Expresidenta de la UDI Jacqueline Van Rysselberghe se desmarca de la candidatura de Sichel y anuncia que votará por Kast en primera vuelta

Quedan solo cuatro días para que se realicen las elecciones presidenciales, parlamentarias y consejeros regionales en el país, y en la antesala a los comicios de este 21 de noviembre la senadora de la UDI, Jacqueline Van Rysselberghe, aseguró esta mañana que votará por el candidato del Frente Social Cristiano, José Antonio Kast.

En conversación con radio ADN, la parlamentaria fue consultada sobre el desempeño del abanderado de Chile Podemos Más, Sebastián Sichel, en el último debate presidencial organizado por Anatel. En esa línea comenzó diciendo que “con Sichel han pasado varias cosas: creo que él tiene que ser convocante y creo que eso le falta. Creo que tiene un nivel de agresividad que es alto”.

Y ante eso agregó: “A mi en lo personal, esta ironía para referirse a los que empezamos a ver que equivocaba el adversario y que en lugar de plantear las diferencias, que son evidentes con Boric, trataba de golpear a José Antonio Kast, la verdad es que me parece que no es una actitud que convoque. Me parece que no ha cambiado mucho su actitud en ese sentido”.

Enfocándose al debate del pasado lunes señaló que “probablemente no es que haya tenido un desempeño brillante en el debate (Sichel), yo creo fue bastante mejor que los anteriores, eso es efectivo, pero me parece que es tarde. No creo que vaya a mover la aguja en la población. Kast se logró plantear como una persona que no tiene miedo de darle el respaldo a Carabineros, que quiere restablecer el orden público, que quiere que el país crezca en armonía”.

“Creo que en la población general el debate del otro día no va a mover la aguja y creo que ésta actitud y estas ironías que hace Sichel están lejos de ser convocantes (...) Yo voy a votar por Kast, sí”, sentenció Van Rysselberghe.

De esta forma, la senadora anuncia su apoyo al candidato republicano en desmedro del exministro de Desarrollo Social semanas después de que, desde su colectividad, se registrara un descuelgue en cadena de distintos parlamentarios, entre ellos los senadores Claudio Alvarado y Ena Von Baer.

En todo caso, Van Rysselberghe -el pasado 31 de octubre- había opinado en Mesa Central sobre estos apoyos hacia el abanderado del Frente Social Cristiano asegurando que, si en ese momento se hubieran realizado las elecciones presidenciales, “votaría por José Antonio Kast, pero Sichel tiene dos semanas para conquistar a la gente”.

“Sentí que estábamos equivocando el norte. Los adversarios no están entre nosotros, están en la izquierda, entonces esta situación en que no se hablaba de la diferencia de programa con Boric, sino de las diferencias de programas de los dos candidatos de centroderecha, me dejó marcando ocupado. Creo que no corresponde”, indicó en dicha entrevista con Canal 13.

Sin embargo, ad portas de la primera vuelta presidencial -en julio pasado- la gremialista, en conversación con La Tercera se le preguntó si es que “¿Conviene dar la pelea para que José Antonio Kast no vaya a la primera vuelta con tal de aglutinar fuerzas?”, a lo que contestó que “hoy nadie puede pensar que José Antonio Kast va a ganar la elección, ni siquiera va a pasar a segunda vuelta. Desde esa perspectiva, él también tiene que evaluar con generosidad qué es lo mejor para el país”.

Con todo, el apoyo de Van Rysselberghe a Kast es un hecho e, incluso, el pasado 15 de noviembre la senadora que va por la reelección del Bíobio compartió un video en su cuenta de Twitter donde el republicano invita a votar por la parlamentaria.