la crisis migratoria (…) Son mínimos que debemos tener claro. Probablemente vamos a tener que transar, nadie que se siente en una mesa puede pretender tener canasta completa y tener todo de su parte, pero resulta evidente que mientras no cerremos las fronteras, en términos de que no se nos sigan metiendo de esta forma, las bandas de crimen organizado provenientes fundamentalmente de Venezuela, no tenemos ningún destino”, sostuvo.

Respecto a otras disposiciones, el edil propuso que exista una “presunción legal” para aquellos policías que usen su arma de servicio con el fin de repeler una situación delictual.

“Hoy lo que termina ocurriendo es que el Ministerio Público los formaliza y entran formalizados a una investigación. Lo que uno sostiene es que hay una presunción legal, que evidentemente si la investigación demuestra que hubo abuso de poder, tendrán que ser formalizados, pero démosle una legítima defensa privilegiada, de modo que nuestros policías y estén tranquilos en el ejercicio de esa facultad en favor de todos nosotros”, explicó.

Asimismo, pidió que quienes contraten a menores de 14 años como “sicarios”, para asesinar a sus rivales en los barrios, “debieran pagar con presidio perpetuo efectivo”. Y finalmente, planteó la existencia de “una unidad de intervención efectiva, con cuerpos de elite de las policías, pero con ayuda de inteligencia de las Fuerzas Armadas, con un poder de fuego abrumador, y que le hagan entender a los delincuentes que si se enfrentan a estas policías, o se rinden o se mueren”.

Caso Torrealba

Consultado sobre las irregularidades y la eventual comisión de delitos de cohecho, falsificación de documentos públicos, fraude al fisco, lavado de activos y malversación de caudales públicos por parte del exalcalde de Vitacura, Raúl Torrealba, y cómo evitar que esto ocurra en otros municipios, Carter piensa que los jefes comunales concentran “demasiado poder”, aseverando que esta situación no siempre es controlada por los concejos municipales.

“Es dramático, porque es una mancha sobre un alcalde tan emblemático, como lo fue Torrealba, y mancha a todo el resto, pero también la naturaleza humana nos tiene que obligar a reconocer que somos todos distintos y que no todos han cometido errores o eventualmente delitos. Para robar no es un tema de gestión, es un tema de voluntad. En primer lugar, los alcaldes tienen demasiado poder que no es controlado por los concejos necesariamente, pero también hay concejales que no están capacitados”, opinó.

Por otro lado, y respecto al apoyo a los municipios de parte de la Gobernación Regional Metropolitana y a la figura de Claudio Orrego, Carter lo tildó como “un león sin dientes”, asegurando que “es fundamental de una vez por todas que no haya delegado presidencial y que el gobernador tenga todas las facultades propias como el control de la seguridad (…) Si tuviéramos un gobernador y una gobernación con dientes, con una reforma importante en sus atribuciones, otro gallo cantaría”.

Aspiraciones presidenciales

Finalmente, y abordado sobre futuras aspiraciones presidenciales, debido a la alta aprobación ciudadana en las encuestas, el alcalde de La Florida no desechó aquella posibilidad y de hacerlo sería respaldado por la centroderecha, aunque no descarta eventuales apoyos del Partido Republicano y del Partido de la Gente, aunque aseguró que esta última colectividad “aún tiene que demostrar madurez política”.

“No hay nadie, ni el concejal de la comuna más humilde en Chile, que no sueñe con ser presidente, porque es lo natural y lo obvio (…) Hay que actuar con harta humildad, faltan tres años y si en el minuto determinado se dan las circunstancias, uno está preparado y la presidencia se acerca, obviamente la voy a buscar”, puntualizó.