Subsecretario de la Segpres pide a la Convención Constituyente ayudar a coordinar y hacer más eficiente el gasto de este órgano

El subsecretario de la Secretaría General de la Presidencia (Segpres), Máximo Pavez, solicitó esta jornada a los miembros de la comisión de Presupuesto de la Convención Constitucional ayudar a coordinar y hacer más eficiente el gasto de este órgano encargado de redactar la nueva Carta Magna del país.

En declaraciones a radio Duna, Pavez se refirió a demandas presupuestarias que han emanado de algunos convencionales constituyentes, principalmente para gastos en asesorías, respecto a lo cual destacó que “hasta que no exista el reglamento oficial de la Convención, no se puede gastar platas en asignaciones”.

Según afirmó el subsecretario, esta situación se la explicaron hoy a la comisión de Presupuesto, en una cita en la que además estuvo presente la secretaria ejecutiva de la Convención, Catalina Parot.

“Han habido muchas especulaciones, muchas críticas injustas. La plata que se destinó a la Convención Constituyente está dispuesta en la Ley de Presupuesto del sector público, que es una ley que pasa por el Congreso y que dispuso en principio $ 6.700 millones y que ya hemos pedido aumento (...) y vamos como en $ 8.000 millones, que es el presupuesto para que la convención funcione”, indicó Pavez a radio Duna.

Sin embargo, la autoridad destacó que “esta plata no se puede gastar de cualquier manera, no es una cuenta corriente (...) sino que está determinado por bordes, por normas que son los subtítulos, como cualquier sector público”.

Para ejemplificar, Pavez indicó que “hubo un convencional que hizo una crítica respecto que no tenían computadores, celulares, todas esas cosas que ordinariamente se consideran asignaciones, de acuerdo a la Constitución vigente, solo pueden gastarse una vez que se cree la comisión externa (que transmita los gastos a la Segpres) que debe estar contenida en el reglamento”.

En este sentido, recalcó que “hasta que no exista el reglamento oficial de la Convención, no se pueda gastar platas en asignaciones, y la Convención tiene que apurar su reglamento. Lo que si podemos pagar, por ejemplo, son la dieta de los convencionales, que está en el gasto personal, pero hay cosas que no podemos gastar todavía y pareciera ser que fueran cosas no planificadas y eso es una crítica injusta”.

Sobre la reunión de esta tarde, el subsecretario de la Segpres indicó que “le pedí formalmente a César Valenzuela, que estaba coordinando esta comisión, y a la convencional Gloria Alvarado, que nos ayudaran. Creemos que esta comisión de presupuesto que se creó puede ser una muy buena instancia para que nosotros les podamos transparentar los requisitos que nos ha hecho llegar la mesa, porque hay muchas cosas que la mesa nos ha hecho llegar y que los convencionales no saben y nosotros no podemos juzgar el mérito”.

“Lo que quisimos transmitir hoy en la sesión, y que creo que los convencionales lo lograron entender, es que los recursos están disponibles y la voluntad del Gobierno también, pero esto hay que hacerlo bien, conforme a reglas y para eso necesitamos mínimas estructuras que el ordenamiento previene”, sostuvo.

“Ojalá que esta comisión nos ayude a poder coordinar, a planificar”, cerró Pavez.