El presidente de la Comisión de Seguridad del Senado, Iván Flores (DC), entregó detalles del proyecto de ley que crea un Ministerio de Seguridad Pública y adelantó que propondrán que los subsecretarios de dicha cartera no puedan solicitar informes de inteligencia.

Según argumentó el senador, esta propuesta surge a raíz del caso Monsalve y el informe de inteligencia que solicitó el entonces subsecretario del Interior a la Policía de Investigaciones. Entre las diligencias efectuadas estuvo la revisión de las grabaciones de las cámaras de seguridad del hotel en que se hospedaba Monsalve y donde habría ocurrido el delito de violación por el que es investigado.

“Estamos a punto de pasar la ley que crea el Ministerio de Seguridad Pública. Ya estamos en (comisión) mixta, lo que indica que se cumplieron tres trámites constitucionales en el Senado, en la Cámara, en el Senado. Hubo discrepancias y por lo tanto se constituye una mixta que resuelve. Finalmente, la sala vota sí o no”, partió explicando el parlamentario en conversación con Meganoticias.

Senador Flores (DC) ratifica interés de que subsecretarios del Ministerio de Seguridad no puedan pedir informes de inteligencia

En ese sentido, detalló que en un inicio la discusión se centró en que “el subsecretario del Interior del nuevo ministerio podría tener las atribuciones directamente para pedir información e informes a la ANI (Agencia Nacional de Inteligencia) y a los sistemas de inteligencia policial. Y el subsecretario de prevención del delito es solamente respecto a lo que tiene que ver con prevención para el desarrollo de programas de respuesta con la comunidad”.

Pese a que esas indicaciones ya están despachadas, Flores adelantó que “siendo mi atribución como presidente de la Comisión Mixta, hemos decidido volver para atrás”.

“Respecto de lo que es la autorización que le estábamos dando por la ley que crea el Ministerio de Seguridad Pública a los subsecretarios para hacer más expedito la búsqueda de información anticipada, la vamos a eliminar. Todavía eso no ocurre. Lo vamos a proponer. Para eso tenemos que reabrir el debate. Hice una atribución de la presidencia que me toca y lo voy a hacer. Y por las conversaciones que estamos teniendo, hay espacio para eso y el gobierno no tiene piso si es que quisiera insistir en entregar esta atribución a los subsecretarios. Por lo tanto, lo vamos a eliminar”, aseguró.

Por ende, una vez eliminada esa atribución, “va a ser el ministro o ministra de Seguridad Pública el único que pida informes extremadamente delicados en materia de inteligencia. Esa persona, el ministro o ministra, verá si la comparte o no con los subsecretarios”.

“Pero a raíz del caso Monsalve y también coletea por este lado, ya vemos que un subsecretario no puede correr con colores propios pasando por encima de una ley tan extremadamente delicada como es la de inteligencia. Aquí se cometieron errores”, recalcó.

Adicionalmente, Flores comentó que la comisión tiene convocado al subsecretario del Interior, Luis Cordero y que en la instancia solicitarán más antecedentes del caso Monsalve e incluso podrían pedir una sesión secreta para discutir “por qué el exsubsecretario Monsalve tiene un tratamiento especial. Me imagino que habrán razones porque entonces si no, tenemos otro problema. Es un problema muy difícil para el gobierno si es que no hubiesen razones para el trato especial”.