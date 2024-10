Sebastián Sichel tras salir electo alcalde de Ñuñoa: “Nadie apostaba que ganábamos”

El alcalde electo de Ñuñoa, Sebastián Sichel (Indep. por Chile Vamos), abordó esta mañana su estrecha victoria frente a Emilia Ríos (FA), quien venía a reeleción por la comuna y no logró obtener la alcadía por una diferencia de cercana a los 1.200 votos.

Consultado sobre la votación, mientras se dirigía a la casa de la alcaldesa Evelyn Matthei, quien recibió esta mañana a los alcaldes electos de la Región Metropolitana, Sichel abordó su triunfo con el 46,69% de los votos, versus el 45,93% que recibió Ríos.

“No había ninguna encuesta que dijera que ganábamos, nadie apostaba que ganábamos, y por lo tanto el solo hecho de ganar ya es una señal gigantesca”, expresó.

“No nos olvidemos que este municipio la vez pasada, las fuerzas de gobierno habían sacado casi el 70%, que tenía 7 de de 10 concejales, la alcaldesa actual, y por lo tanto era un camino cuesta arriba”, expresó. “Y lo bonito fue no solo darlo vuelta, sino que también en una lógica distinta, que era toda la oposición en conjunto, pero con gente de todos lados, habían exconcejales PPD, exalcaldes DC, exdiputados DC, gente de Amarillos, gente de Demócratas, todo el mundo de Chile Vamos, juntos, mostrando que efectivamente, no solo la unidad, sino poner a las personas por delante es una forma de enfrentar la campaña”.

Sobre cómo enfrentó su campaña antes las polémicas en que se vio envuelto -en donde incluso presentó una querella por injurias contra Constanza Martínez tras la campaña electoral del Frente Amplio- el candidato electo indicó que fue con “templanza”, ya que siendo candidato presidencial, “me dieron como piñata alguna vez”.

“En ese tiempo me picaba, ahora ya no me pico, he aprendido que la política nueva no debería ser así”, indicó.

“Yo siempre quería hablar de Ñuñoa y de los ñuñoinos, y nunca perdí ese eje, estaba muy tranquilo en esa logística, yo creo que esa fue la clave, mientras me trataban de acusar de los peores males de la humanidad, yo lo que estaba preocupado era de que la gente de Ñuñoa se sintiera segura”, afirmó.